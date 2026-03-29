Klosterhardt demontiert Überruhr, Lirich mit Lebenszeichen im Keller

Klosterhardt jubelt über höchsten Saisonsieg – Foto: Bastian Beckers

Mit der dritten Niederlage in Folge hat sich die SpVgg Sterkrade 06/07 die zuvor so gute Ausgangsposition eingebüßt. Der VfB Frohnhausen sicherte sich den sechsten Sieg in Serie und ist somit wieder voll im Geschäft. Derweil patzte der SV Burgaltendorf bei der Spvgg Sterkrade-Nord. Während Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt beim Tabellenschlusslicht FC BG Überruhr den höchsten Saisonsieg feierte, blieb Rot-Weiss Essen durch einen Dreier gegen TuSEM Essen in Reichweite. Die DJK Arminia Lirich setzte gleichzeitig ein Zeichen im Tabellenkeller.

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Der Vogelheimer SV feierte bei der SpVgg Steele den vierten Liga-Sieg in Serie und verteidigte somit den siebten Platz. Louis Smeilus brachte die Hausherren früh in Führung (4.), ehe Janik Noah Eichmann das 1:1 markierte. Im zweiten Abschnitt war es ein Doppelschlag von Marc Nickel (56.) und Eichmann (60.), der die Gäste auf die Siegerstraße führte. Doch die Heimmannschaft schlug ebenfalls durch einen Doppelschlag von Leon Tüns (67.) und Smeilus (68.) zurück. Die Freude der SpVgg hielt jedoch nur kurz, denn Domagoj Zovko traf nur zwei Minuten später zum 4:3-Auswärtssieg des SV. Steele verblieb derweil in der unteren Tabellenhälfte.

Nach drei aufeinanderfolgenden Siegen patzte der SV Burgaltendorf spät bei der Spvgg Sterkrade-Nord. Nach einer torlosen ersten Hälfte netzte Kevin Barra zur 1:0-Führung der Gäste (50.). Die Freude hielt jedoch nicht lange, denn Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi traf kurz darauf zum 1:1-Ausgleich (55.). Nach dem Treffer von Jannis Böhner zur 2:1-Führung der Gäste (69.), sah es lange nach einem weiteren Dreier des SV aus, bis Malte Simon Benninghoff in der siebten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 traf. Der Abstand auf die Spitze beträgt somit nun drei Zähler für Burgaltendorf.

Durch den sechsten Sieg in Serie blieb der VfB Frohnhausen an der Spitzengruppe der Liga dran. Im Duell mit dem Heisinger SV sorgten Muhammed Filizay (6.) und Samir Laskowski (21.) für die 2:0-Führung der Gäste. Zwar traf Tobias Köfler kurze Zeit später zum 1:2-Anschluss (26.), allerdings markierte Filizay mit seinem zweiten Schlag des Tages das 3:1 (36.). In der zweiten Halbzeit fielen keine weiteren Tore und somit feierte der VfB einen weiteren Sieg. Weiterhin trennen Frohnhausen vier Punkte von der Spitze. Die Sieglos-Serie des SV läuft derweil weiter.

Im Derby mit TuSEM Essen wurde Rot-Weiss Essen der Favoritenrolle gerecht und verblieb somit in Schlagdistanz zum Tabellenführer aus Klosterhardt. Beim 2:0-Heimerfolg trafen Arda Islam (25.) und Top-Torjäger Marcel Platzek (77.), der somit bereits bei 36 Saisontoren steht und die Torschützenliste klar anführt. Der RWE blieb somit perfekt und ohne Punktverlust im neuen Fußballjahr.

Das Kellerduell zwischen den Sportfreunden Königshardt und Fatihspor Essen endete in einem turbulenten 3:3. Dabei führten die Hausherren nach gerade einmal zehn Minuten bereits mit 2:0 - Denis Karic (4.) und Laurenz Hübinger (10.) waren erfolgreich. Tolga Yigit netzte zum 1:2 ein (20.), bevor Silas Baffour den alten Abstand wieder herstellte (24.). Yigit markierte daraufhin per Strafstoß seinen Doppelpack (32.). Im zweiten Abschnitt machte Kaan Kazim Karakus das 3:3-Remis perfekt (62.). Für beide Mannschaft bleibt es durch die Punkteteilung weiterhin eng im Kampf um die Klasse.

Auch im fünften Spiel in Serie hagelte es eine Niederlage für Dostlukspor Bottrop. Dabei gingen die Gäste durch Ismail Talha Uzan in der zwölften Minute in Führung. Im zweiten Durchgang war es allerdings zunächst Ben Maarten Jansen, der den 1:1-Ausgleich erzielte, ehe Lennart Dickmann das 2:1 der Hausherren erzielte (69.). Den Schlusspunkt und die damit eingehende Entscheidung brachte Emre Kilic in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 3:1. Die Fortuna erkämpfte sich durch den Erfolg den fünften Platz. Dostlukspor wartet derweil weiterhin auf den ersten Dreier im Jahr 2026.

Der SuS Haarzopf II ließ dem Abstiegskandidaten Sportfreunde Niederwenigern keine Chance. Beim klaren 4:0-Heimerfolg trafen Felix Franken (7., 40.), Michael Seidelmann (44.) und Ben Ansorge (74.). Dabei führte Haarzopf bereits zur Halbzeitpause mit 3:0. Die Sportfreunde müssen somit weiterhin um den Erhalt der Klasse zittern, während der SuS den zweiten Sieg in Serie feierte.

Die DJK Arminia Lirich sendete ein wichtiges Lebenszeichen im Tabellenkeller. Die Spvgg Sterkrade 06/07 ging zwar durch Damian Vergara Schlootz in der 27. Minute in Führung, allerdings drehten Anthony Annan (40.) und Andre Peters (43.) das Spiel noch vor der Pause. Peters netzte auch gleich nach der Unterbrechung zum 3:1 (52.), bevor Sverre Müller (55.) und Gerrit Kriegisch (64.) auf 3:3 stellten. Das letzte Wort hatten jedoch die Hausherren, die durch Ugochukwu Akubuike wieder in Führung gingen und diese auch über die Zeit brachten. Sterkrade verlor das dritte Duell in Folge und verliert allmählich den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen. Lirich schöpft derweil neue Hoffnung im Keller.

Es war ein denkwürdiger Nachmittag beim FC BG Überruhr. Im Aufeinandertreffen mit Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt musste das Schlusslicht der Tabelle eine herbe 0:15-Klatsche hinnehmen. Bereits zur Halbzeitpause führten die Gäste mit 8:0. Jan-Niklas Pia war vier Mal erfolgreich (9., 13., 22., 34.), während Samuel Zegadlo dreifach netzte (17., 38., 46.). Hamza Velic (14., 29.), Aiman-Mohammed Faraj (60., 69.) und Melvin Glogic (66., 72.) trafen jeweils doppelt. Phil Wolff (53.) und Max Langerbein (60.) durften derweil jeweils einmal jubeln. Durch den Kantersieg verblieb Klosterhardt an der Spitze. Überruhr muss weiterhin auf den zweiten Sieg der Saison warten.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Zur Tabelle

Spieldaten:

SpVgg Steele – Vogelheimer SV 3:4

SpVgg Steele: Leon Biel, Dominic Hörstgen, Leon Tüns, Bastian Lübeck (82. Deven Liebetrau), Dominik Bongartz, Maurice Jednicki, Enosch Kpessou, Erol Hermann (77. Fabian Handke), Asiato-Shouda Sanganaza, Louis Smeilus, Luis Richard (77. Thoma Bubullima) - Trainer: Dirk Möllensiep

Vogelheimer SV: Leon Gonzales Montes, Yannik Schümberg, Marc Nickel, Janik Noah Eichmann (85. Schafik Fraitat), Deniz Senol, David Dottai, Enes Yilmaz (83. Fouad Zaitouni), Mika Luis Pfundner, Glory Samuel Kamamona, Edis-Cem Yilmaz (80. Haruto Ishizaki), Emre Kilav (67. Domagoj Zovko) - Trainer: Carsten Isenberg

Schiedsrichter: Kevin Jansen (Viersen) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Louis Smeilus (4.), 1:1 Janik Noah Eichmann (19.), 1:2 Marc Nickel (56.), 1:3 Janik Noah Eichmann (60.), 2:3 Leon Tüns (67.), 3:3 Louis Smeilus (68.), 3:4 Domagoj Zovko (70.)

SuS Haarzopf – Sportfreunde Niederwenigern II 4:0

SuS Haarzopf: Leon Krasniqi, Maximilian Härtel, Patrick Demme, Julian Piontek (49. Timo Brandt), Johannes Flatow, Marvin Pape (80. Maurice Grube), Matteo Viefhaus, Justin Kaiser (46. Luiz Alessio Sachs), Michael Seidelmann (60. Ben Ansorge), Yunosuke Seo, Felix Franken (60. Thierry Buma) - Trainer: Matthias Walter

Sportfreunde Niederwenigern II: Jan-Philipp Vonk, Sebastian Schnell (74. Florian Finger), Marcel Modro, Marius Beyer, Leon Welticke (70. Luca Jürgen Margref), Sebastian Axt, Lutz Dahlhaus, Niklas Niggemeyer (74. Malte Honisch), Marcel Schräer (70. Matthias Hendricks), Hendrik Maximilian Fülber, Noah Seyer - Trainer: Lars Diefenthal

Schiedsrichter: Güven Uzun - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Felix Franken (7.), 2:0 Felix Franken (40.), 3:0 Michael Seidelmann (44.), 4:0 Ben Ansorge (74.)

Heisinger SV – VfB Frohnhausen 1:3

Heisinger SV: Julian Robert, Erhan Azatoglu, Lukas Gerrits, Lukas Hunhoff, Semih Cimen (75. Nik Leiler), Simon Tenberge, Steffen Köfler, Leon Frehmann (52. Merlin Kirsten), Tobias Köfler, Jonas Lippeck, Jan-Lukas Lippeck (67. Philipp Reichardt) - Trainer: Slavko Franjic - spielender Co-Trainer: Philipp Reichardt - Trainer: Frank Burchhardt

VfB Frohnhausen: Marko Razic, Dasilva Mavinga Matondo (83. Sinan Yilmaz), Ilyas Khazaz, Milad Mansoori, Florian Usein, Issa Adnan Said (87. Joel Martin Dinzolele), Canel Ucan, Mohamed Said (57. Essowavana Gbegouni), Samir Laskowski (90. Rida Hallak), Prince Chigamezu Igbozuruike, Muhammed Filizay (79. Issa Issa) - Co-Trainer: Yassine Oulhaji-Temsamani - Trainer: Chamdin Said

Schiedsrichter: Nico Rosen - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Muhammed Filizay (7.), 0:2 Samir Laskowski (21.), 1:2 Tobias Köfler (26. Foulelfmeter), 1:3 Muhammed Filizay (36.)

Sportfreunde Königshardt – Fatihspor Essen 2001 3:3

Sportfreunde Königshardt: Alexander Krobok, Nico Nachtigall, Mathias Grgic, Sven Ebbe Süsselbeck (81. Dennis Schlenski), Felix Knappmann, Laurenz Hübinger (69. Finn Busian), Denis Karic, Charalambos Pommer, Silas Baffour, Lukas Hartmann (88. Berkay Akay), Tristan Joel Müller - Trainer: Kenan Hodzic

Fatihspor Essen 2001: Akin Karakoyun, Orhan Dombayci, Sami Essa Suleiman (79. Mounir Till Asrih), Can Tunctürk, Tolga Yigit, Samed Fidan (27. Emre Bektas), Jez Fremnong (79. Serhat Yirmibes), Baki Caki, Oktay Cinar, Ayman Mallih (46. Emre Kececi), Kaan Kazim Karakus - Trainer: Adem Durmus

Schiedsrichter: Henning Wübbels - Zuschauer: 55

Tore: 1:0 Denis Karic (4.), 2:0 Laurenz Hübinger (10.), 2:1 Tolga Yigit (20.), 3:1 Silas Baffour (24.), 3:2 Tolga Yigit (32. Foulelfmeter), 3:3 Kaan Kazim Karakus (62.)

Gelb-Rot: Orhan Dombayci (80./Fatihspor Essen 2001/)

Spvgg Sterkrade-Nord – SV Burgaltendorf 2:2

Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Michael Kunze, Maurice Brands, Malte Simon Benninghoff, Nick Perenz, Dean Torben Nowoczin, Celil Kuzu (60. Fabian Drieschner), Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi (73. Justin Beckmann), David Alexander Forbeck (55. Jason Michael Schiewer), Danny Perenz (80. Lukas Kallweit), Oguzhan Mirac Cengiz (88. Julian Marquardt) - Trainer: Oguzhan Cuhaci

SV Burgaltendorf: Maximilian Luke Wagner, Leon Metke (75. Kiros Galatidis), Kai Nakowitsch, Georgios Ketsatis (78. Nico Van Der Heuvel), Caspar Schelewski, Jason-Lee Gerhardt, Jannis Böhner, Kevin Barra, Mehmet Can Köstekci, Schevan Rascho (63. Denis Naumov), Michael Siminenko (63. Laurin Kamperhoff) - Trainer: Andreas Krippel

Schiedsrichter: Marcel Barten - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Kevin Barra (50.), 1:1 Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi (55.), 1:2 Jannis Böhner (69.), 2:2 Malte Simon Benninghoff (90.+7)

Fortuna Bottrop – Dostlukspor Bottrop 3:1

Fortuna Bottrop: Philip Pusch, Marcel Hegemann, Luca Fischer, Jan Larisch, Stefan Pitkowski, Ben Maarten Jansen, Hannes Ostgathe (78. Robin Nordmann), Lennart Dickmann (73. Can Michalski), Danny Schrödl (46. Hussein Solh), Lennart Jablonski (82. Amanuel Haile), Niklas Wenderdel (86. Emre Kilic) - Trainer: Sebastian Stempel

Dostlukspor Bottrop: Fabian Fricke, Berat Arslan, Emre Ünlü, Asim Kocaman (60. Arif Elyesa Mendil), Baris Erdogan (91. Ibrahim Kadi), Tolga Yildirim, Khaled Al-Kadi, Hüssein El-Moussa (71. Can Uçar), Ismail Talha Uzan, Abbas Jaafar (77. Arda Olgur), Dogukan Turan - Trainer: Can Uçar

Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Ismail Talha Uzan (12.), 1:1 Ben Maarten Jansen (59.), 2:1 Lennart Dickmann (69.), 3:1 Emre Kilic (90.+2)

DJK Arminia Lirich 1920 – SpVgg Sterkrade 06/07 4:3

DJK Arminia Lirich 1920: Jonas Hartmann, Ben Pribbernow, Dominik Krath, Allan Zuna, Mehriz Fezzani (83. Albin Alimusaj), Manuel Augenstein, Anthony Annan (73. Leroi Donovan Ndjiago), Marouan Jenfi (92. Tim Danel), Daniel Enudi, Andre Peters (94. Nils Beusing), Ugochukwu Akubuike (95. Emil Mörs) - Trainer: Jens Szopinski

SpVgg Sterkrade 06/07: Jannis Heins, Finn Müller (73. Nicolas Strömann), Mats Müller, Said Aljumaa (79. Moritz Anderheide), Florian Pascal Lauer (73. Jannik Hoppe), Enver Ünal, Gerrit Kriegisch, Robin Papert (64. Maximilian Felix Zachariasz), Sverre Müller (79. Zahir Kaynar), Aaron Langen, Damian Vergara Schlootz - Trainer: Lars Mühlbauer

Schiedsrichter: Patrick Trela (Essen) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Damian Vergara Schlootz (27.), 1:1 Anthony Annan (40.), 2:1 Andre Peters (43.), 3:1 Andre Peters (52.), 3:2 Sverre Müller (55. Foulelfmeter), 3:3 Gerrit Kriegisch (64.), 4:3 Ugochukwu Akubuike (72.)

FC Blau-Gelb Überruhr – DJK Arminia Klosterhardt 0:15

FC Blau-Gelb Überruhr: Julius Klaus Witzler, Julian Frings, Andreas Angerer (69. Maurice Aydt), Chafiq Guettari, Noel Tautges, Abbas Ahmed, Adil Lamrini, Draoui Nour-Edine, Jumaru Nishikawa, Ryota Nomura, Mikail Evren Altun - Trainer: Sascha Tautges

DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Vladyslav Azaronok, Emre Yalcin (53. Max Langerbein), Lennart Elias Rühl, Samuel Zegadlo (53. Melvin Glogic), Fabian Abel (53. Niklas Gehrmann), Phil Wolff, Hamza Velic (53. Meik Kunz), Melvin Glogic, Jan-Niklas Pia (53. Aiman-Mohammed Faraj) - Trainer: Marcel Landers

Schiedsrichter: Lena Janine May - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Jan-Niklas Pia (9.), 0:2 Jan-Niklas Pia (13.), 0:3 Hamza Velic (14.), 0:4 Samuel Zegadlo (17.), 0:5 Jan-Niklas Pia (22.), 0:6 Hamza Velic (29.), 0:7 Jan-Niklas Pia (34.), 0:8 Samuel Zegadlo (38.), 0:9 Samuel Zegadlo (46.), 0:10 Phil Wolff (53.), 0:11 Max Langerbein (58.), 0:12 Aiman-Mohammed Faraj (60.), 0:13 Melvin Glogic (66.), 0:14 Aiman-Mohammed Faraj (69.), 0:15 Melvin Glogic (72.)

Rot-Weiss Essen II – TuSEM Essen 1926 2:0

Rot-Weiss Essen II: Marcel Lenz, Mirco Konarkowski (68. Joel Bema), Hamid Kuka, Burak Bahadir, Randy-Tamufor Atanga-Akwen, Ole Nissen, Marcel Faber, Mehmet Demirci (88. Timo Dargel), Orcun Mengenli (93. Jan-Luca Geurtz), Marcel Platzek, Arda Islam (68. Flavio Dietz) - Trainer: Stefan Lorenz

TuSEM Essen 1926: Leon Pires-Schulten, Christopher Schmidt, Fabian Riesener, Nico David Erbslöh, Florian Pawelzik (46. Philipp Alexander Glahn), Serkan Özer, Jan Guthoff, Frederick Gipper (83. Lukas Raeder), Fabio Herrmann (68. Felix Herzinger), Daniel Zurmühlen (83. Modou Jaiteh), Leo Derksen - Trainer: Lucas Bründermann

Schiedsrichter: Tim Oliver Schausten - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Arda Islam (25.), 2:0 Marcel Platzek (77.)

So geht es weiter

26. Spieltag

01.04.26 VfB Frohnhausen - Rot-Weiss Essen II

02.04.26 SpVgg Sterkrade 06/07 - FC Blau-Gelb Überruhr

02.04.26 Dostlukspor Bottrop - SuS Haarzopf

02.04.26 TuSEM Essen 1926 - Fatihspor Essen 2001

02.04.26 SV Burgaltendorf - Heisinger SV

02.04.26 Vogelheimer SV - Spvgg Sterkrade-Nord

02.04.26 DJK Arminia Klosterhardt - SpVgg Steele

02.04.26 Fortuna Bottrop - Sportfreunde Königshardt

02.04.26 Sportfreunde Niederwenigern II - DJK Arminia Lirich 1920

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