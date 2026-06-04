Klosterhardt oder RWE: Wer schnappt sich die Bezirksliga-Krone?

Klosterhardt wäre mit einem Sieg sicher in der Landesliga. – Foto: Markus Becker

Über die gesamte Rückrunde dominierten die DJK Arminia Klosterhardt und Rot-Weiss Essen II die Bezirksliga fast schon nach Belieben. Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Spitzenduo gipfelt nun in einem letzten Fernduell. Klar ist: Gewinnt Klosterhardt vor heimischem Publikum gegen den Vogelheimer SV, muss sich RWE mit der Aufstiegsrelegation begnügen.

Doch auch im Abstiegskampf ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die SpVgg Steele ist zwar fast durch, könnte nur noch mit einer hohen Niederlage gegen Tabellenkonkurrent Sportfreunde Königshardt in die Relegation rutschen. Sollte wiederum Königshardt leer ausgehen, könnte die DJK Arminia Lirich mit einem Sieg gegen den Heisinger SV die direkten Abstiegsplätze verlassen.