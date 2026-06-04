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Klosterhardt oder RWE: Wer schnappt sich die Bezirksliga-Krone?
Bezirksliga, Gruppe 6: Die DJK Arminia Klosterhardt hat vor dem Fernduell gegen Rot-Weiss Essen II alle Karten in der Hand. Mit einem Sieg stünde nach dem Abstieg aus der Vorsaison die direkte Rückkehr in die Landesliga fest.
von Markus Becker · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Klosterhardt wäre mit einem Sieg sicher in der Landesliga. – Foto: Markus Becker
Über die gesamte Rückrunde dominierten die DJK Arminia Klosterhardt und Rot-Weiss Essen II die Bezirksliga fast schon nach Belieben. Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Spitzenduo gipfelt nun in einem letzten Fernduell. Klar ist: Gewinnt Klosterhardt vor heimischem Publikum gegen den Vogelheimer SV, muss sich RWE mit der Aufstiegsrelegation begnügen.
Doch auch im Abstiegskampf ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die SpVgg Steele ist zwar fast durch, könnte nur noch mit einer hohen Niederlage gegen Tabellenkonkurrent Sportfreunde Königshardt in die Relegation rutschen. Sollte wiederum Königshardt leer ausgehen, könnte die DJK Arminia Lirich mit einem Sieg gegen den Heisinger SV die direkten Abstiegsplätze verlassen.
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