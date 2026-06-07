Klosterhardt jubelt, Königshardt geht runter, Lirich in die Relegation

Im Fernkampf lösten die DJK Arminia Klosterhardt und Rot-Weiss Essen II ihre Aufgaben. Das hatte zur Folge: Klosterhardt bringt die Tabellenführung ins Ziel und tritt in der kommenden Spielzeit in der Landesliga an. Für RWE geht es bereits ab Mittwoch in der Aufstiegsrelegation weiter. Gleiches gilt auch für die DJK Arminia Lirich, die ihr letztes Spiel gegen den Heisinger SV gewann und gleichzeitig auf Schützenhilfe bauen konnte. Weil die SpVgg Steele sich gegen die Sportfreunde Königshardt durchsetzte, tauschen Lirich und Königshardt noch die Plätze.
Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Zur Tabelle
DJK Arminia Klosterhardt – Vogelheimer SV 2:0
DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Jannik Bystron, Meik Kunz, Emre Yalcin, Samuel Zegadlo, Niklas Gehrmann, Phil Wolff (85. Vladyslav Azaronok), Max Langerbein (82. Lennart Elias Rühl), Hamza Velic (75. Melvin Glogic), Jan-Niklas Pia (90. Melvin Glogic) - Trainer: Marcel Landers
Vogelheimer SV: Leon Gonzales Montes, Marc Nickel, Fouad Zaitouni, David Dottai (83. Yannik Schümberg), Obiora Uzukwu, Avni Yirmibes, Janik Noah Eichmann, Ilhan Copcu, Mika Luis Pfundner (89. Haruto Ishizaki), Edis-Cem Yilmaz (79. Noah Kruse), Domagoj Zovko - Trainer: Carsten Isenberg
Schiedsrichter: Jan Lehnert - Zuschauer: 521
Tore: 1:0 Jan-Niklas Pia (74.), 2:0 Melvin Glogic (90.+5)
SuS Haarzopf – Rot-Weiss Essen II 2:4
SuS Haarzopf: Dennis Jochum (85. Leon Krasniqi), Maximilian Härtel, Julian Piontek, Johannes Flatow, Marvin Pape (78. Thomas Denker), Matteo Viefhaus, Justin Kaiser (62. Ben Ansorge), Enrico Ratz, Michael Seidelmann, Yunosuke Seo, Felix Franken (55. Timo Brandt) - Trainer: Matthias Walter
Rot-Weiss Essen II: Romero Gerres (87. Leonard Jegus), Marvin Paulsen (79. Burak Bahadir), Flavio Dietz, Nicolai Schulte-Kellinghaus, Kevin Grund, Marcel Faber, Mehmet Demirci, Orcun Mengenli, Marcel Platzek, Joel Bema, Arda Islam - Trainer: Stefan Lorenz
Schiedsrichter: Sebastian Jan Guretzki (Solingen) - Zuschauer: 500
Tore: 1:0 Felix Franken (16.), 1:1 Mehmet Demirci (46.), 1:2 Joel Bema (59. Foulelfmeter), 1:3 Marcel Platzek (64.), 1:4 Marcel Platzek (69.), 2:4 Thomas Denker (90.+1)
Gelb-Rot: Johannes Flatow (53./SuS Haarzopf/)
SpVgg Sterkrade 06/07 – SV Burgaltendorf 1:1
SpVgg Sterkrade 06/07: Thomas Bach, Serkan Karaüzüm (64. Nils Martin), Finn Müller (64. Maximilian Felix Zachariasz), Mats Müller, Said Aljumaa, Enver Ünal (82. Torben Wissen), Robin Papert (75. Gerrit Kriegisch), Sverre Müller, Jannik Hoppe, Aaron Langen (64. Nicolas Strömann), Damian Vergara Schlootz - Trainer: Lars Mühlbauer
SV Burgaltendorf: Maximilian Luke Wagner, Leon Metke, Kai Nakowitsch, Tim Karkau, Jonas Rölver (70. Nico Großheimann), Kevin Barra (88. Sky Eric Lietzau), Mehmet Can Köstekci (83. Jannis Böhner), Fabio Weber, Nico Van Der Heuvel (74. Caspar Schelewski), Michael Siminenko (78. Nino Kamperhoff), Laurin Kamperhoff - Trainer: Andreas Krippel
Schiedsrichter: Isa Hacisalihoglu - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Jonas Rölver (22.), 1:1 Damian Vergara Schlootz (90.)
Sportfreunde Niederwenigern II – VfB Frohnhausen 3:3
Sportfreunde Niederwenigern II: Jan-Philipp Vonk, Sebastian Schnell, Florian Finger (46. Marius Beyer), Marcel Modro, Malte Eckert, Leon Welticke, Lutz Dahlhaus, Niklas Niggemeyer (76. Leonard Löhrmann), Malte Honisch (58. Sebastian Axt), Noah Seyer (62. Marcel Schräer), Justin Barke - Trainer: Lars Diefenthal
VfB Frohnhausen: Marko Razic, Taraba Carsten Kagnassim, Daniel Kalala (49. Rida Hallak), Florian Usein (46. Abdul Semmo), Issa Adnan Said (76. Joel Martin Dinzolele), Jonas Yunus Erdogmus, Essowavana Gbegouni (58. Issa Issa), Mohamed Said, Samir Laskowski, Prince Chigamezu Igbozuruike, Nico Prang (46. Milad Mansoori) - Co-Trainer: Yassine Oulhaji-Temsamani - Trainer: Chamdin Said
Schiedsrichter: Mustafa Güney - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Justin Barke (3.), 1:1 Mohamed Said (45.+1), 2:1 Marius Beyer (53.), 2:2 Samir Laskowski (66.), 2:3 Mohamed Said (69.), 3:3 Justin Barke (90.+2)
Dostlukspor Bottrop – TuSEM Essen 1926 3:2
Dostlukspor Bottrop: Yunus Eren Özcan, Emre Ünlü, Asim Kocaman (56. Jan Endres), Jonah Konzer, Tolga Yildirim, Khaled Al-Kadi, Nassim Ahkim (61. Leandro Saieva), Ismail Talha Uzan, Can Uçar, Abbas Jaafar, Dogukan Turan (79. Hussein Maatouk) - Trainer: Can Uçar - Co-Trainer: Ismail Alkadi
TuSEM Essen 1926: Maurice Branigk, Fabian Riesener, Nico David Erbslöh, Sergej Stahl (71. Modou Jaiteh), Rico Zölzer, Sanjay Bhandari, Frederick Gipper, Philipp Alexander Glahn (63. Rico Frederik Hoffmann), Nadyar Khaled (63. Jan Guthoff), Daniel Zurmühlen (63. Fabio Herrmann), Leo Derksen (76. Felix Herzinger) - Trainer: Lucas Bründermann - Co-Trainer: Fabian Horn
Schiedsrichter: Chris Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 35
Tore: 1:0 Tolga Yildirim (4.), 1:1 Nadyar Khaled (35.), 2:1 Dogukan Turan (70.), 2:2 Fabio Herrmann (86.), 3:2 Ismail Talha Uzan (90.)
Fortuna Bottrop – Fatihspor Essen 2001 8:4
Fortuna Bottrop: Justin Janssen, Thilo Grollmann, Hussein Solh, Luca Fischer, Jan Larisch (60. Julian Banko), Nick Sommer (10. Stefan Pitkowski), Can Michalski, Hannes Ostgathe, Danny Schrödl (64. Jan Steinkusch), Lennart Jablonski (64. Emre Kilic), Niklas Wenderdel (32. Ben Maarten Jansen) - Trainer: Sebastian Stempel
Fatihspor Essen 2001: Akin Karakoyun, Orhan Dombayci, Can Tunctürk, Oktay Cinar, Tolga Yigit, Jez Fremnong, Baki Caki, Emre Bektas (46. Samed Fidan), Emre Kececi, Kaan Kazim Karakus (46. Baris Kaya) - Trainer: Adem Durmus
Schiedsrichter: Maurice Wilke (Wuppertal) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Hannes Ostgathe (20.), 2:0 Thilo Grollmann (23.), 3:0 Niklas Wenderdel (29.), 3:1 Emre Kececi (31.), 4:1 Thilo Grollmann (41.), 4:2 Tolga Yigit (45.), 5:2 Lennart Jablonski (46.), 5:3 Emre Kececi (56.), 6:3 Lennart Jablonski (60.), 7:3 Danny Schrödl (62.), 8:3 Julian Banko (85.), 8:4 Orhan Dombayci (88.)
DJK Arminia Lirich 1920 – Heisinger SV 2:1
DJK Arminia Lirich 1920: Jonas Hartmann, Ben Pribbernow, Dominik Krath, Allan Zuna, Mehriz Fezzani (64. Marouan Jenfi), Christian Hattert, Eric Salobir, Manuel Augenstein, Anthony Annan, Daniel Enudi, Ugochukwu Akubuike - Trainer: Jens Szopinski - Co-Trainer: Torsten Nienhaus - Co-Trainer: Gerald Nana Osei Siebert
Heisinger SV: Gianluca Tiso, Erhan Azatoglu (83. Pascal Gründer), Lukas Gerrits, Minwook Oh (79. Jan-Lukas Lippeck), Marvin Prellwitz, Semih Cimen (79. Nik Leiler), Merlin Kirsten (72. Leon Frehmann), Steffen Köfler (65. Philipp Reichardt), Julian Bluni, Tobias Köfler, Jonas Lippeck - Trainer: Slavko Franjic - Trainer: Frank Burchhardt
Schiedsrichter: Marcel Stach - Zuschauer: 201
Tore: 0:1 Julian Bluni (32.), 1:1 Ben Pribbernow (48.), 2:1 Dominik Krath (57.)
FC Blau-Gelb Überruhr – Spvgg Sterkrade-Nord 1:6
FC Blau-Gelb Überruhr: Julian Frings, Andreas Angerer, Noel Tautges, Eljvir Ahmet, Mohamed Ibrahim (76. Abbas Ahmed), Yoshitaka Myojin, Joab Jeshir Jambooz Lancheros, Bilal Gökyesil, Draoui Nour-Edine, Mikail Evren Altun (75. Julius Klaus Witzler) - Trainer: Sascha Tautges
Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin (46. Tobias Szubrin), Julian Marquardt, Malte Simon Benninghoff (46. Oguzhan Mirac Cengiz), Lukas Kallweit, Noah Leonard Bauditz (46. Michael Kunze), Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi (46. Paul Overhoff), David Alexander Forbeck (85. Jason Michael Schiewer), Fabian Drieschner, Dean Torben Nowoczin, Elias Rams, Justin Beckmann - Trainer: Oguzhan Cuhaci
Schiedsrichter: Tolga Özdemir (Duisburg) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Fabian Drieschner (6.), 0:2 Justin Beckmann (7.), 0:3 Justin Beckmann (26.), 0:4 Justin Beckmann (53.), 0:5 Justin Beckmann (55.), 1:5 Bilal Gökyesil (61.), 1:6 Justin Beckmann (82.)
Sportfreunde Königshardt – SpVgg Steele 1:2
Sportfreunde Königshardt: Alexander Krobok, Nils Wehran, Nico Nachtigall, Dennis Schlenski (64. Muris Kesko) (71. Simon Palmen), Finn Busian (67. Lukas Hartmann), Felix Knappmann, Laurenz Hübinger (86. Maurice Gardey), Denis Karic, Charalambos Pommer, Silas Baffour, Tristan Joel Müller - Trainer: Kenan Hodzic
SpVgg Steele: Andre Bley, Dominic Hörstgen, Leon Tüns, Alexander Piwetz, Christoffer Mbombo (84. Asiato-Shouda Sanganaza), Louis Smeilus (88. Bastian Lübeck), Lirim Imeri, Maurice Jednicki, Enosch Kpessou (78. Dominik Bongartz), Deven Liebetrau, Fabian Handke - Co-Trainer: Dominik Marzinzik - Trainer: Dirk Möllensiep
Schiedsrichter: Marvin Konopatzki (Kleve) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Fabian Handke (66.), 1:1 Muris Kesko (70.), 1:2 Lirim Imeri (90.+4)
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