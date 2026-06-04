 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Klosterhardt oder RWE: Wer schnappt sich die Bezirksliga-Krone?

Bezirksliga, Gruppe 6: Die DJK Arminia Klosterhardt hat vor dem Fernduell gegen Rot-Weiss Essen II alle Karten in der Hand. Mit einem Sieg stünde nach dem Abstieg aus der Vorsaison die direkte Rückkehr in die Landesliga fest.

von Markus Becker · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Klosterhardt wäre mit einem Sieg sicher in der Landesliga.
Klosterhardt wäre mit einem Sieg sicher in der Landesliga. – Foto: Markus Becker

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Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Über die gesamte Rückrunde dominierten die DJK Arminia Klosterhardt und Rot-Weiss Essen II die Bezirksliga fast schon nach Belieben. Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Spitzenduo gipfelt nun in einem letzten Fernduell. Klar ist: Gewinnt Klosterhardt vor heimischem Publikum gegen den Vogelheimer SV, muss sich RWE mit der Aufstiegsrelegation begnügen.

Doch auch im Abstiegskampf ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die SpVgg Steele ist zwar fast durch, könnte nur noch mit einer hohen Niederlage gegen Tabellenkonkurrent Sportfreunde Königshardt in die Relegation rutschen. Sollte wiederum Königshardt leer ausgehen, könnte die DJK Arminia Lirich mit einem Sieg gegen den Heisinger SV die direkten Abstiegsplätze verlassen.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Zur Tabelle

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
15:30

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
15:30

So., 07.06.2026, 12:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
12:15live

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
15:00

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
15:30

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
15:30

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
15:30live

Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
15:30

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
15:30

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