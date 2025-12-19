Klosterruinencup 2025: Grenzüberschreitender Hallenfußball

Der Klosterruinencup des VfB Gramzow geht in seine zweite Auflage und hat sich binnen kurzer Zeit einen festen Platz im vorweihnachtlichen Hallenfußballkalender erarbeitet. Austragungsort ist erneut die Randow-Halle in Löcknitz, wo an zwei Tagen ambitionierter Herrenfußball geboten wird. Zwei Turniere, ein klarer regionaler Fokus und ein wachsendes sportliches Niveau prägen die Veranstaltung, deren Name sich vom Wahrzeichen des kleinen Dorfes Gramzow ableitet. Los geht es am heutigen Freitag.

Der Klosterruinencup wurde 2024 ins Leben gerufen. Die Idee entstand vergleichsweise spontan im Frühherbst, entwickelte jedoch rasch eine Eigendynamik. Innerhalb des VfB Gramzow bildete sich in kurzer Zeit ein Organisationskomitee, das die Vielzahl an Aufgaben übernahm. Diese schnelle und geschlossene Vereinsarbeit legte den Grundstein für ein Turnier, das bereits bei seiner Premiere auf große Resonanz stieß.

Die Suche nach einer passenden Halle als erste Bewährungsprobe

Eine der größten Herausforderungen lag von Beginn an in der Wahl des Austragungsortes. In Gramzow selbst steht lediglich eine kleine Mehrzweckhalle ohne Tribüne zur Verfügung, die für ein größeres Hallenturnier nicht geeignet ist. Auch in umliegenden Städten wie Schwedt oder Prenzlau waren die Hallenkapazitäten für den gewünschten Zeitraum bereits ausgelastet. Der Blick richtete sich schließlich nach Mecklenburg-Vorpommern, wo mit der Randow-Halle in Löcknitz eine passende Spielstätte gefunden wurde.

Löcknitz als neuer Turnierstandort

Die Wahl fiel nicht zufällig auf Löcknitz. Der VfB Gramzow war dort bereits Jahre zuvor selbst Gast bei einem Hallenturnier und kannte die Bedingungen. Für den Zeitraum kurz vor Weihnachten konnte ein Termin gesichert werden. Die Premiere erwies sich als voller Erfolg, die Randow-Halle war gut gefüllt, das sportliche Niveau hoch. Schnell war klar, dass der Klosterruinencup keine einmalige Veranstaltung bleiben sollte.

Der Weg zur neuen vorweihnachtlichen Tradition

Nach dem gelungenen Auftakt 2024 entschied sich der Verein frühzeitig, das Turnier fortzuführen und die Halle für 2025 erneut zu buchen. Damit finden auch in diesem Jahr wieder zwei Turniere statt. Erwartet wird erneut eine gut gefüllte Randow-Halle, die dem Klosterruinencup ein passendes und stimmungsvolles Umfeld bietet.

Freitag: Der Wettbewerb der zweiten Mannschaften

Den Auftakt bildet am heutigen Freitag, 19. Dezember 2025, das Turnier der zweiten Herrenmannschaft des VfB Gramzow. Dieses Turnier richtet sich ausschließlich an Kreismannschaften. Im vergangenen Jahr dominierte der Gastgeber das Geschehen eindrucksvoll und marschierte ohne ein einziges Gegentor durch das Turnier. Der Lohn war der erste Titelgewinn des Klosterruinencups.

Gesteigertes Niveau im Feld der zweiten Herren

Für die zweite Auflage wurde das sportliche Niveau bewusst angehoben. Insgesamt nehmen fünf Kreisoberligisten teil, davon zwei aus Vorpommern-Greifswald und drei aus der Uckermark. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld durch drei uckermärkische Kreisligisten. Gespielt wird in zwei Vierergruppen mit anschließender K.o.-Phase bis zum Finale.

Die Gruppen der zweiten Herren im Überblick

In Gruppe A treffen der KSV Schönermark, die SpG Parmen/Fürstenwerder, die SpG Schenkenberg/Klockow sowie der VfB Gramzow II aufeinander. Gruppe B besteht aus der SpG Vierraden/Gartz, dem LSV Zichow, dem FC Einheit Strasburg und dem VfB Pommern Löcknitz. Die Spielzeit beträgt zehn Minuten, was für hohe Intensität und wenig Raum für Fehler sorgt.

Samstag: Das Hauptturnier der ersten Herren

Am morgigen Samstag, 20. Dezember 2025, steht das Turnier der ersten Herrenmannschaften im Mittelpunkt. Auch hier tritt der VfB Gramzow als Titelverteidiger an. Im Vorjahr war der Modus aufgrund kurzfristiger Absagen angepasst worden, diesmal ist das Teilnehmerfeld vollständig und der klassische Turnierablauf kehrt zurück.

Grenzüberschreitender Ansatz als Turnieridee

Ein zentrales Ziel des Klosterruinencups ist die Förderung der sportlichen Verbindung in der grenznahen Region. Entsprechend setzt sich das Teilnehmerfeld aus vier uckermärkischen Mannschaften, drei Teams aus Mecklenburg-Vorpommern sowie einer Mannschaft aus Polen zusammen. Dieser internationale Aspekt verleiht dem Turnier zusätzliche sportliche und kulturelle Reize.

Die Gruppen des Hauptturniers

In Gruppe A spielen der Schönower SV, der VfB Gramzow, der FSV Rot-Weiß Prenzlau und der FC Vorpommern. Die Gruppe B setzt sich aus dem SV 90 Pinnow, dem 1. FC Neubrandenburg 04 II, dem Penkuner SV Rot-Weiß und Arkonia Stettin zusammen. Auch hier folgen auf die Gruppenphase Halbfinals, Platzierungsspiele und das Finale.

Ein kompakter Spielplan mit klarer Dramaturgie

Der Turnierablauf ist straff organisiert. Kurze Spielzeiten von zwölf Minuten, ein enger Zeitplan und die direkte K.o.-Phase sorgen für eine klare Dramaturgie. Jeder Fehler kann entscheidend sein, jede Partie hat unmittelbaren Einfluss auf den weiteren Verlauf.

Erwartungen an die zweite Auflage

Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr blickt der VfB Gramzow mit Optimismus auf den zweiten Klosterruinencup. Spannende Spiele, zahlreiche Zuschauer und intensive Duelle werden erwartet. Der Cup hat das Potenzial, sich dauerhaft als sportlicher Fixpunkt in der Vorweihnachtszeit zu etablieren und die Randow-Halle in Löcknitz erneut zum Treffpunkt des regionalen Hallenfußballs zu machen.