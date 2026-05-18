Klosterhardt bleibt fokussiert: "Sind noch nicht am Ende"

Klosterhardt zeigte gegen Frohnhausen keine Nerven. – Foto: Markus Becker

Einen der größten potenziellen Stolpersteine auf dem Weg zum Landesliga-Aufstieg hat die DJK Arminia Klosterhardt eindrucksvoll auf dem Weg geräumt. Nach dem 3:0 gegen den VfB Frohnhausen ist die Ausgangslage exzellent, Trainer Marcel Landers ist sich aber besonders der kommenden Aufgabe gegen den SV Burgaltendorf bewusst.

In der Tat wirkte der Offensivdrang im Vergleich zum Remis gegen TuSEM Essen (1:1) noch etwas stärker, sicher auch dadurch geschuldet, dass Frohnhausen im Vergleich zum Gegner der Vorwoche mehr versuchte mitzuspielen und somit zusätzliche Räume für die Arminia eröffnete. Diese nutzte der Spitzenreiter immer wieder mit One-Touch-Kombinationen im letzten Drittel, welche die durchaus hochkarätig besetzte Abwehrreihe des VfB über den Spielverlauf vor gehörige Probleme stellte. "Dann haben die Jungs das einfach auch gut gemacht. Wir haben die Qualität, auch so eine Mannschaft zu beherrschen“, sagte Landers. In der Endabrechnung war Frohnhausen mit drei Gegentreffern sogar recht gut bedient.

Vor allem der Auftakt in Partie gefiel dem Übungsleiter. "Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt“, erklärte Landers nach dem Spiel. Lediglich die Chancenverwertung störte ihn ein wenig. "Wir haben schon wieder fast ähnlich viele Chancen liegen lassen wie gegen TuSEM. Das war das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat.“

Druck im Aufstiegsrennen spürbar

Vor dem Spiel sei der Druck durchaus vorhanden gewesen, gab Landers offen zu. Für ihn war klar, dass Verfolger Rot-Weiss Essen II seine Aufgabe bei Dostlukspor Bottrop vermutlich lösen würde. "Es ging darum, den Abstand zu halten“, betonte der Trainer. Umso zufriedener war er mit der Reaktion seiner Mannschaft. "Die Jungs haben es überragend gemacht. Gegen keinen einfachen Gegner so ein Spiel zu machen, in dieser Drucksituation, da kann ich nur den Hut vorziehen.“

Der Blick richtet sich nun bereits auf die letzten beiden Saisonspiele. Am Freitag wartet mit dem SV Burgaltendorf (29. Mai) direkt die nächste schwere Aufgabe. Trotz der guten Ausgangslage warnt Landers davor, nachzulassen. "Wir sind noch nicht am Ende“, stellte er klar.

Dabei könnte sich der Punktgewinn aus der Vorwoche gegen TuSEM noch als entscheidend erweisen. Klosterhardt kann sich im Aufstiegsrennen dadurch sogar noch eine weitere Punkteteilung erlauben. "Das war schon wichtig für den Kopf“, meinte Landers rückblickend. Dennoch sei die Zielsetzung eindeutig: "Wir wollen gewinnen, wir wollen sechs Punkte holen.“ Zum Saisonfinale wartet schließlich noch das Heimspiel gegen den Vogelheimer SV (7. Juni)

Die Entschlossenheit seiner Mannschaft habe er bereits unter der Woche gespürt. "Die Jungs waren so fokussiert und so hungrig“, berichtete der Coach. Entsprechend wenig Sorgen habe er vor dem Topspiel gegen Frohnhausen gehabt. Mit Blick auf den Saisonendspurt kündigte Landers an: "Jetzt müssen wir vielleicht noch zweimal ein bisschen draufpacken an Leistung. Dann wird es auch schwer, uns zu schlagen.“