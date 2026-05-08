Klosterhardt nur 1:1 gegen TuSEM Essen - RWE II kann dicht heranrücken

Remis zwischen Klosterhardt und TuSEM. – Foto: Markus Becker

Eins ist klar: Das letzte Wort im Meisterschaftskampf ist noch lange nicht gesprochen. Da Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt am Freitag gegen TuSEM Essen nicht über ein 1:1 hinauskam, könnte Rot-Weiss Essen II wieder auf Schlagdistanz heranrücken. Das Team von Stefan Lorenz misst sich am Sonntag mit der Zweitvertretung der SF Niederwenigern. Im zweiten Freitagsspiel setzte sich die Spvgg Stekrade-Nord gegen Fortuna Bottrop durch.

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Die DJK Arminia Klosterhardt hat dank einer Schlussoffensive immerhin noch einen Punkt gegen TuSEM Essen ergattert. Samuel Zegadlo erzielte mit seinem 24. Saisontor eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit noch den 1:1-Endstand.

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Partie mit hohem Tempo. TuSEM versteckte sich keineswegs und setzte früh erste Akzente. Auf der anderen Seite kam Klosterhardt nach und nach besser in die Begegnung. Niklas Gehrmann vergab zunächst eine aussichtsreiche Gelegenheit (13.), ehe Max Langerbein nach einem Fehler in der TuSEM-Defensive frei vor Leon Pires-Schulten auftauchte, den starken Schlussmann aber nicht überwinden konnte (17.). Kurz darauf hatte auch Zegadlo Pech, als er nur das Aluminium traf (19.). Klosterhardt übernahm zunehmend die Spielkontrolle, ließ im letzten Drittel aber häufig die letzte Präzision vermissen. TuSEM blieb über Umschaltsituationen gefährlich. Eine der besseren Chancen vergab Sanjay Bhandari nach einer Ecke per Kopf knapp neben das Tor (26.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Klosterhardt die aktivere Mannschaft, erspielte sich aber zunächst nur wenige klare Möglichkeiten. Zegadlo ließ im Strafraum eine gute Chance liegen (61.), ehe Emre Yalcin nach einer Unsicherheit von Pires-Schulten den Ball nicht aufs Tor brachte (63.). Kurz darauf scheiterte Zegadlo mit einem Kopfball am Querbalken (66.). Effizienter zeigte sich TuSEM. Nach einem schnellen Angriff bediente Sergej Stahl am langen Pfosten Daniel Zurmühlen, der den Ball mit dem ersten Kontakt flach ins linke Eck setzte und die Hausherren zu diesem Zeitpunkt durchaus überraschend in Führung brachte (67.). Klosterhardt musste in der Folge eine Schippe drauflegen, wodurch die Begegnung auch zunehmend hektisch wurde. Langerbein verzog aus der Distanz nur knapp (72.), in der Folge trat Pires-Schulten erneut in den Vordergrund. Der Schlussmann verhinderte zunächst mit einem herausragenden Reflex gegen Zegadlo (80.), war kurz darauf auch gegen Fabian Abel zur Stelle (82.) TuSEM ließ spielte darüber hinaus clever mit der Uhr, konnte die Führung dennoch nicht über die Zeit retten. Klosterhardt investierte immer mehr in die Offensive und fand einmal mehr Zegadlo, der aus spitzem Winkel zum Abschluss kam und mit einem coolen Abschluss genau neben den Pfosten den 1:1-Endstand (89.) markierte. In der Nachspielzeit drängte der Spitzenreiter zwar weiter auf den Siegtreffer, klare Chancen sprangen jedoch nicht mehr heraus. TuSEM Essen 1926 – DJK Arminia Klosterhardt 1:1

TuSEM Essen 1926: Leon Pires-Schulten, Fabian Riesener, Nico David Erbslöh, Sergej Stahl (71. Juan Camilo Perez Vasquez), Rico Zölzer, Sanjay Bhandari, Jan Guthoff, Philipp Alexander Glahn, Felix Herzinger (57. Rico Frederik Hoffmann), Daniel Zurmühlen, Leo Derksen - Trainer: Lucas Bründermann

DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Meik Kunz, Vladyslav Azaronok (75. Jannik Bystron), Emre Yalcin, Samuel Zegadlo, Fabian Abel, Niklas Gehrmann, Max Langerbein, Hamza Velic (62. Lennart Elias Rühl), Jan-Niklas Pia - Trainer: Marcel Landers

Tore: 1:0 Daniel Zurmühlen (67.), 1:1 Samuel Zegadlo (89.)

Unter freundlicher Mithilfe von Keeper Justin Janssen ging Sterkrade-Nord kurz nach Wiederbeginn in Führung. Der Schlussmann konnte eine eigentlich nicht besonders gefährliche Hereingabe nicht unter Kontrolle bringen und lenkte den Ball unglücklich vor die Füße von Justin Beckmann, der nur noch ins leere Tor einschieben musste. Auch das zweite Tor ging mit recht simplen Mitteln vonstatten. Ein Befreiungsschlag der Hausherren überrumpelte die Fortuna-Abwehrreihe. Plötzlich war Elias Rams alleine auf weiter Flur und hob die Kugel auch noch über den herauseilenden Janssen zum 2:0. Mit Anbruch der Schlussphase verkürzte Bottrop mit einem Kopfballtor von Emre Kilic (74.). Mehr war schlussendlich aber nicht drin. Für beide Teams hat der Spielausgang keine gravierenden Auswirkungen auf die Tabelle. Bottrop wird allerdings die Hoffnungen begraben müssen, noch einmal in den Dunstkreis der Top drei einzugreifen. Spvgg Sterkrade-Nord – Fortuna Bottrop 2:1

Spvgg Sterkrade-Nord: Tobias Szubrin, Michael Kunze, Maurice Brands, Malte Simon Benninghoff, Lukas Kallweit, Noah Leonard Bauditz, Nico Spickermann (89. Dean Torben Nowoczin), Fabian Drieschner (86. Ife-Oluwa Awolaja), Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi (68. Paul Overhoff), Elias Rams (62. Danny Perenz), Justin Beckmann (62. Oguzhan Mirac Cengiz) - Trainer: Oguzhan Cuhaci

Fortuna Bottrop: Justin Janssen, Marcel Hegemann, Luca Fischer, Jan Larisch, Nick Sommer, Stefan Pitkowski (60. Emre Kilic), Tom Wojtusch (72. Can Michalski), Amanuel Haile (86. Marco Schönfeld), Ben Maarten Jansen, Hannes Ostgathe, Niklas Wenderdel - Trainer: Sebastian Stempel

Tore: 1:0 Justin Beckmann (46.), 2:0 Elias Rams (53.), 2:1 Emre Kilic (74.)

Morgen, 13:30 Uhr VfB Frohnhausen Frohnhausen Vogelheimer SV Vogelheim 13:30 live PUSH

Morgen, 15:00 Uhr SpVgg Steele SpVgg Steele SuS Haarzopf Haarzopf 15:00 PUSH

Morgen, 15:15 Uhr Heisinger SV Heisinger SV Dostlukspor Bottrop Dostlukspor 15:15 live PUSH

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Zur Tabelle

So geht es weiter

32. Spieltag

15.05.26 Fortuna Bottrop - Heisinger SV

16.05.26 DJK Arminia Lirich 1920 - SpVgg Steele

17.05.26 Sportfreunde Niederwenigern II - Fatihspor Essen 2001

17.05.26 SuS Haarzopf - Spvgg Sterkrade-Nord

17.05.26 Dostlukspor Bottrop - Rot-Weiss Essen II

17.05.26 Vogelheimer SV - SV Burgaltendorf

17.05.26 FC Blau-Gelb Überruhr - Sportfreunde Königshardt

17.05.26 DJK Arminia Klosterhardt - VfB Frohnhausen

17.05.26 SpVgg Sterkrade 06/07 - TuSEM Essen 1926

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