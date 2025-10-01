Kloten siegt im Spitzenkampf und schliesst zu Höngg auf

Im Spitzenspiel der 2. Liga behält der FC Kloten gegen die bisher verlustpunktlosen Hönggerinen die Oberhand und sorgt für Spannung an der Spitze. Die Schlusslichter der Tabelle verlieren klar - Volketswil mit 0:4 gegen Phönix und der FC Niederweningen hat in Uster mit 6:2 das klare Nachsehen. Im Duell der zweiten Teams setzt sich der FC Winterthur beim FC Wädenswil mit 1:0 durch und überholt die Konkurrentinnen in der Tabelle. Zu den Spielen:
Klarer 4:2 Sieg des FFC Südost Zürich gegen den Absteiger aus Schlieren. Tanja Bärtsch brachte zwar die Gäste in der 25. Minute in Führung. Doch die Gastgeberinnen antworteten stark: Eleni Mimi Jahzara Härri glich in der 38. Minute aus. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Südöstlerinnen durch Tore von Matthia Hofer (48.), Jessica Domingues Matic (57.) und Isabella Lindemann (75.) in regelmässigen Abständen und entschieden die Partie. Bärtsch traf in der 85. Minute erneut für Schlieren, zu mehr reichte es aber nicht.
Ebenfalls mit 4:2 sehr torreich setzte sich der FC Küsnacht gegen den FC Lachen/Altendorf durch. Beatriz Isabelle Da Silva trifft in der 21. Minute zum 1:0 für das Heimteam. Bis zur 38. Minute erhöhen die Küsnachterinnen mit Toren von Estella Rong, Lilia Rüegg und Coco Brouwer auf 4:0, bevor Ursina Bachmann kurz vor dem Pausenpfiff mit einem Eigentor die Gäste nochmals ins Spiel brachte. In der zweiten Halbzeit brachte Sanja Radovic mittels verwandelten Elfmeter zum 4:2 die Gäste nochmals heran. Mehr liessen die Spielerinnen von Trainerduo Kamer/Daull nicht mehr zu.
Das Spiel der Runde zwischen dem FC Kloten und dem SV Höngg fand erst am Mittwoch statt und endete mit einem 2:1 Heimsieg für den FC Kloten. Dies bedeutet die erste Saisonniederlage für den SV Höngg. Rettich und Hresa sorgten für eine 2:0 Halbzeitführung für das Heimteam. In der zweiten Halbzeit konnte der Tabellenführer nur noch mittels Foulpenalty auf 2:1 verkürzen. Elin Ribi übernahm die Verantwortung und traf. Zu mehr als dem Anschlusstreffer reichte es dem SV Höngg nicht mehr. - Gut für die Spannung in der Liga.
Im Duell der Reserveteams zwischen dem FC Wädenswil und dem FC Winterthur fiel das einzige Tor der Partie in der 64. Minute. Alina Amstad traf zum 2. Saisonsieg für den FCW.
Der FC Uster macht das halbe Dutzend voll im Spiel gegen den FC Niederweningen. Die erste Grosschance verzeichneten die Gästinnen aus Niederweningen. Anja Surber scheiterte jedoch. Besser machte es Romina Pafumi in der 8. Minute - sie traf und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Doch Uster antwortete prompt: Luana Natale glich in der 15. Minute aus, gefolgt von zwei Toren von Giulia Boffa in der 25. und 38. Minute, die den Spielstand auf 3:1 erhöhten. Nina Schwab traf mit einem Schuss aus grosser Distanz noch vor der Pause zum 4:1. Wenig Tore zum Start in die zweite Halbzeit. Die Ruhe trog - denn es folgte eine torreiche Schlussphase. Melissa Lätsch köpfte in der 82. Minute das 5:1, bevor Julia Schneider in der Nachspielzeit für Niederweningen auf 5:2 verkürzte. Das letzte Wort hatte Ermelanda Mirakaj - sie setzte den Schlusspunkt für Uster mit dem 6:2.
Nichts zu holen für das Schlusslicht aus Volketswil. Der FC Phönix Seen dominierten klar und gewannen mit 4:0. Livia Jung eröffnete das Torfestival in der 10. Minute. Nach der Pause war es Sarina Reutemann, die mit einem Doppelpack in der 61. und 67. Minute auf 0:3 erhöhte. Für den Schlusspunkt sorgte Sereina Locher, die in der Nachspielzeit den Endstand erzielte.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Winterthur Frauen U21 II – FFC Südost Zürich 1 1:3
FC Winterthur Frauen U21 II: Amy Bachmann, Leana Büchler (87. Elin Rüegg), Julia Werner (62. Elin Rüegg), Katharina Brugger, Leonie Forster, Regina Brugger, Aline Wirth (18. Lorena Rizzelli), Vanessa Bozhdaraj, Arjeta Knepper (62. Chayenne Graf), Fiona Alessia Rellstab (53. Alina Amstad), Vanja Iuliano (62. Melany Beer)
FFC Südost Zürich 1: Betül Sahbaz, Julie Bauert, Runa Schuler, Mélanie Audergon, Eleni Mimi Jahzara Härri (39. Sheila Rodriguez Saavedra), Vanja Hauser, Nadine Fässler (32. Florence Gfeller), Matthia Hofer, Milou Theunissen (39. Fabienne Gfeller), Jessica Domingues Matic (32. Miel Rykart), Isabella Lindemann (39. Solène Suter)
Tore: 0:1 Isabella Lindemann (1.), 0:2 Jessica Domingues Matic (25.), 1:2 Alina Amstad (82.), 1:3 Florence Gfeller (89.)
FC Niederweningen – FC Wädenswil II 0:0
FC Niederweningen: Jennifer Imhof, Julia Plüer, Sarina Lehner, Melissa Albrecht, Lisa Pisciottano (78. Nina Traub), Sanja Stevanovic (55. Kimberly Krähenbühl), Romina Pafumi, Julia Schneider, Nathalie Schneider (55. Dalia Lehner), Caroline Cartafalsa, Anja Surber
FC Wädenswil II: An Spijkers, Nina Alimenti (57. Shaila Steiner), Rahel Zgraggen, Lina Seglias, Leana Hölzle, Judith Winet, Janine Frey (46. Lisa Angelino), Tove Näslund (37. Isabella Fluri), Gianna Gioia Cortesi, Stela Babic, Melina Steinemann (34. Simona Fontana)
Tore: keine Tore
FC Volketswil – FC Kloten 0:1
FC Volketswil: Tanja Meier, Manuela Meier, Denise Genoud, Marianne Syz (46. Cassandra Keller), Kim Carnevale, Ronja Carnevale, Zoe Moore, Besa Farizi, Pascale Hefti (28. Jana Meyer), Vanessa Sommer, Milena Larocca (34. Siria Lando) (52. Pascale Hefti)
FC Kloten: Seraina Moscon, Aliza Rettich, Kateryna Snizhko, Kristina Franjkovic, Daria Patrikieieva (71. Nuriye Özalp), Sara Grande, Janika Johnson, Sema Sertkan (46. Anna Nikolaienko), Valeriia Hresa, Belma Omerovic (86. Luana Sophia Spitzer), Sanja Nikolic
Tore: 0:1 Valeriia Hresa (69.)
FC Schlieren II – FC Lachen/Altendorf 1:1
FC Schlieren II: Sandra Bruderer, Nathalie Brägger (39. Angela Amato), Sabrina Seiler, Enya Peyer, Michelle Patrice Engelhardt (19. Nathalie Brägger) (39. Angela Amato), Janine Steiner (34. Orla Ross), Veronika Pnishi (46. Sabrina Uebersax), Arianna Pepino (46. Sarina De Almeida Franco), Sarina De Almeida Franco, Tanja Bärtsch, Enisa Qerkinaj (31. Arianna Pepino) (46. Sarina De Almeida Franco) (57. Janine Steiner)
FC Lachen/Altendorf: Asia Puntillo, Tanja Bucher (35. Sinja Christen) (83. Ronja Elmer), Adriana Spieser, Stefanie Steinauer, Simea Schnider, Leonie Grob (45. Mariella Sinn), Mara Christen, Valentina Lazzarini, Linda Zuber, Ronja Elmer, Tsomo Stähli (38. Sanja Radovic)
Tore: 1:0 Sarina De Almeida Franco (2.), 1:1 Tsomo Stähli (67.)
FC Phönix Seen – FC Uster 1:2
FC Phönix Seen: Nora Meili, Pascale Rüegge, Eva Kurmann, Nina Bänninger, Jeannine Breindl, Sina Vögeli, Lea Niderberger, Sereina Locher, Sandrine Chevalley, Joanna Asendorf, Livia Jung
FC Uster: Ena Steiner, Dominique Suter, Sina Schmidlin, Ronja Sommerhalder, Sophie Giuliani, Melissa Lätsch, Pia Osterwalder, Giulia Boffa, Valentina Aluia, Vivien Bettoni, Nina Schwab
Tore: 1:0 Flurina Bosshard (30.), 1:1 Giulia Boffa (41.), 1:2 Christina Widmer (88.)
SV Höngg – FC Küsnacht 4:2
SV Höngg: Tanja Stella, Gianna Maria Rutz, Nadia Gubler, Sarah Schönbächler (45. Clara Knapp), Lisa Lang, Jil Lang (30. Matilda Puppel), Elin Ribi (45. Iman Mujcinovic), Sina Heinzel (30. Alina Wehrli), Emel Sterchi, Adélie Foret (30. Freja Von Malmborg) (60. Dominique Meyer), Joy Lienert
FC Küsnacht: Pascale Brum, Gloria Menzi, Christina Jöhri, Nicole Erne, Lynn Brändli, Fabiola Guatelli, Nadine Kamer, Beatriz Isabelle Da Silva, Louisa Battenfeld, Larissa Schläpfer, Estella Rong
Tore: 0:1 Larissa Schläpfer (7.), 1:1 Joy Lienert (9.), 2:1 Joy Lienert (30.), 3:1 Joy Lienert (35.), 4:1 Matilda Puppel (49.), 4:2 Nadine Kamer (88.)