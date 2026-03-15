Klosterhardt erobert die Tabellenführung zurück, RWE II bleibt dran

Klosterhardt erobert die Spitze zurück – Foto: Bastian Beckers

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Tabellenschlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr kassierte nach dem 0:8-Debakel in Frohnhausen eine weitere Klatsche. Die SpVgg Sterkrade 06/07 verliert die Spitze an die DJK Arminia Klosterhardt. Rot-Weiss Essen II und der SV Burgaltendorf bleiben derweil mit Erfolgen in Reichweite. Die Sportfreunde Niederwenigern II sicherten sich einen wichtigen Dreier im Kampf um die Spitze. Das war der 23. Spieltag:

Die Scorerliste der Bezirksliga, Gruppe 6 Fr., 13.03.2026, 18:45 Uhr SpVgg Steele SpVgg Steele VfB Frohnhausen Frohnhausen 0 6 Abpfiff Nach dem klaren 8:0-Erfolg über das Tabellenschlusslicht BG Überruhr gelang dem VfB Frohnhausen der nächste Kantersieg - der VfB führte dabei bereits zur Halbzeitpause mit 4:0. Im Duell mit der SpVgg Steele behielten die Gäste ebenfalls deutlich die Oberhand und siegten schlussendlich klar mit 6:0. Mohamed Said war, wie schon gegen Überruhr, dreifach erfolgreich (28., 29., 51.). Zudem trafen noch Prince Chigamezu Igbozuruike (8.), Samir Laskowski (33.) und Rida Hallak (90+1.) für Frohnhausen. Der VfB hielt somit den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen, während Steele im unteren Tabellenmittelfeld verbleibt.

In einem turbulenten Duell verliert die DJK Arminia Lirich mit 4:5 gegen den Vogelheimer SV. Durch einen Doppelschlag von Marc Nickel (17.) und Emre Kilav (19.) gingen die Gäste mit 2:0 in Führung. Anthony Annan verkürzte noch auf 1:3, allerdings stellte Janik Noah Eichmann den vorherigen Abstand noch vor dem Halbzeitpfiff wieder her (39.). Kurz nach Wiederbeginn verkürzte Ugochukwu Akubuike auf 2:3 (53.), ehe Manuel Augenstein den 3:3-Ausgleich bescherte. Auch auf das zwischenzeitliche 4:3 vom Doppelpacker Eichmann hatten die Hausherren durch Andre Peters eine Antwort (73.). Mit 4:4 ging es dann in die Schlussphase, in der Enes Yilmaz den goldenen 5:4-Siegtreffer der Gäste schoss (89.), die sich somit auf den siebten Platz vorschoben. Lirich bleibt derweil auf einem direkten Abstiegsrang.

Der FC Blau-Gelb Überruhr kassierte die dritte deutliche Liga-Pleite in Serie und verblieb somit klar auf dem letzten Platz. Der SV Burgaltendorf wurde seiner Favoritenrolle früh gerecht und führt nach 19 Minuten durch Treffer von Kai Nakowitsch (2.) und Kevin Barra (19.) mit 2:0. In Halbzeit zwei verkürzte Faithful Gold-Toluhi auf 1:2 (55.). Daraufhin konnten die Hausherren das Spiel lange offen halten, doch in den letzten zehn Minuten überrollten die Gäste den Underdog. Georgios Ketsatis (81.), Barra (84., 89.) und Alkan Albayrak sorgten schlussendlich für einen klaren 6:1-Erfolg des SV, der somit an dem Tabellenführer dran bleibt.

Trotz einer 1:0-Führung musste sich die Spvgg Sterkrade-Nord mit 1:2 gegen TuSEM Essen geschlagen geben. Danny Perenz traf dabei für die Hausherren (28.). Phillip Alexander Glahn (30.) und Felix Herzinger drehten die Partie jedoch (77.). Die Gäste springen auf den achten Rang. Die Spvgg verbleibt auf dem zehnten Platz.

Fatihspor Essen verpasste einen wichtigen Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Dabei gingen die Gäste durch Orhan Dombayci (11.) und Kaan Kazim Karakus (27.) mit 2:0 in Führung, ehe Jonas Lippeck auf 1:2 verkürzte (42.). Im zweiten Abschnitt glich Tobias Köfler aus, ehe Merlin Kirsten innerhalb von 17 Minuten mit einer gelb-roten Karte vom Platz flog. Doch auch in Überzahl gelang Fatihspor kein weiterer Treffer und somit verblieben die Essener im Tabellenkeller. Der SV sammelte hingegen einen wichtigen Punkt im kampf um die Klasse.

Rot-Weiss Essen II setzte den Siegeslauf fort. Joel Bema brachte den RWE in Führung (10.), ehe Marvin Paulsen in der zweiten Hälfte auf 2:0 stellte. In der Folgezeit brachten die Gäste die 2:0-Führung souverän über die Zeit. Bei den Hausherren flog zu allem Überfluss auch noch Felix Knappmann mit Gelb-Rot vom Platz (90+3.). Die Rot-Weissen bleiben an der Spitze dran. Die Sportfreunde Königshardt fiel auf den ersten direkten Abstiegsplatz.

Die Sportfreunde Niederwenigern II setzten ein wichtiges Zeichen im Tabellenkeller. Leon Welticke traf zum 1:0 der Gäste (12.). Es folgten zwei Doppelpacker: Justin Barke (22., 74.) und Dogukan Turan (52., 78.) waren jeweils zweifach erfolgreich. Durch den Dreier verließ Niederwenigern die Abstiegsränge. Dostlukspor Bottrop verpasste derweil einen wichtigen Punktgewinn.

Am 22.Spieltag eroberte die Spvgg Sterkrade 06/07 die Tabellenführung. Am vergangenen Spieltag verloren die Sterkrader die Spitze wieder an Klosterhardt. Im Duell mit der Fortuna Bottrop musste sich der Liga-Primus durch Tore von Lennart Jablonski (64.) und Danny Schrödl (86.) mit 0:2 geschlagen geben.