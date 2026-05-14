Klosterhardt im Topspiel unter Druck, Abstiegskracher am Samstag

Steele kann Big Points im Abstiegskampf einfahren. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Einen Wackler durfte sich die DJK Arminia Klosterhardt mit dem 1:1 gegen TuSEM Essen erlauben. Immerhin einen weiteren hätte der Tabellenführer offen. Denn: Bei sieben Punkten aus den verbleibenden drei Partien wäre das Team von Marcel Landers sicher Meister. Der erste Hürde stellt der Fünftplatzierte VfB Frohnhausen dar. Anfangs April hatte der VfB seinerseits noch mehr als ordentliche Chancen im Aufstiegsrennen, hat nun nicht mehr allzu viel zum Saisonschluss in der Tabelle zu erreichen. Gleiches galt aber auch für TuSEM in der Vorwoche, ein einfaches Spiel darf Klosterhardt entsprechend nicht erwarten.

Parallel wird Rot-Weiss Essen gegen Dostlukspor Bottrop seine Hausaufgaben erledigen wollen. Bereits am Samstag steigt eine spannende Begegnung im Abstiegskampf. Die DJK Arminia Lirich, aktuell noch unter dem Strich empfängt die SpVgg Steele.