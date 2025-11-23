Klosterhardt springt auf Platz eins, Meerbusch-Spiel wurde abgesagt

Gleich zwei Spiele fielen den Witterungszuständen zum Opfer. So hatten einerseits der VfB Hilden und Bayer Dormagen spielfrei. Doch auch die Begegnung von Top-Team TSV Meerbusch gegen den Wuppertaler SV musste nun auf den kommenden Donnerstag (27. November) verlegt werden. Klar ist: Gewinnt Meerbusch dann nicht, hat tatsächlich die DJK Arminia Klosterhardt den Einzug in die DFB-Nachwuchsliga in der eigenen Hand. Dank des 3:0-Sieges gegen die SSVg Velbert zieht Klosterhardt nämlich für den Moment auf Spitzenplatz vor, hat auch noch den Vorteil des direkten Vergleichs mit dem VfB Homberg, der ebenfalls 25 Punkte auf dem Konto vorzuweisen hat.

Vieles hängt nun also vom Ausgang des Nachholspiels der Meerbuscher ab. Gewinnt der TSV, ist Velbert definitiv in der Verlosung um das Ticket für die DFB-Nachwuchsliga raus. Doch auch unabhängig vom Ausgang dieses Spiels wird es am finalen Tag der Hinrunde ein Fernkampf um Platz eins