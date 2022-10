Klosterhardt schmeißt Sterkrade raus - Alstaden setzt sich knapp durch Kreispokal Oberhausen-Bottrop: Schwarz-Weiß Alstaden und DJK Arminia Klosterhardt stehen im Halbfinale.

Im Kreispokal Oberhausen-Bottrop ist das Viertelfinale in vollem Gang. Am Dienstagabend konnten sich bereits die DJK Arminia Klosterhardt und Schwarz-Weiß Alstaden für das Halbfinale qualifizieren. Für Glück-Auf Sterkrade und die SpVgg Sterkrade 06/07 ist der Traum vom Niederrheinpokal bereits vorzeitig beendet. Am Donnerstag steht das nächste Spiel im Wettbewerb an.

Es war ein Spiel, in dem die Favoritenrolle schnell vergeben war. Die DJK Arminia Klosterhardt trat Kreispokal bei Glück-Auf Sterkrade an und war als Landesligist klarer Favorit. Diese Rolle nahm die Mannschaft von der ersten Minute an und übernahm gleich zu Beginn die Kontrolle über das Spiel, welches in der Folge fast ausschließlich in der Hälfte der Gastgeber stattfand. Die Lösung, um die gut sortierte Defensive der Sterkrader zu durchbrechen fand die DJK aber lange Zeit nicht. Der Ball kreiste unablässig um den Strafraum der Hausherren, was zum Teil stark an ein Handballspiel erinnerte.

So war es schließlich auch eine Standardsituation, die zum ersten Tor des Tages führte. Eine Ecke von der rechten Seite kam hoch in den Strafraum der Gastgeber, die nicht richtig klären konnten, sodass Can Kilic von der Strafraumkante zum Abschluss kam. Seinen Schuss fälschte ein Glück-Auf-Verteidiger unhaltbar ins eigene Tor ab (29.). Das 2:0 folgte kurz vor der Pause und sorgte damit für die Vorentscheidung (38.). Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich die Partie ein wenig ausgeglichener, da Sterkrade nun auch selbst etwas aktiver in der Offensive wurde und sie sich ein paar wenige, dafür aber sehr ordentliche Chancen herausspielen konnten. Die Tore fielen allerdings auf der Gegenseite. Yevhenii Belmach (64.) und ein Eigentor von Burak Taspinar (78.) sorgten schließlich für die Entscheidung.

Für beide Mannschaften war es bereits das vierte Spiel im diesjährigen Kreispokal. Besonders Klosterhardt zeigte sich in den ersten drei Runden torhungrig und erzielte insgesamt 44 Treffer. In der 1. Runde gab es den bislang höchsten Erfolg, als die DJK die Hobby-Liga 78 mit 21:1 besiegte. Nach einem ebenfalls deutlichen 13:2-Erfolg über die SG Oberhausen 92 in der 2. Runde folgte ein 10:0-Sieg im Achtelfinale gegen die SG Osterfeld. Der Weg von Glück-Auf führte über den TSV Safakspor Oberhausen (5:3), den PSV Oberhausen (14:0) und die DKJ Adler Oberhausen (4:2) in die Runde der besten acht Teams des Fußballkreises Oberhausen-Bottrop.

Glück-Auf Sterkrade – DJK Arminia Klosterhardt 0:4

Glück-Auf Sterkrade: Luca Szovan, Ömer Yüksel, Clemens Camillus (90. Patrick Bätz), Thorsten Simon, Muhammed Ali Yildizöz, Nat-Lemuel Aboagye, Berke Bayram, Sascha Jansen (79. Dominik Sebastian), Fabian Rovers (85. Tristan Wagner), Burak Taspinar (79. Andree Schlusemann), Jan Schröer (71. Alexander Kühnen) - Trainer: Marco Allekotte - Trainer: Niklas Hopf - Trainer: Christoph Tapinos

DJK Arminia Klosterhardt: Luis Schneider, Jarmain-Jamal Osei Bonsu (46. Luca Fischer), Maurice Brands, Can Kilic, Ohashi Rikiya, Yevhenii Belmach, Juliano Ismanovski (46. Afiz Tholley), Kuon Terazawa - Trainer: Marcel Landers

Schiedsrichter: Nico Rosen () - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Can Kilic (29.), 0:3 Yevhenii Belmach (64.), 0:4 Burak Taspinar (78. Eigentor)