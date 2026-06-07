Klosterhardt ringt Vogelheim nieder und macht Landesliga-Rückkehr fix

Klosterhardt ist zurück in der Landesliga. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Die Ausgangslage war klar: Durch den gewonnenen direkten Vergleich gegen Verfolger Rot-Weiss Essen II reichte der Mannschaft von Trainer Marcel Landers in jedem Fall ein Heimsieg zum Aufstieg. Gegen den formstarken Vogelheimer SV entwickelte sich zunächst jedoch eine zähe Partie.

Vogelheim, für das es tabellarisch um rein gar nichts mehr ging, versteckte sich keineswegs und kam bereits früh zu Möglichkeiten. Nach einem starken Solo von Edis-Cem Yilmaz rettete Klosterhardts Schlussmann Lucas Goy per Fußabwehr (10.). Wenig später vergab Janik Noah Eichmann die bis dahin größte Chance der Gäste, als er nach einer Flanke das erhoffte Ziel verfehlte (14.).

Auf der anderen Seite benötigte der Tabellenführer etwas Anlaufzeit. Erst nach rund einer halben Stunde erhöhte die Arminia den Druck. Phil Wolff vergab die beste Gelegenheit der ersten Hälfte, als er nach einer Balleroberung den Querpass suchte und ein Vogelheimer Verteidiger in letzter Sekunde klärte (32.). Kurz darauf lag die Führung erneut in der Luft, doch auch mehrere Standardsituationen brachten nicht den erhofften Erfolg.

Pia erlöst die Arminia

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft. Vogelheim hatte durch Eichmann die erste Möglichkeit, doch sein Abschluss strich knapp über das Tor (51.). Klosterhardt übernahm anschließend immer mehr die Kontrolle und drängte auf den entscheidenden Treffer.

Dieser fiel schließlich in der 72. Minute. Nach starker Vorarbeit von Meik Kunz bugsierte Jan-Niklas Pia die Kugel irgendiwe über die Linie und ließ die Klosterhardter Anhänger jubeln. Mit dem 1:0 war die Arminia auf Meisterkurs, RWE war zu diesem Zeitpunkt aber auch vorne, viel Spielrum bot sich den Oberhausenern nicht.

In der Schlussphase warf Vogelheim noch einmal alles nach vorne. Haruto Ishizaki prüfte Goy mit einem gefährlichen Abschluss (89.), doch der Arminia-Keeper hielt die Führung fest. In derNachspielzeit sorgte dann der eingewechselte Melvin Glogic für die endgültige Entscheidung. Der Joker traf zum 2:0 und löste auf der Platzanlage endgültig die Aufstiegsfeierlichkeiten aus (90.+5).

Mit dem Schlusspfiff kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Nach einer starken Saison sicherte sich die DJK Arminia Klosterhardt die Meisterschaft und damit die Rückkehr in die Landesliga.

DJK Arminia Klosterhardt – Vogelheimer SV 2:0

DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Jannik Bystron, Meik Kunz, Emre Yalcin, Samuel Zegadlo, Niklas Gehrmann, Phil Wolff (85. Vladyslav Azaronok), Max Langerbein (82. Lennart Elias Rühl), Hamza Velic (75. Melvin Glogic), Jan-Niklas Pia (90. Melvin Glogic) - Trainer: Marcel Landers

Vogelheimer SV: Leon Gonzales Montes, Marc Nickel, Fouad Zaitouni, David Dottai (83. Yannik Schümberg), Obiora Uzukwu, Avni Yirmibes, Janik Noah Eichmann, Ilhan Copcu, Mika Luis Pfundner (89. Haruto Ishizaki), Edis-Cem Yilmaz (79. Noah Kruse), Domagoj Zovko - Trainer: Carsten Isenberg

Schiedsrichter: Jan Lehnert

Tore: 1:0 Jan-Niklas Pia (74.), 2:0 Melvin Glogic (90.+5)