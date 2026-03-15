Klosterhardt erobert die Tabellenführung zurück, RWE II bleibt dran

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Tabellenschlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr kassierte nach dem 0:8-Debakel in Frohnhausen eine weitere Klatsche. Die SpVgg Sterkrade 06/07 verliert die Spitze an die DJK Arminia Klosterhardt. Rot-Weiss Essen II und der SV Burgaltendorf bleiben derweil mit Erfolgen in Reichweite. Die Sportfreunde Niederwenigern II sicherten sich einen wichtigen Dreier im Kampf um die Spitze. Das war der 23. Spieltag:
Die Scorerliste der Bezirksliga, Gruppe 6
Nach dem klaren 8:0-Erfolg über das Tabellenschlusslicht BG Überruhr gelang dem VfB Frohnhausen der nächste Kantersieg - der VfB führte dabei bereits zur Halbzeitpause mit 4:0. Im Duell mit der SpVgg Steele behielten die Gäste ebenfalls deutlich die Oberhand und siegten schlussendlich klar mit 6:0. Mohamed Said war, wie schon gegen Überruhr, dreifach erfolgreich (28., 29., 51.). Zudem trafen noch Prince Chigamezu Igbozuruike (8.), Samir Laskowski (33.) und Rida Hallak (90+1.) für Frohnhausen. Der VfB hielt somit den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen, während Steele im unteren Tabellenmittelfeld verbleibt.
In einem turbulenten Duell verliert die DJK Arminia Lirich mit 4:5 gegen den Vogelheimer SV. Durch einen Doppelschlag von Marc Nickel (17.) und Emre Kilav (19.) gingen die Gäste mit 2:0 in Führung. Anthony Annan verkürzte noch auf 1:3, allerdings stellte Janik Noah Eichmann den vorherigen Abstand noch vor dem Halbzeitpfiff wieder her (39.). Kurz nach Wiederbeginn verkürzte Ugochukwu Akubuike auf 2:3 (53.), ehe Manuel Augenstein den 3:3-Ausgleich bescherte. Auch auf das zwischenzeitliche 4:3 vom Doppelpacker Eichmann hatten die Hausherren durch Andre Peters eine Antwort (73.). Mit 4:4 ging es dann in die Schlussphase, in der Enes Yilmaz den goldenen 5:4-Siegtreffer der Gäste schoss (89.), die sich somit auf den siebten Platz vorschoben. Lirich bleibt derweil auf einem direkten Abstiegsrang.
Der FC Blau-Gelb Überruhr kassierte die dritte deutliche Liga-Pleite in Serie und verblieb somit klar auf dem letzten Platz. Der SV Burgaltendorf wurde seiner Favoritenrolle früh gerecht und führt nach 19 Minuten durch Treffer von Kai Nakowitsch (2.) und Kevin Barra (19.) mit 2:0. In Halbzeit zwei verkürzte Faithful Gold-Toluhi auf 1:2 (55.). Daraufhin konnten die Hausherren das Spiel lange offen halten, doch in den letzten zehn Minuten überrollten die Gäste den Underdog. Georgios Ketsatis (81.), Barra (84., 89.) und Alkan Albayrak sorgten schlussendlich für einen klaren 6:1-Erfolg des SV, der somit an dem Tabellenführer dran bleibt.
Trotz einer 1:0-Führung musste sich die Spvgg Sterkrade-Nord mit 1:2 gegen TuSEM Essen geschlagen geben. Danny Perenz traf dabei für die Hausherren (28.). Phillip Alexander Glahn (30.) und Felix Herzinger drehten die Partie jedoch (77.). Die Gäste springen auf den achten Rang. Die Spvgg verbleibt auf dem zehnten Platz.
Fatihspor Essen verpasste einen wichtigen Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Dabei gingen die Gäste durch Orhan Dombayci (11.) und Kaan Kazim Karakus (27.) mit 2:0 in Führung, ehe Jonas Lippeck auf 1:2 verkürzte (42.). Im zweiten Abschnitt glich Tobias Köfler aus, ehe Merlin Kirsten innerhalb von 17 Minuten mit einer gelb-roten Karte vom Platz flog. Doch auch in Überzahl gelang Fatihspor kein weiterer Treffer und somit verblieben die Essener im Tabellenkeller. Der SV sammelte hingegen einen wichtigen Punkt im kampf um die Klasse.
Rot-Weiss Essen II setzte den Siegeslauf fort. Joel Bema brachte den RWE in Führung (10.), ehe Marvin Paulsen in der zweiten Hälfte auf 2:0 stellte. In der Folgezeit brachten die Gäste die 2:0-Führung souverän über die Zeit. Bei den Hausherren flog zu allem Überfluss auch noch Felix Knappmann mit Gelb-Rot vom Platz (90+3.). Die Rot-Weissen bleiben an der Spitze dran. Die Sportfreunde Königshardt fiel auf den ersten direkten Abstiegsplatz.
Die Sportfreunde Niederwenigern II setzten ein wichtiges Zeichen im Tabellenkeller. Leon Welticke traf zum 1:0 der Gäste (12.). Es folgten zwei Doppelpacker: Justin Barke (22., 74.) und Dogukan Turan (52., 78.) waren jeweils zweifach erfolgreich. Durch den Dreier verließ Niederwenigern die Abstiegsränge. Dostlukspor Bottrop verpasste derweil einen wichtigen Punktgewinn.
Am 22.Spieltag eroberte die Spvgg Sterkrade 06/07 die Tabellenführung. Am vergangenen Spieltag verloren die Sterkrader die Spitze wieder an Klosterhardt. Im Duell mit der Fortuna Bottrop musste sich der Liga-Primus durch Tore von Lennart Jablonski (64.) und Danny Schrödl (86.) mit 0:2 geschlagen geben.
Die DJK Arminia Klosterhardt musste nicht lange auf die erneute Tabellenführung warten. Durch einen klaren 5:1-Erfolg beim SuS Haarzopf eroberte die Arminia die Spitze zurück. Samuel Zegadlo war dreifach beim Sieg erfolgreich (21., 56., 59.). Zudem traf Jan-Niklas Pia doppelt (20., 75.). Das einzige Manko auf Seiten der Gäste war ein Eigentor zum 1:5 (79.).
Die Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 6
Spieldaten:
SpVgg Steele – VfB Frohnhausen 0:6
SpVgg Steele: Dominik Langenberg, Fabian Handke, Leon Tüns, Bastian Lübeck (78. Asiato-Shouda Sanganaza), Dominik Bongartz, Maurice Jednicki, Erol Hermann (84. Jerome-Marcel Reisig), Thoma Bubullima, Asiato-Shouda Sanganaza, Louis Smeilus (46. Enosch Kpessou) (78. Benedict Uwa Davis-West), Luis Richard - Trainer: Dirk Möllensiep
VfB Frohnhausen: Marko Razic, Dasilva Mavinga Matondo (76. Sinan Yilmaz), Taraba Carsten Kagnassim, Milad Mansoori, Florian Usein (85. Rida Hallak), Issa Adnan Said, Canel Ucan, Essowavana Gbegouni (71. Muhammed Filizay), Mohamed Said (89. Nico Prang), Samir Laskowski, Prince Chigamezu Igbozuruike (83. Issa Issa) - Co-Trainer: Yassine Oulhaji-Temsamani - Trainer: Chamdin Said
Schiedsrichter: Jamal Rene Benmelouka - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Prince Chigamezu Igbozuruike (8.), 0:2 Mohamed Said (28.), 0:3 Mohamed Said (29.), 0:4 Samir Laskowski (33.), 0:5 Mohamed Said (51.), 0:6 Rida Hallak (90.+1)
Dostlukspor Bottrop – Sportfreunde Niederwenigern II 2:3
Dostlukspor Bottrop: Marvin Hillenbrand, Arif Elyesa Mendil, Baris Erdogan, Berat Arslan (83. Heshyar Khalo), Devin Yildirim, Tolga Yildirim, Nassim Ahkim, Ismail Talha Uzan (83. Jan Endres), Jonah Konzer, Abbas Jaafar, Dogukan Turan - Trainer: Can Uçar
Sportfreunde Niederwenigern II: Jan-Philipp Vonk, Sebastian Schnell, Marius Beyer, Malte Eckert, Benedikt Michael Thielecke, Leon Welticke, Sebastian Axt, Lutz Dahlhaus, Marcel Schräer, Hendrik Maximilian Fülber, Justin Barke (85. Henrik Eggemann) - Trainer: Lars Diefenthal
Schiedsrichter: Mats Gaerber - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Leon Welticke (12.), 0:2 Justin Barke (22.), 1:2 Dogukan Turan (52. Foulelfmeter), 1:3 Justin Barke (74.), 2:3 Dogukan Turan (78.)
SuS Haarzopf – DJK Arminia Klosterhardt 1:5
SuS Haarzopf: Leon Krasniqi, Maximilian Härtel, Maurice Grube (60. Marvin Pape), Marlon Paul Keller (46. Johannes Flatow), Timo Brandt (46. Jan Seeling), Matteo Viefhaus, Justin Kaiser, Enrico Ratz, Michael Seidelmann (71. Thierry Buma), Ben Ansorge, Luiz Alessio Sachs (46. Yunosuke Seo) - Trainer: Matthias Walter
DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Meik Kunz (75. Lennart Elias Rühl), Vladyslav Azaronok, Emre Yalcin, Samuel Zegadlo, Fabian Abel (79. Aiman-Mohammed Faraj), Niklas Gehrmann (64. Abdul Afiz Tholley), Max Langerbein (75. Melvin Glogic), Hamza Velic (64. Phil Wolff), Jan-Niklas Pia - Trainer: Marcel Landers
Schiedsrichter: Ben Blank - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Jan-Niklas Pia (20.), 0:2 Samuel Zegadlo (21.), 0:3 Samuel Zegadlo (56.), 0:4 Samuel Zegadlo (59.), 0:5 Jan-Niklas Pia (76.), 1:5 Nico Harder (79. Eigentor)
Heisinger SV – Fatihspor Essen 2001 2:2
Heisinger SV: Julian Robert, Erhan Azatoglu, Kevin Patrick Konrad (63. Simon Tenberge), Nik Leiler, Marvin Prellwitz, Semih Cimen, Steffen Köfler (63. Merlin Kirsten), Julian Bluni (77. Jan-Lukas Lippeck), Lein Frehmann (46. Philipp Reichardt), Tobias Köfler, Jonas Lippeck - Trainer: Slavko Franjic - spielender Co-Trainer: Philipp Reichardt - Trainer: Frank Burchhardt
Fatihspor Essen 2001: Akin Karakoyun, Orhan Dombayci, Sami Essa Suleiman (57. Mounir Till Asrih), Can Tunctürk, Mounir Till Asrih, Tolga Yigit, Samed Fidan (58. Baris Kaya), Jez Fremnong, Baki Caki, Ayman Mallih (46. Ali Imran Toy), Kaan Kazim Karakus - Trainer: Adem Durmus - Co-Trainer: Tahsin Oeyken
Schiedsrichter: Ahmet Eker (Essen) - Zuschauer: 38
Tore: 0:1 Orhan Dombayci (11.), 0:2 Kaan Kazim Karakus (27.), 1:2 Jonas Lippeck (42.), 2:2 Tobias Köfler (54.)
Gelb-Rot: Merlin Kirsten (88./Heisinger SV/Foul)
Sportfreunde Königshardt – Rot-Weiss Essen II 0:2
Sportfreunde Königshardt: Alexander Krobok, Nico Nachtigall, Dennis Schlenski, Mathias Grgic, Sven Ebbe Süsselbeck (69. Lukas Hartmann), Felix Knappmann, Laurenz Hübinger, Denis Karic, Silas Baffour, Muris Kesko (59. Simon Palmen), Tristan Joel Müller - Trainer: Kenan Hodzic
Rot-Weiss Essen II: Marcel Lenz, Hamid Kuka (55. Luis Förster), Burak Bahadir, Marvin Paulsen, Ole Nissen, Kevin Grund (81. Mirco Konarkowski), Marcel Faber, Mehmet Demirci, Orcun Mengenli, Joel Bema, Arda Islam (69. Timo Dargel) - Trainer: Stefan Lorenz
Schiedsrichter: Luca Terweide (Bocholt) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Joel Bema (10.), 0:2 Marvin Paulsen (63.)
Gelb-Rot: Felix Knappmann (90./Sportfreunde Königshardt/)
DJK Arminia Lirich 1920 – Vogelheimer SV 4:5
DJK Arminia Lirich 1920: Jonas Hartmann, Ben Pribbernow, Allan Zuna (61. Eric Salobir), Mehriz Fezzani, Manuel Augenstein, Anthony Annan, Marouan Jenfi (69. Felix Beusing), Daniel Enudi, Leroi Donovan Ndjiago, Andre Peters, Ugochukwu Akubuike - Co-Trainer: Torsten Nienhaus - Co-Trainer: Gerald Nana Osei Siebert
Vogelheimer SV: Yannik Schümberg, Marc Nickel, Janik Noah Eichmann, Deniz Senol, David Dottai, Enes Yilmaz, Mika Luis Pfundner (83. Haruto Ishizaki), Glory Samuel Kamamona (69. Fouad Zaitouni), Naoufal Nouri, Emre Kilav (79. Schafik Fraitat) - Co-Trainer: Dominik Baruffolo - Trainer: Carsten Isenberg - Co-Trainer: Tobias Vietz
Schiedsrichter: Iyilik Emre - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Marc Nickel (17.), 0:2 Emre Kilav (19.), 1:2 Anthony Annan (33.), 1:3 Janik Noah Eichmann (39.), 2:3 Ugochukwu Akubuike (53.), 3:3 Manuel Augenstein (57.), 3:4 Janik Noah Eichmann (65.), 4:4 Andre Peters (73. Foulelfmeter), 4:5 Enes Yilmaz (89.)
FC Blau-Gelb Überruhr – SV Burgaltendorf 1:6
FC Blau-Gelb Überruhr: Julian Frings, Andreas Angerer, Chafiq Guettari (88. Abbas Ahmed), Eljvir Ahmet, Yoshitaka Myojin, Adil Lamrini (46. Mikail Evren Altun), Bilal Gökyesil, Draoui Nour-Edine, Faithful Gold-Toluhi, Jumaru Nishikawa, Ryota Nomura - Trainer: Sascha Tautges
SV Burgaltendorf: Mike Justenhofen, Leon Metke (77. Caspar Schelewski), Kai Nakowitsch, Georgios Ketsatis, Jason-Lee Gerhardt, Jannis Böhner (54. Sky Eric Lietzau), Jonas Rölver (84. Denis Naumov), Kevin Barra, Mehmet Can Köstekci (70. Tim Karkau), Nico Van Der Heuvel (73. Alkan Albayrak), Michael Siminenko - Trainer: Andreas Krippel
Schiedsrichter: Sebastian Frank (Essen) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Kai Nakowitsch (2.), 0:2 Kevin Barra (19.), 1:2 Faithful Gold-Toluhi (55.), 1:3 Georgios Ketsatis (81.), 1:4 Kevin Barra (84.), 1:5 Kevin Barra (89.), 1:6 Alkan Albayrak (90.)
Spvgg Sterkrade-Nord – TuSEM Essen 1926 1:2
Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Michael Kunze, Malte Simon Benninghoff, Lukas Kallweit, Nico Spickermann (71. Oguzhan Mirac Cengiz), Nick Perenz, Celil Kuzu, Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi, David Alexander Forbeck (66. Jason Michael Schiewer), Danny Perenz (71. Fabian Drieschner), Thuto Schneider (55. Justin Beckmann) - Trainer: Oguzhan Cuhaci
TuSEM Essen 1926: Maurice Branigk, Fabian Riesener, Florian Pawelzik, Sergej Stahl (79. Daniel Zurmühlen), Rico Zölzer, Lukas Paulun, Jan Guthoff, Frederick Gipper, Philipp Alexander Glahn (68. Felix Herzinger), Fabio Herrmann (54. Serkan Özer), Rico Frederik Hoffmann - Trainer: Lucas Bründermann
Schiedsrichter: Güven Uzun - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Danny Perenz (28.), 1:1 Philipp Alexander Glahn (30.), 1:2 Felix Herzinger (77.)
Fortuna Bottrop – SpVgg Sterkrade 06/07 2:0
Fortuna Bottrop: Cedric Lohe, Marcel Hegemann, Hussein Solh, Luca Fischer (82. Robin Nordmann), Jan Larisch, Stefan Pitkowski, Can Michalski, Ben Maarten Jansen, Danny Schrödl (94. Kevin Michalik), Lennart Jablonski (92. Luis Melwin Molitor), Niklas Wenderdel (85. Amanuel Haile) - Trainer: Sebastian Stempel
SpVgg Sterkrade 06/07: Thomas Bach, Finn Müller, Lukas Geers, Mats Müller, Joel Bayram, Artur Stankewizius (88. Maximilian Felix Zachariasz), Robin Papert (68. Joshua Eberth), Moritz Anderheide (68. Enver Ünal), Sverre Müller (88. Zahir Kaynar), Jannik Hoppe (77. Gerrit Kriegisch), Damian Vergara Schlootz - Trainer: Lars Mühlbauer
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Lennart Jablonski (54.), 2:0 Danny Schrödl (76.)
Das sind die nächsten Spieltage:
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:00 Uhr Burgaltend. - SpVgg Steele
So., 22.03.26 12:15 Uhr Niederwenig. II - Fort Bottrop
So., 22.03.26 13:30 Uhr Frohnhausen - Sterkr.-Nord
So., 22.03.26 15:00 Uhr Dostlukspor - Königshardt
So., 22.03.26 15:00 Uhr Fatihspor - RW Essen II
So., 22.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - TuSEM Essen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Vogelheim - BG Überruhr
So., 22.03.26 15:30 Uhr Arm. Kloster - Arm. Lirich
So., 22.03.26 15:30 Uhr Sterk. 06/07 - Haarzopf
25. Spieltag
So., 29.03.26 13:45 Uhr SpVgg Steele - Vogelheim
So., 29.03.26 14:00 Uhr Haarzopf - Niederwenig. II
So., 29.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Frohnhausen
So., 29.03.26 15:15 Uhr Königshardt - Fatihspor
So., 29.03.26 15:30 Uhr Sterkr.-Nord - Burgaltend.
So., 29.03.26 15:30 Uhr Fort Bottrop - Dostlukspor
So., 29.03.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - Sterk. 06/07
So., 29.03.26 15:30 Uhr BG Überruhr - Arm. Kloster
So., 29.03.26 16:00 Uhr RW Essen II - TuSEM Essen