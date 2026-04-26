Klosterhardt gewinnt Top-Spiel, BG Überruhr steigt ab

Bezirksliga, Gruppe 6: Es war ein richtungsweisender Spieltag. Der Liga-Primus DJK Arminia Klosterhardt siegte gegen den ärgsten Verfolger Rot-Weiss Essen II. Für den FC Blau-Gelb Überruhr steht der Abstieg in die A-Liga fest. Die Kellerkinder Fatihspor Essen, die DJK Arminia Lirich und die Sportfreunde Königshardt blieben alle sieglos. Das war der 29. Spieltag:
Der SV Burgaltendorf hält den Kontakt zu den Aufstiegsrängen. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Laurin Kamperhoff die Gäste in Führung (56.), bevor Georgios Ketsatis (72.) und Denis Naoumov (77.) die Partie zugunsten des SV entschieden. Burgaltendorf klettert zunächst auf Rang drei und verkürzt den Abstand auf den Relegationsplatz auf fünf Zähler. TuSEM Essen bleibt auf Rang neun.
Lange sah es nach einem wichtigen Befreiungsschlag der Sportfreunde Königshardt aus, denn Tristan Müller brachte die Hausherren in der 72. Minute in Führung. Diese hielt auch bis zur letzten Minute, ehe Samir Laskowski zum 1:1 einnetzte und somit mitten ins Herz der Sportfreunde traf (90.). Frohnhausen verpasste die Chance nah an RWE heranzurücken. Königshardt verblieb auf dem Relegationsplatz.
Ein weiteres Kellerkind musste eine bittere Pleite hinnehmen. Zwar brachte Andre Peters die DJK Arminia Lirich in der zehnten Minute in Führung, allerdings konnte der SuS Haarzopf durch Thierry-Emmanuel Buma antworten (28.). Auch den zweiten Treffer von Peters (33.) konnten die Gäste durch Timo Brandt egalisieren (39.). Im zweiten Abschnitt sorgten dann Joshua Coffie (47.) und Patrick Demme für den 4:2-Auswärtssieg des SuS, der seinen ungeschlagenen Lauf somit fortsetzte. Lirich verblieb in der roten Zone.
Lange war es abzusehen, jetzt ist es offiziell. Der FC Blau-Gelb Überruhr ist abgestiegen. Im Duell mit dem SV Fortuna Bottrop verlor das Tabellenschlusslicht deutlich mit 1:7. Der Treffer zum 1:3 von Faithful Gold-Toluhi half auch nicht mehr (42.). Auf Seiten der Gäste netzten Hannes Ostgathe (8.), Lennart Jablonski (35., 44., 64.), Can Michalski (41.), Stefan Pitkowski (60.) und Danny Schrödl (78.).
Die SpVgg Steele setzte ein wichtiges Zeichen im Tabellenkeller. Gegen Dostlukspor Bottrop glänzte Fabian Handke mit einem Dreierpack (25., 41., 56.). Den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand setzte Erol Herrmann (80.). Durch den Erfolg hat Steele nun drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Bottrop muss derweil weiter bangen.
Für die Sportfreunde Niederwenigern II gab es nichts zu holen bei der Spvgg Sterkrade-Nord. Elias Rams (8.) und Oguzhan Cengiz stellten auf 2:0 für die Hausherren, ehe Leonard Löhrmann auf 1:2 verkürzte (20.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff stellte Malte Benninghoff den alten Abstand wieder her (43.). In der zweiten Hälfte netzte Justin Beckmann zum 4:1 (90.). Die Sportfreunde bleiben somit weiterhin im Kampf um die Klasse.
Mit einem 4:0-Erfolg gegen den Heisinger SV zeigte die Spvvg Sterkrade 06/07 eine Reaktion auf die Derbyniederlage des vergangenen Spieltags. Damian Schlootz (32.), Sverre Müller (42.), Enver Ünal (82.) und Jannis Heins waren erfolgreich beim klaren Auswärtsdreier, der die Spvvg näher an den Relegationsplatz rückte.
Im Top-Spiel des Spieltags trafen Rot-Weiss Essen II und die DJK Arminia Klosterhardt aufeinander. In einer intensiven ersten Hälfte brachte Nico Harder den Liga-Primus in Front (22.). Lange mussten die Zuschauer daraufhin auf weitere Treffer warten, ehe ein Eigentor für das 2:0 der Arminia sorgte (77.). Einen kurzen Hoffnungsschimmer gewährte Ole Nissen den Hausherren mit dem 1:2 in der Nachspielzeit (90.). Die 3:1-Entscheidung durch Phil Wolff (90.) erstickte jedes Aufbäumen im Keim. Klosterhardt bleibt Tabellenführer und hat nun ein Polster von vier Punkten auf RWE.
Diego Bautista sorgte früh für das 1:0 der favorisierten Gäste (9.), ehe Emre Kececi auf 1:1 stellte (11.). Obiora Uzukwu sorgte daraufhin für die erneute Führung des Vogelheimer SV (22.). Im zweiten Abschnitt stellte dann zunächst Denis Senol auf 3:1 (51.), bevor Mika Pfundner für die 4:1-Entscheidung sorgte (64.). Fatishpor Essen muss somit weiterhin um den Klassenerhalt bangen.
Die Scorerliste der Bezirksliga
Spieldaten:
TuSEM Essen 1926 – SV Burgaltendorf 0:3
TuSEM Essen 1926: Leon Pires-Schulten, Nico David Erbslöh (75. Florian Pawelzik), Sergej Stahl, Rico Zölzer (64. Fabio Herrmann), Sanjay Bhandari, Lukas Paulun, Jan Guthoff, Frederick Gipper, Philipp Alexander Glahn, Rico Frederik Hoffmann (51. Leo Derksen), Daniel Zurmühlen - Trainer: Lucas Bründermann
SV Burgaltendorf: Jonas Altenkamp, Leon Metke, Kai Nakowitsch, Georgios Ketsatis, Tim Karkau, Jason-Lee Gerhardt, Kevin Barra (68. Denis Naumov) (82. Caspar Schelewski), Mehmet Can Köstekci, Fabio Weber, Michael Siminenko, Laurin Kamperhoff - Trainer: Andreas Krippel
Schiedsrichter: Chakir Naji - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Laurin Kamperhoff (56.), 0:2 Georgios Ketsatis (72.), 0:3 Denis Naumov (77.)
DJK Arminia Lirich 1920 – SuS Haarzopf 2:4
DJK Arminia Lirich 1920: Kay Weßling, Ben Pribbernow, Albin Alimusaj, Emil Mörs (85. Gerald Nana Osei Siebert), Eric Salobir, Anthony Annan, Marouan Jenfi, Tim Danel (57. Leroi Donovan Ndjiago), Christian Hattert, Andre Peters, Ugochukwu Akubuike - Trainer: Jens Szopinski - Co-Trainer: Gerald Nana Osei Siebert
SuS Haarzopf: Dennis Jochum, Maximilian Härtel, Patrick Demme (75. Jan Seeling), Julian Piontek, Joshua Coffie (68. Ilyas-Aboulkacim Afaya), Timo Brandt, Marvin Pape (76. Maurice Grube), Michael Seidelmann, Thierry Buma (63. Ben Ansorge), Luiz Alessio Sachs (73. Justin Kaiser), Yunosuke Seo - Trainer: Matthias Walter - Co-Trainer: Stefano Trißler
Schiedsrichter: Genco Toprak (Remscheid) - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Andre Peters (21.), 1:1 Thierry Buma (33.), 2:1 Andre Peters (36.), 2:2 Timo Brandt (43.), 2:3 Joshua Coffie (46.), 2:4 Patrick Demme (66.)
Fatihspor Essen 2001 – Vogelheimer SV 1:4
Fatihspor Essen 2001: Akin Karakoyun, Can Tunctürk, Mounir Till Asrih (26. Ünver Coskun), Tolga Yigit (45. Cihan Aksakal), Samed Fidan, Jez Fremnong, Baki Caki, Oktay Cinar, Ayman Mallih, Emre Kececi, Kaan Kazim Karakus - Trainer: Adem Durmus
Vogelheimer SV: Leon Gonzales Montes, Marc Nickel, Deniz Senol, David Dottai, Obiora Uzukwu, Avni Yirmibes (63. Glory Samuel Kamamona), Ilhan Copcu, Mika Luis Pfundner, Noah Kruse (66. Domagoj Zovko), Edis-Cem Yilmaz, Diego Sossong Bautista - Trainer: Carsten Isenberg
Schiedsrichter: Philipp Miehle (Wuppertal) - Zuschauer: 25
Tore: 0:1 Diego Sossong Bautista (13.), 1:1 Mounir Till Asrih (14.), 1:2 Obiora Uzukwu (25.), 1:3 Deniz Senol (57.), 1:4 (90.)
SpVgg Steele – Dostlukspor Bottrop 4:0
SpVgg Steele: Andre Bley, Dominic Hörstgen (59. Alexander Piwetz), Fabian Handke (75. Luis Richard), Leon Tüns, Christoffer Mbombo, Dominik Bongartz, Lirim Imeri (82. Ruto Ohnishi), Maurice Jednicki (78. Bastian Lübeck), Enosch Kpessou (63. Asiato-Shouda Sanganaza), Erol Hermann, Thoma Bubullima - Co-Trainer: Dominik Marzinzik - Trainer: Dirk Möllensiep
Dostlukspor Bottrop: Fabian Fricke, Berat Arslan, Emre Ünlü (32. Devin Yildirim), Asim Kocaman, Deniz Michalik (46. Ismail Talha Uzan), Arda Olgur (127. Jan Endres), Hüssein El-Moussa (46. Khaled Al-Kadi), Nassim Ahkim, Jonah Konzer, Abbas Jaafar, Dogukan Turan - Trainer: Can Uçar
Schiedsrichter: Philipp Heuser - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Fabian Handke (25.), 2:0 Fabian Handke (41.), 3:0 Fabian Handke (56.), 4:0 Erol Hermann (80.)
Sportfreunde Königshardt – VfB Frohnhausen 1:1
Sportfreunde Königshardt: Chris Schmelt, Nico Nachtigall, Berkay Akay (40. Mathias Grgic), Sven Ebbe Süsselbeck (83. Finn Busian), Felix Knappmann, Laurenz Hübinger (85. Simon Palmen), Denis Karic, Charalambos Pommer, Silas Baffour, Muris Kesko (70. Lukas Hartmann), Tristan Joel Müller - Trainer: Kenan Hodzic
VfB Frohnhausen: Marko Razic, Dasilva Mavinga Matondo, Taraba Carsten Kagnassim, Milad Mansoori, Daniel Kalala (85. Rida Hallak), Issa Issa (60. Kevin Zamkiewicz), Canel Ucan, Essowavana Gbegouni, Mohamed Said, Samir Laskowski, Muhammed Filizay (46. Issa Adnan Said) (78. Sinan Yilmaz) - Co-Trainer: Yassine Oulhaji-Temsamani - Trainer: Chamdin Said
Schiedsrichter: Kilian Baumhögger - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Tristan Joel Müller (73.), 1:1 Samir Laskowski (90.+1)
Heisinger SV – SpVgg Sterkrade 06/07 0:4
Heisinger SV: Julian Robert, Erhan Azatoglu, Lukas Hunhoff, Nik Leiler (60. Leon Frehmann), Marvin Prellwitz, Semih Cimen, Merlin Kirsten (81. Pascal Gründer), Steffen Köfler, Julian Bluni, Tobias Köfler, Jonas Lippeck - Trainer: Slavko Franjic - Trainer: Frank Burchhardt
SpVgg Sterkrade 06/07: Thomas Bach, Mats Müller, Said Aljumaa, Nicolas Strömann, Florian Pascal Lauer, Gerrit Kriegisch (76. Moritz Anderheide), Sverre Müller (58. Enver Ünal), Damian Noel Hendricks, Aaron Langen (86. Nils Martin), Maximilian Felix Zachariasz (76. Finn Müller), Damian Vergara Schlootz (86. Jannis Heins) - Trainer: Lars Mühlbauer - Co-Trainer: Jannik Bauer
Schiedsrichter: Samet Alpaydin (Moers) - Zuschauer: 23
Tore: 0:1 Damian Vergara Schlootz (33.), 0:2 Sverre Müller (42. Foulelfmeter), 0:3 Damian Vergara Schlootz (83.), 0:4 Jannis Heins (90.+1)
FC Blau-Gelb Überruhr – Fortuna Bottrop 1:7
FC Blau-Gelb Überruhr: Julian Frings, Andreas Angerer, Selmir Hanici, Eljvir Ahmet, Yoshitaka Myojin, Joab Jeshir Jambooz Lancheros, Adil Lamrini, Faithful Gold-Toluhi, Ryota Nomura, Mikail Evren Altun - Trainer: Sascha Tautges
Fortuna Bottrop: Philip Pusch, Marcel Hegemann, Hussein Solh (73. Ben Maarten Jansen), Luca Fischer, Jan Larisch, Stefan Pitkowski (66. Emre Kilic), Can Michalski, Hannes Ostgathe, Danny Schrödl, Lennart Jablonski, Niklas Wenderdel (83. Kevin Wenderdel) - Trainer: Sebastian Stempel
Schiedsrichter: Luca Maximilian Gewiss (Hamminkeln) - Zuschauer: 32
Tore: 0:1 Hannes Ostgathe (8.), 0:2 Lennart Jablonski (35.), 0:3 Can Michalski (41.), 1:3 Faithful Gold-Toluhi (42.), 1:4 Lennart Jablonski (44.), 1:5 Stefan Pitkowski (59.), 1:6 Lennart Jablonski (64.), 1:7 Niklas Wenderdel (79.)
Spvgg Sterkrade-Nord – Sportfreunde Niederwenigern II 4:1
Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Michael Kunze, Maurice Brands (90. Dean Torben Nowoczin), Malte Simon Benninghoff, Noah Leonard Bauditz, Jason Michael Schiewer (82. Lukas Kallweit), Nick Perenz, David Alexander Forbeck (77. Nico Spickermann), Danny Perenz, Elias Rams (60. Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi), Oguzhan Mirac Cengiz (68. Justin Beckmann) - Trainer: Oguzhan Cuhaci
Sportfreunde Niederwenigern II: Jan-Philipp Vonk, Luca Jürgen Margref, Sebastian Schnell, Florian Finger, Marcel Modro, Malte Eckert, Leonard Löhrmann (56. Henrik Eggemann), Sebastian Axt (46. Marius Beyer), Marcel Schräer (71. Lutz Dahlhaus), Noah Seyer (56. Matthias Hendricks), Justin Barke (78. Niklas Niggemeyer) - Trainer: Lars Diefenthal
Schiedsrichter: Marcell Weienberg - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Elias Rams (7.), 2:0 Oguzhan Mirac Cengiz (13.), 2:1 Sebastian Axt (18.), 3:1 Oguzhan Mirac Cengiz (41.)
Rot-Weiss Essen II – DJK Arminia Klosterhardt 1:3
Rot-Weiss Essen II: Malte Brüning, Hamid Kuka (87. Flavio Dietz), Randy-Tamufor Atanga-Akwen (66. Luis Förster), Ole Nissen, Nicolai Schulte-Kellinghaus, Kevin Grund, Mehmet Demirci (81. Burak Bahadir), Orcun Mengenli, Marcel Platzek, Joel Bema, Arda Islam (75. Mirco Konarkowski) - Trainer: Stefan Lorenz
DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Meik Kunz (66. Jannik Bystron), Vladyslav Azaronok, Emre Yalcin, Samuel Zegadlo, Fabian Abel, Niklas Gehrmann, Max Langerbein, Hamza Velic (75. Lennart Elias Rühl), Jan-Niklas Pia (90. Melvin Glogic) - Trainer: Marcel Landers
Schiedsrichter: Jens Laux (Duisburg) - Zuschauer: 245
Tore: 0:1 Nico Harder (22.), 0:2 Mirco Konarkowski (77. Eigentor), 1:2 Ole Nissen (90.), 1:3 Phil Wolff (90.)
Die nächsten Spieltage:
30. Spieltag
So., 03.05.26 12:15 Uhr Niederwenig. II - Heisinger SV
So., 03.05.26 14:00 Uhr Haarzopf - BG Überruhr
So., 03.05.26 15:00 Uhr Burgaltend. - Frohnhausen
So., 03.05.26 15:00 Uhr Dostlukspor - Sterkr.-Nord
So., 03.05.26 15:15 Uhr Vogelheim - TuSEM Essen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - Königshardt
So., 03.05.26 15:30 Uhr Arm. Kloster - Fatihspor
So., 03.05.26 15:30 Uhr Sterk. 06/07 - RW Essen II
So., 03.05.26 15:30 Uhr Fort Bottrop - SpVgg Steele
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:45 Uhr TuSEM Essen - Arm. Kloster
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Sterkr.-Nord - Fort Bottrop
So., 10.05.26 13:30 Uhr Frohnhausen - Vogelheim
So., 10.05.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - Haarzopf
So., 10.05.26 15:00 Uhr Fatihspor - Sterk. 06/07
So., 10.05.26 15:15 Uhr Königshardt - Burgaltend.
So., 10.05.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Dostlukspor
So., 10.05.26 15:30 Uhr BG Überruhr - Arm. Lirich
So., 10.05.26 16:00 Uhr RW Essen II - Niederwenig. II