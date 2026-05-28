Klosterhardt und RWE im Fernduell, Abstiegskampf bleibt eng

Klosterhardt wirft den Blick in Richtung Aufstieg – Foto: Markus Becker

Bezirksliga, Gruppe 6: Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt eröffnet den Spieltag gleich mit einer schweren Aufgabe beim SV Burgaltendorf. Der einzige Verfolger Rot-Weiss Essen II muss derweil gegen Fortuna Bottrop ran. Die SpVgg Steele, die Sportfreunde Königshardt und die DJK Arminia Lirich kämpfen zeitgleich um den direkten Klassenerhalt und die Relegation. Der Heisinger SV und die Sportfreunde Niederwenigern II wollen sich zudem endgültig retten.