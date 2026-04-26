Klosterhardt gewinnt Top-Spiel, BG Überruhr steigt ab

Klosterhardt feiert den Sieg im Top-Spiel – Foto: David Zimmer

Bezirksliga, Gruppe 6: Es war ein richtungsweisender Spieltag. Der Liga-Primus DJK Arminia Klosterhardt siegte gegen den ärgsten Verfolger Rot-Weiss Essen II. Für den FC Blau-Gelb Überruhr steht der Abstieg in die A-Liga fest. Die Kellerkinder Fatihspor Essen, die DJK Arminia Lirich und die Sportfreunde Königshardt blieben alle sieglos. Das war der 29. Spieltag:

Der SV Burgaltendorf hält den Kontakt zu den Aufstiegsrängen. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Laurin Kamperhoff die Gäste in Führung (56.), bevor Georgios Ketsatis (72.) und Denis Naoumov (77.) die Partie zugunsten des SV entschieden. Burgaltendorf klettert zunächst auf Rang drei und verkürzt den Abstand auf den Relegationsplatz auf fünf Zähler. TuSEM Essen bleibt auf Rang neun.

Lange sah es nach einem wichtigen Befreiungsschlag der Sportfreunde Königshardt aus, denn Tristan Müller brachte die Hausherren in der 72. Minute in Führung. Diese hielt auch bis zur letzten Minute, ehe Samir Laskowski zum 1:1 einnetzte und somit mitten ins Herz der Sportfreunde traf (90.). Frohnhausen verpasste die Chance nah an RWE heranzurücken. Königshardt verblieb auf dem Relegationsplatz.

Ein weiteres Kellerkind musste eine bittere Pleite hinnehmen. Zwar brachte Andre Peters die DJK Arminia Lirich in der zehnten Minute in Führung, allerdings konnte der SuS Haarzopf durch Thierry-Emmanuel Buma antworten (28.). Auch den zweiten Treffer von Peters (33.) konnten die Gäste durch Timo Brandt egalisieren (39.). Im zweiten Abschnitt sorgten dann Joshua Coffie (47.) und Patrick Demme für den 4:2-Auswärtssieg des SuS, der seinen ungeschlagenen Lauf somit fortsetzte. Lirich verblieb in der roten Zone.

Lange war es abzusehen, jetzt ist es offiziell. Der FC Blau-Gelb Überruhr ist abgestiegen. Im Duell mit dem SV Fortuna Bottrop verlor das Tabellenschlusslicht deutlich mit 1:7. Der Treffer zum 1:3 von Faithful Gold-Toluhi half auch nicht mehr (42.). Auf Seiten der Gäste netzten Hannes Ostgathe (8.), Lennart Jablonski (35., 44., 64.), Can Michalski (41.), Stefan Pitkowski (60.) und Danny Schrödl (78.).

Die SpVgg Steele setzte ein wichtiges Zeichen im Tabellenkeller. Gegen Dostlukspor Bottrop glänzte Fabian Handke mit einem Dreierpack (25., 41., 56.). Den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand setzte Erol Herrmann (80.). Durch den Erfolg hat Steele nun drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Bottrop muss derweil weiter bangen.

Für die Sportfreunde Niederwenigern II gab es nichts zu holen bei der Spvgg Sterkrade-Nord. Elias Rams (8.) und Oguzhan Cengiz stellten auf 2:0 für die Hausherren, ehe Leonard Löhrmann auf 1:2 verkürzte (20.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff stellte Malte Benninghoff den alten Abstand wieder her (43.). In der zweiten Hälfte netzte Justin Beckmann zum 4:1 (90.). Die Sportfreunde bleiben somit weiterhin im Kampf um die Klasse.

Mit einem 4:0-Erfolg gegen den Heisinger SV zeigte die Spvvg Sterkrade 06/07 eine Reaktion auf die Derbyniederlage des vergangenen Spieltags. Damian Schlootz (32.), Sverre Müller (42.), Enver Ünal (82.) und Jannis Heins waren erfolgreich beim klaren Auswärtsdreier, der die Spvvg näher an den Relegationsplatz rückte.