 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Klosterhardt führt das Feld derzeit an.
Klosterhardt führt das Feld derzeit an. – Foto: Michael Gorke

Klosterhardt springt auf Platz eins, Meerbusch-Spiel wurde abgesagt

U17-Niederrheinliga: Auf den letzten Metern der Hinrunde spielt sich noch einmal die DJK Arminia Klosterhardt ins Rampenlicht. Dank eines 3:0-Erfolgs gegen die SSVg Velbert steht das Team von Dustin Arnold erstmals an der Tabellenspitze, der TSV Meerbusch hat jedoch weiterhin alles in der Hand, musste am Samstag aber noch tatenlos zusehen.

Verlinkte Inhalte

B-Niederrheinliga
Wuppert. SV
VfB Homberg
Ratingen
Arm. Kloster

Gleich zwei Spiele fielen den Witterungszuständen zum Opfer. So hatten einerseits der VfB Hilden und Bayer Dormagen spielfrei. Doch auch die Begegnung von Top-Team TSV Meerbusch gegen den Wuppertaler SV musste nun auf den kommenden Donnerstag (27. November) verlegt werden. Klar ist: Gewinnt Meerbusch dann nicht, hat tatsächlich die DJK Arminia Klosterhardt den Einzug in die DFB-Nachwuchsliga in der eigenen Hand. Dank des 3:0-Sieges gegen die SSVg Velbert zieht Klosterhardt nämlich für den Moment auf Spitzenplatz vor, hat auch noch den Vorteil des direkten Vergleichs mit dem VfB Homberg, der ebenfalls 25 Punkte auf dem Konto vorzuweisen hat.

Vieles hängt nun also vom Ausgang des Nachholspiels der Meerbuscher ab. Gewinnt der TSV, ist Velbert definitiv in der Verlosung um das Ticket für die DFB-Nachwuchsliga raus. Doch auch unabhängig vom Ausgang dieses Spiels wird es am finalen Tag der Hinrunde ein Fernkampf um Platz eins

>>> Hier geht es zur Tabelle der U17-Niederrheinliga

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

______________

So läuft der 12. Spieltag in der U17-Niederrheinliga

Gestern, 16:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
1
0
Abpfiff

Gestern, 17:00 Uhr
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
1
2
Abpfiff

Gestern, 16:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
0
3
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
0
2
Abpfiff

Gestern, 16:30 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
Abgesagt

Gestern, 16:30 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
3
1
Abpfiff

Do., 27.11.2025, 19:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
19:30

______________

So geht es weiter


13. Spieltag
30.11.25 VfB 03 Hilden - 1. FC Kleve
30.11.25 1. FC Bocholt - TSV Meerbusch
30.11.25 Wuppertaler SV - VfB Homberg
30.11.25 FSV Duisburg - TSV Bayer Dormagen
30.11.25 SG Unterrath - SSVg Velbert
30.11.25 DJK Arminia Klosterhardt - SC Rot-Weiß Oberhausen
30.11.25 Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg

______________

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

>>> Zur U17-Niederrheinliga

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 023.11.2025, 15:15 Uhr
Markus BeckerAutor