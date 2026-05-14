 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Klosterhardt im Topspiel unter Druck, Abstiegskracher am Samstag

Bezirksliga, Gruppe 6: Im Kopf-an-Kopf-Duell um die Meisterschaft hat Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt nicht gerade ein lockeres Restprogramm erwischt. Der VfB Frohnhausen könnte so Verfolger Rot-Weiss Essen II Schützenhilfe leisten.

von Markus Becker · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser
Steele kann Big Points im Abstiegskampf einfahren.
Steele kann Big Points im Abstiegskampf einfahren. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Einen Wackler durfte sich die DJK Arminia Klosterhardt mit dem 1:1 gegen TuSEM Essen erlauben. Immerhin einen weiteren hätte der Tabellenführer offen. Denn: Bei sieben Punkten aus den verbleibenden drei Partien wäre das Team von Marcel Landers sicher Meister. Der erste Hürde stellt der Fünftplatzierte VfB Frohnhausen dar. Anfangs April hatte der VfB seinerseits noch mehr als ordentliche Chancen im Aufstiegsrennen, hat nun nicht mehr allzu viel zum Saisonschluss in der Tabelle zu erreichen. Gleiches galt aber auch für TuSEM in der Vorwoche, ein einfaches Spiel darf Klosterhardt entsprechend nicht erwarten.

Parallel wird Rot-Weiss Essen gegen Dostlukspor Bottrop seine Hausaufgaben erledigen wollen. Bereits am Samstag steigt eine spannende Begegnung im Abstiegskampf. Die DJK Arminia Lirich, aktuell noch unter dem Strich empfängt die SpVgg Steele.

>>> FuPa Niederrhein auf WhatsApp

>>> Zum FuPa-WhatsApp-Kanal für den Kreis Essen

>>> Zum FuPa-WhatsApp-Kanal für den Kreis Oberhausen

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Zur Tabelle

Morgen, 19:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
19:30live

Sa., 16.05.2026, 19:00 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
19:00live

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
15:30

So., 17.05.2026, 15:15 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
15:15

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
15:30live

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
15:30

So., 17.05.2026, 13:30 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
13:30

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
15:00

So., 17.05.2026, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
14:00

So geht es weiter

Hier geht es zum Spielplan

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: