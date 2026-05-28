 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Klosterhardt und RWE im Fernduell, Abstiegskampf bleibt eng

Bezirksliga, Gruppe 6: Der 33. Spieltag steht bevor. Im Kampf um die Meisterschaft bleibt es weiterhin eng und spannend. Doch auch im Tabellenkeller stehen noch einige Entscheidungen an.

von Tristan Benten · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Klosterhardt wirft den Blick in Richtung Aufstieg
Klosterhardt wirft den Blick in Richtung Aufstieg – Foto: Markus Becker

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Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Bezirksliga, Gruppe 6: Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt eröffnet den Spieltag gleich mit einer schweren Aufgabe beim SV Burgaltendorf. Der einzige Verfolger Rot-Weiss Essen II muss derweil gegen Fortuna Bottrop ran. Die SpVgg Steele, die Sportfreunde Königshardt und die DJK Arminia Lirich kämpfen zeitgleich um den direkten Klassenerhalt und die Relegation. Der Heisinger SV und die Sportfreunde Niederwenigern II wollen sich zudem endgültig retten.

Die Tabelle der Bezirksliga

Morgen, 19:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
19:00live
Spieltext Burgaltend. - Arm. Kloster

Morgen, 19:45 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
19:45
Spieltext TuSEM Essen - Niederwenig. II

So., 31.05.2026, 15:15 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
15:15
Spieltext Vogelheim - Königshardt

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
13:00
Spieltext SpVgg Steele - BG Überruhr

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
15:30live
Spieltext Sterkr.-Nord - Arm. Lirich

So., 31.05.2026, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
15:15live
Spieltext Heisinger SV - Haarzopf

So., 31.05.2026, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
16:00live
Spieltext RW Essen II - Fort Bottrop

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
15:00
Spieltext Fatihspor - Dostlukspor

So., 31.05.2026, 13:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
13:30live
Spieltext Frohnhausen - Sterk. 06/07

Die Torjäger der Bezirksliga

Der letzte Spieltag:

34. Spieltag
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr BG Überruhr - Sterkr.-Nord
So., 07.06.26 12:15 Uhr Niederwenig. II - Frohnhausen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Dostlukspor - TuSEM Essen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Haarzopf - RW Essen II
So., 07.06.26 15:15 Uhr Königshardt - SpVgg Steele
So., 07.06.26 15:30 Uhr Arm. Kloster - Vogelheim
So., 07.06.26 15:30 Uhr Sterk. 06/07 - Burgaltend.
So., 07.06.26 15:30 Uhr Fort Bottrop - Fatihspor
So., 07.06.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - Heisinger SV