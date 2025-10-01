Kloten siegt im Spitzenkampf und schliesst zu Höngg auf

Im Spitzenspiel der 2. Liga behält der FC Kloten gegen die bisher verlustpunktlosen Hönggerinen die Oberhand und sorgt für Spannung an der Spitze. Die Schlusslichter der Tabelle verlieren klar - Volketswil mit 0:4 gegen Phönix und der FC Niederweningen hat in Uster mit 6:2 das klare Nachsehen. Im Duell der zweiten Teams setzt sich der FC Winterthur beim FC Wädenswil mit 1:0 durch und überholt die Konkurrentinnen in der Tabelle. Zu den Spielen:

Klarer 4:2 Sieg des FFC Südost Zürich gegen den Absteiger aus Schlieren. Tanja Bärtsch brachte zwar die Gäste in der 25. Minute in Führung. Doch die Gastgeberinnen antworteten stark: Eleni Mimi Jahzara Härri glich in der 38. Minute aus. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Südöstlerinnen durch Tore von Matthia Hofer (48.), Jessica Domingues Matic (57.) und Isabella Lindemann (75.) in regelmässigen Abständen und entschieden die Partie. Bärtsch traf in der 85. Minute erneut für Schlieren, zu mehr reichte es aber nicht. Ebenfalls mit 4:2 sehr torreich setzte sich der FC Küsnacht gegen den FC Lachen/Altendorf durch. Beatriz Isabelle Da Silva trifft in der 21. Minute zum 1:0 für das Heimteam. Bis zur 38. Minute erhöhen die Küsnachterinnen mit Toren von Estella Rong, Lilia Rüegg und Coco Brouwer auf 4:0, bevor Ursina Bachmann kurz vor dem Pausenpfiff mit einem Eigentor die Gäste nochmals ins Spiel brachte. In der zweiten Halbzeit brachte Sanja Radovic mittels verwandelten Elfmeter zum 4:2 die Gäste nochmals heran. Mehr liessen die Spielerinnen von Trainerduo Kamer/Daull nicht mehr zu.

Das Spiel der Runde zwischen dem FC Kloten und dem SV Höngg fand erst am Mittwoch statt und endete mit einem 2:1 Heimsieg für den FC Kloten. Dies bedeutet die erste Saisonniederlage für den SV Höngg. Rettich und Hresa sorgten für eine 2:0 Halbzeitführung für das Heimteam. In der zweiten Halbzeit konnte der Tabellenführer nur noch mittels Foulpenalty auf 2:1 verkürzen. Elin Ribi übernahm die Verantwortung und traf. Zu mehr als dem Anschlusstreffer reichte es dem SV Höngg nicht mehr. - Gut für die Spannung in der Liga. Im Duell der Reserveteams zwischen dem FC Wädenswil und dem FC Winterthur fiel das einzige Tor der Partie in der 64. Minute. Alina Amstad traf zum 2. Saisonsieg für den FCW.