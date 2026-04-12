Klosterhardt und RWE im Gleichschritt, Frohnhausen in Torlaune

Klosterhardt behauptete sich gegen Sterkrade-Nord. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Die DJK Arminia Klosterhardt und Rot-Weiss Essen scheinen die beiden Spitzenplätze unter sich ausmachen zu können. Mit dem 5:2-Sieg gegen den SV Burgaltendorf distanzierte RWE einen der ärgsten Verfolger. Klosterhardt setzte sich mit 3:0 gegen die Spvgg Sterkrade-Nord durch. Die SpVgg Stekrade 06/07 macht einen Platz gut, hatte mit dem 4:2-Erfolg gegen die SpVg Steele aber auch alle Hände voll zu tun. Der VfB Frohnhausen drückte Fatihspor Essen eine empfindliche Pleite aufs Auge. Am Ende stand eine 2:12-Niederlage. Dostlukspor Bottrop entschied das Kellerduell zu seinen Gunsten und macht einen gehörigen Sprung nach oben.

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So läuft Spieltag 27

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Rot-Weiss Essen II – SV Burgaltendorf 5:2

Rot-Weiss Essen II: Marcel Lenz, Marvin Paulsen, Randy-Tamufor Atanga-Akwen (63. Mirco Konarkowski), Ole Nissen, Nicolai Schulte-Kellinghaus, Kevin Grund (76. Flavio Dietz), Marcel Faber (16. Joel Bema), Mehmet Demirci, Orcun Mengenli, Marcel Platzek (88. Jan-Luca Geurtz), Arda Islam (63. Luis Förster) - Trainer: Stefan Lorenz

SV Burgaltendorf: Maximilian Luke Wagner, Leon Metke, Kai Nakowitsch, Caspar Schelewski, Jason-Lee Gerhardt, Jannis Böhner (46. Nino Kamperhoff), Kevin Barra (36. Schevan Rascho), Mehmet Can Köstekci (75. Fabio Weber), Michael Siminenko (89. Denis Naumov), Laurin Kamperhoff, Alkan Albayrak - Trainer: Andreas Krippel

Schiedsrichter: Mohamed Bahaddou (Remscheid) - Zuschauer: 290

Tore: 1:0 Orcun Mengenli (5.), 2:0 Marcel Platzek (12.), 3:0 Arda Islam (31.), 4:0 Marcel Platzek (37.), 4:1 Kai Nakowitsch (76.), 5:1 Joel Bema (85.), 5:2 Laurin Kamperhoff (89.)

Klosterhardt durchlief zuvor eine kleine Durststrecke, was Duelle mit Stekrade-Nord angeht. In den vorausgegangenen drei Pflichtspielen blieb die Arminia sieglos, im Hinspiel ging der Tabellenführer komplett leer aus (2:3). Diesmal lief es deutlich besser. Niklas Gehrmann brachte die Hausherren mit einem satten Distanztreffer in Führung (26.). Auf Zuspiel von Max Langerbein legte Hamza Velic den zweiten Treffer nach dem Seitenwechsel nach (50.). Den Schlusspunkt setzte Emre Yalcin, der ein unwiderstehliches Solo mit dem Treffer zum 3:0-Endstand belohnte. "Man muss ehrlich sein und sagen, dass die Arminia super besetzt ist und das phasenweise schon ein Klassenunterschied war", sagte Nord-Coach Oguzhan Cuhanci nach Abpfiff gegenüber der WAZ. Somit bewahrt die Arminia ihre Tabellenführung, hauchzart vor dem mit den Hufen scharende RWE II. Spvgg Sterkrade-Nord – DJK Arminia Klosterhardt 0:3

Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Michael Kunze, Maurice Brands, Julian Marquardt, Malte Simon Benninghoff, Nico Spickermann (54. Elias Rams), Fabian Drieschner (61. Justin Beckmann), Nick Perenz, David Alexander Forbeck, Danny Perenz (68. Lukas Kallweit), Oguzhan Mirac Cengiz (82. Noah Leonard Bauditz) - Trainer: Oguzhan Cuhaci

DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Jannik Bystron (91. Luca Hemmers), Meik Kunz, Emre Yalcin, Samuel Zegadlo (91. Aiman-Mohammed Faraj), Fabian Abel (85. Phil Wolff), Niklas Gehrmann, Max Langerbein (79. Melvin Glogic), Hamza Velic (69. Lennart Elias Rühl), Jan-Niklas Pia - Trainer: Marcel Landers

Schiedsrichter: Jan Kelleter - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Niklas Gehrmann (26.), 0:2 Hamza Velic (50.), 0:3 Emre Yalcin (90.+2)

Auch wenn die Tordifferenz in diesem Jahr nur etwas für die Statistiker ist, kann sich Frohnhausen immerhin auf die Fahne schreiben, die beste Offensive in seinen eigenen Reihen zu wahren (108 Tore). Nach der Pleite vor Ostern gegen RWE II (1:5) schoss sich der VfB wohl auch etwas Frust von der Seele. Muhammed Filizay schnürt schon in der ersten halben Stunde einen Dreierpack (6.,16.,30.). Diesen konnte Bald-ETB-Spieler Mohamed Said noch überbieten. Für fünf Treffer war er bei der einseitigen Angelegenheit verantwortlich (16., 37., 47., 60., 73.), kann mit seinen inzwischen 32 Saisontoren also auch Marcel Platzek (39) Konkurrenz um die Torjägerkanone machen. In Sachen Aufstieg dürfte der Zug wohl abgefahren sein. Dennoch scheint Frohnhausen nach der Enttäuschung vom vergangenen Spieltag nicht nachzulassen. Für Fatihspor ist es unterdessen ein herber Rückschlag im Abstiegskampf. Fatihspor Essen 2001 – VfB Frohnhausen 2:12

Fatihspor Essen 2001: Orhan Dombayci, Sami Essa Suleiman, Can Tunctürk, Mounir Till Asrih (58. Hakan Kibar), Tolga Yigit, Samed Fidan, Jez Fremnong, Oktay Cinar, Cihan Aksakal (46. Furkan Dombayci), Kaan Kazim Karakus (72. Ayman Mallih) - Trainer: Adem Durmus

VfB Frohnhausen: Kerem-Ali Temur, Dasilva Mavinga Matondo (46. Sedat Disci), Ilyas Khazaz (46. Kevin Zamkiewicz), Milad Mansoori, Florian Usein (27. Sinan Yilmaz), Canel Ucan, Essowavana Gbegouni, Mohamed Said, Samir Laskowski, Prince Chigamezu Igbozuruike (58. Rida Hallak), Muhammed Filizay (58. Issa Issa) - Co-Trainer: Yassine Oulhaji-Temsamani - Trainer: Chamdin Said

Schiedsrichter: Ersoy Caglar - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Muhammed Filizay (6.), 0:2 Mohamed Said (16.), 0:3 Muhammed Filizay (19.), 1:3 Tolga Yigit (25.), 1:4 Muhammed Filizay (30.), 1:5 Mohamed Said (37.), 1:6 Mohamed Said (47.), 2:6 Sami Essa Suleiman (50.), 2:7 Samir Laskowski (52.), 2:8 Mohamed Said (60.), 2:9 Issa Issa (67.), 2:10 Mohamed Said (73.), 2:11 Samir Laskowski (79.), 2:12 Issa Issa (85.)

In doppelter Unterzahl rettete TuSEM noch einen Punkt über die Zeit. Dabei kämpfte sich Königshardt spät noch einmal von einem 1:3-Rückstand zurück. Felix Hierzinger (84) und Fabio Herrmann (90.) werden TuSEM nach ihren Platzverweisen mindestens für die kommende Partie fehlen. Königshardt trifft schlussendlich die verschlafene Anfangsphase ins Mark, der erste sichere Nicht-Abstiegsplatz ist allerdings nur einen Zähler voraus. Sportfreunde Königshardt – TuSEM Essen 1926 3:3

Sportfreunde Königshardt: Alexander Krobok, Nico Nachtigall, Dennis Schlenski (86. Sven Ebbe Süsselbeck), Mathias Grgic, Finn Busian (46. Lukas Hartmann), Felix Knappmann, Laurenz Hübinger, Denis Karic, Charalambos Pommer, Silas Baffour, Muris Kesko (46. Berkay Akay) - Trainer: Kenan Hodzic

TuSEM Essen 1926: Leon Pires-Schulten, Fabian Riesener, Nico David Erbslöh, Florian Pawelzik (70. Modou Jaiteh), Sergej Stahl, Lukas Paulun, Serkan Özer (58. Fabio Herrmann), Philipp Alexander Glahn, Rico Frederik Hoffmann (65. Nadyar Khaled), Felix Herzinger, Daniel Zurmühlen (58. Leo Derksen) - Trainer: Lucas Bründermann

Schiedsrichter: Luke Michael Awater (Xanten) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Rico Frederik Hoffmann (13.), 0:2 Sergej Stahl (23.), 1:2 Charalambos Pommer (53.), 1:3 Sergej Stahl (54.), 2:3 Charalambos Pommer (67.), 3:3 Lukas Hartmann (79.)

Gelb-Rot: Felix Herzinger (80./TuSEM Essen 1926/Foulspiel)

Rot: Fabio Herrmann (94./TuSEM Essen 1926/Grobes Foulspiel)

Minwook Oh sicherte dem HSV mit seinem Lucky Punch (90. +2) noch einen Zähler, der dem Aufsteiger auf dem Weg zum Klassenerhalt weiterhelfen dürfte. Noch ist das Team von Fran Burchhardt noch über den Damm, dürfte aber nicht mehr allzu viele Punkte bis dahin benötigen. Heisinger SV – Vogelheimer SV 3:3

Heisinger SV: Julian Robert, Erhan Azatoglu, Lukas Gerrits (84. Kevin Patrick Konrad), Lukas Hunhoff, Nik Leiler (64. Philipp Reichardt), Simon Tenberge, Steffen Köfler (86. Merlin Kirsten), Julian Bluni, Tobias Köfler (77. Minwook Oh), Jonas Lippeck, Jan-Lukas Lippeck (54. Semih Cimen) - Trainer: Slavko Franjic - spielender Co-Trainer: Philipp Reichardt - Trainer: Frank Burchhardt

Vogelheimer SV: Leon Gonzales Montes, Marc Nickel, Deniz Senol, Fouad Zaitouni (56. Ilhan Copcu), Obiora Uzukwu, Enes Yilmaz, Domagoj Zovko (55. Janik Noah Eichmann), Mika Luis Pfundner (84. Avni Yirmibes) (90. Glory Samuel Kamamona), Noah Kruse (70. David Dottai), Edis-Cem Yilmaz (79. Ayman Jalti), Naoufal Nouri - Co-Trainer: Dominik Baruffolo - Trainer: Carsten Isenberg - Co-Trainer: Tobias Vietz

Schiedsrichter: Salar Khalesch - Zuschauer: 68

Tore: 0:1 Naoufal Nouri (12.), 0:2 Domagoj Zovko (45.+1), 1:2 Tobias Köfler (54. Foulelfmeter), 1:3 Janik Noah Eichmann (61.), 2:3 Julian Bluni (75.), 3:3 Minwook Oh (90.+2)

Auch die Mini-Chance auf einen der beiden Top-Platzierungen ist nun Geschichte bei Fortuna Bottrop. Dabei brachte Niklas Wenderdel (30.) die Gäste zunächst auf die Siegerstraße. Doch Haarzopf - das bereits am Donnerstag im Einsatz war - kämpfte sich noch vor der Pause zurück in die Partie und sogar in Führung nach den Treffern von Jan Seeling (36.) und Ben Ansorge (41.). Im zweiten Durchgang wurde es schließlich noch einmal besonders wild auf beiden Seiten. Enrico Ratz besorgte den späten Siegtreffer für Haarzopf (89.). SuS Haarzopf – Fortuna Bottrop 4:3

SuS Haarzopf: Leon Krasniqi, Maximilian Härtel, Jan Seeling (62. Patrick Demme), Johannes Flatow (55. Timo Brandt), Marvin Pape, Matteo Viefhaus, Enrico Ratz, Michael Seidelmann (64. Joshua Coffie), Ben Ansorge (91. Maurice Grube), Luiz Alessio Sachs (76. Justin Kaiser), Yunosuke Seo - Trainer: Matthias Walter

Fortuna Bottrop: Philip Pusch, Thilo Grollmann, Marcel Hegemann (67. Nick Sommer), Luca Fischer, Jan Larisch, Can Michalski, Ben Maarten Jansen, Hannes Ostgathe (22. Hussein Solh), Danny Schrödl (65. Stefan Pitkowski), Lennart Jablonski, Niklas Wenderdel - Trainer: Sebastian Stempel

Schiedsrichter: Connor Przibylla (Düsseldorf ) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Niklas Wenderdel (30.), 1:1 Jan Seeling (36.), 2:1 Ben Ansorge (41.), 3:1 Ben Ansorge (60.), 3:2 Ben Maarten Jansen (72.), 3:3 Niklas Wenderdel (81.), 4:3 Enrico Ratz (89.)

Dostlukspor macht einen gewaltigen Satz im Tableau. Nachdem das Team von Can Ucar am Donnerstag noch gegen Haarzopf unterlag und zusätzlich mit drei Platzverweisen bestraft wurde, war das Team im Abstiegskracher rechtzeitig zur Stelle. Im Liricher Käfig durften die Gäste besonders nach dem Doppelschlag von Khaled Al-Kadi (32., 34.) beruhigt durchatmen. In der Schlussphase kam zwar noch etwas Spannung auf, der Treffer von Abbas Jaafar (88.) zum 4:1 machte schließlich alles klar. DJK Arminia Lirich 1920 – Dostlukspor Bottrop 1:4

DJK Arminia Lirich 1920: Arndt Binder, Ben Pribbernow, Dominik Krath, Albin Alimusaj (81. Dennis Brzezinka), Allan Zuna (90. Emil Mörs), Manuel Augenstein, Anthony Annan, Marouan Jenfi (67. Felix Beusing), Daniel Enudi, Andre Peters, Ugochukwu Akubuike - Trainer: Jens Szopinski - Co-Trainer: Torsten Nienhaus - Co-Trainer: Gerald Nana Osei Siebert

Dostlukspor Bottrop: Fabian Fricke, Arif Elyesa Mendil (46. Can Uçar), Asim Kocaman (82. Devin Yildirim), Deniz Michalik, Arda Olgur (64. Hüssein El-Moussa), Tolga Yildirim, Khaled Al-Kadi, Ismail Talha Uzan (37. Emre Ünlü), Jonah Konzer, Abbas Jaafar, Dogukan Turan (73. Ibrahim Kadi) - Trainer: Can Uçar - Co-Trainer: Ismail Alkadi

Schiedsrichter: Patrick Mattukat - Zuschauer: 124

Tore: 0:1 Khaled Al-Kadi (32.), 0:2 Khaled Al-Kadi (34.), 1:2 Anthony Annan (45.+1), 1:3 Hüssein El-Moussa (80.), 1:4 Abbas Jaafar (88.)

Ganz kurz durfte Überruhr auf eine Überraschung hoffen. Eljvir Ahmet (5.) glich den Rückstand durch Malte Eckert (3.) prompt wieder aus. Doch dabei blieb es nur für einen Wimpernschlag. Niederwenigern ging schon vor der Pause mit drei Treffern in Front und schraubte gegen das Schlusslicht das Ergebnis auch erbarmungslos weiter nach oben. FC Blau-Gelb Überruhr – Sportfreunde Niederwenigern II 1:7

FC Blau-Gelb Überruhr: Julian Frings, Andreas Angerer (77. Maurice Aydt), Selmir Hanici, Chafiq Guettari, Abbas Ahmed, Eljvir Ahmet, Joab Jeshir Jambooz Lancheros, Adil Lamrini, Draoui Nour-Edine, Faithful Gold-Toluhi, Ryota Nomura - Trainer: Sascha Tautges

Sportfreunde Niederwenigern II: Jan-Philipp Vonk, Sebastian Schnell (64. Matthias Hendricks), Florian Finger, Marcel Modro, Malte Eckert (64. Luca Jürgen Margref), Leon Welticke (77. Leonard Löhrmann), Sebastian Axt (49. Henrik Eggemann), Lutz Dahlhaus (64. Marius Beyer), Niklas Niggemeyer, Noah Seyer, Justin Barke - Trainer: Lars Diefenthal

Schiedsrichter: Constantin Kalter - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Malte Eckert (3.), 1:1 Eljvir Ahmet (5.), 1:2 Niklas Niggemeyer (6.), 1:3 Noah Seyer (23.), 1:4 Justin Barke (40.), 1:5 Henrik Eggemann (55.), 1:6 Justin Barke (64.), 1:7 Matthias Hendricks (88.)

Ein Doppelpack von Damian Vergara Schlootz (24., 27.) drehte den Rückstand von Luis Richard (11.) innerhalb kürzester Zeit. Zwar geriet 06/07 in der Schlussphase noch einmal ins Schwitzen, fuhr schlussendlich aber weitere drei Punkte ein. Für einen der beiden erhofften Spitzenplätze dürfte es inzwischen zwar eng werden, eine kleine Hoffnung bleibt jedoch bestehen. Besonders wenn die Überraschung gegen RWE II Anfang Mai (3. Mai) gelingen sollte. SpVgg Steele – SpVgg Sterkrade 06/07 2:4

SpVgg Steele: Leon Biel, Dominic Hörstgen, Leon Tüns, Dominik Bongartz (45. Deven Liebetrau), Lirim Imeri, Maurice Jednicki (80. Thoma Bubullima), Enosch Kpessou, Asiato-Shouda Sanganaza (74. Niklas Edler), Mutada-Jeausi Sanganaza, Louis Smeilus, Luis Richard (63. Fabian Handke) - Trainer: Dirk Möllensiep

SpVgg Sterkrade 06/07: Jannis Heins, Finn Müller (83. Nicolas Strömann), Florian Pascal Lauer, Enver Ünal, Gerrit Kriegisch (76. Maximilian Felix Zachariasz), Robin Papert (71. Joshua Eberth), Moritz Anderheide, Sverre Müller, Jannik Hoppe, Aaron Langen (45. Nils Martin), Damian Vergara Schlootz (62. Zahir Kaynar) - Trainer: Lars Mühlbauer

Schiedsrichter: Philipp Miehle (Wuppertal) - Zuschauer: 73

Tore: 1:0 Luis Richard (11.), 1:1 Damian Vergara Schlootz (24.), 1:2 Damian Vergara Schlootz (27.), 1:3 Sverre Müller (68.), 2:3 Louis Smeilus (81.), 2:4 Dominic Hörstgen (85. Eigentor)

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Zur Tabelle

So geht es weiter

28. Spieltag

17.04.26 VfB Frohnhausen - TuSEM Essen 1926

19.04.26 Sportfreunde Niederwenigern II - SpVgg Steele

19.04.26 SuS Haarzopf - Sportfreunde Königshardt

19.04.26 Dostlukspor Bottrop - FC Blau-Gelb Überruhr

19.04.26 SV Burgaltendorf - Fatihspor Essen 2001

19.04.26 Vogelheimer SV - Rot-Weiss Essen II

19.04.26 Fortuna Bottrop - DJK Arminia Lirich 1920

19.04.26 DJK Arminia Klosterhardt - Heisinger SV

19.04.26 SpVgg Sterkrade 06/07 - Spvgg Sterkrade-Nord

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