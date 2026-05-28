Klosterhardt und RWE im Fernduell, Abstiegskampf bleibt eng

Bezirksliga, Gruppe 6: Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt eröffnet den Spieltag gleich mit einer schweren Aufgabe beim SV Burgaltendorf. Der einzige Verfolger Rot-Weiss Essen II muss derweil gegen Fortuna Bottrop ran. Die SpVgg Steele, die Sportfreunde Königshardt und die DJK Arminia Lirich kämpfen zeitgleich um den direkten Klassenerhalt und die Relegation. Der Heisinger SV und die Sportfreunde Niederwenigern II wollen sich zudem endgültig retten.
Der letzte Spieltag:
34. Spieltag
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr BG Überruhr - Sterkr.-Nord
So., 07.06.26 12:15 Uhr Niederwenig. II - Frohnhausen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Dostlukspor - TuSEM Essen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Haarzopf - RW Essen II
So., 07.06.26 15:15 Uhr Königshardt - SpVgg Steele
So., 07.06.26 15:30 Uhr Arm. Kloster - Vogelheim
So., 07.06.26 15:30 Uhr Sterk. 06/07 - Burgaltend.
So., 07.06.26 15:30 Uhr Fort Bottrop - Fatihspor
So., 07.06.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - Heisinger SV