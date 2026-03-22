Klosterhardt bleibt cool, RWE erobert zweiten Platz

Klosterhardt bleibt Erster, RWE springt auf Platz zwei – Foto: Bastian Beckers

Bezirksliga, Gruppe 6: Die DJK Arminia Klosterhardt hielt dem massivem Druck an der Spitze stand und siegte souverän. Die SpVgg Sterkrade 06/07 patzte zeitgleich als Verfolger, während der SV Burgaltendorf und Rot-Weiss Essen II ihre Hausaufgaben erledigten. Im Keller der Liga kristallisierten sich die Sportfreunde Königshardt als klarer Gewinner heraus. Das war der 24. Spieltag:

Michael Siminenko brachte den SV Burgaltendorf mit seinem Doppelpack früh auf die Siegerstraße (13., 20.), bevor Kevin Barra kurz nach Wiederbeginn auf 3:0 erhöhte (51.). In der 77. Minute brachte Louis Smeilus die SpVgg Steele mit dem 1:3 zurück ins Spiel. Allerdings war es kurze Zeit später wieder Siminenko, der seinen Dreierpack perfekt machte und somit die Partie frühzeitig entschied (83.). Den Schlusspunkt setzte Schevan Rascho zum 5:1-Endstand (90.). Durch den dritten deutlichen Erfolg in Serie sprang der SV vorerst auf den ersten Platz.

Mit einem 4:3-Erfolg bei Dostlukspor Bottrop verließen die Sportfreunde Königshardt die Abstiegsränge. Ismail Talha Uzan brachte die Hausherren in Führung (33.), ehe Tristan Joel Müller ausglich (34.). Im zweiten Abschnitt sorgte Tolga Yildrim für die erneute Führung der Heimmannschaft (50.), doch ein Dreierschlag von Laurenz Hübinger (54., 60.) und Silas Baffour (65.) drehte die Partie. Dogukan Turan konnte noch in der 73. Minute auf 3:4 verkürzen, seiner Mannschaft gelang jedoch kein weiterer Treffer und somit sammelten die Sportfreunde wichtige drei Punkte im Keller. Für Dostlukspor bleibt es derweil weiterhin eng im Kampf um die Klasse.

Der Liga-Primus DJK Arminia Klosterhardt gab sich keine Blöße im Duell mit der DJK Arminia Lirch. Zwar konnten die Gäste auf den frühen Führungstreffer von Jan-Niklas Pia (13.) durch Mehriz Fezzani antworten (44.), doch in der zweiten Hälfte übernahm der Tabellenführer das Spielgeschehen. Der doppelte Samuel Zegadlo (46., 59.) und Max Langerbein (58.) sorgten schlussendlich für einen klaren 4:1-Heimerfolg Klosterhardts. Die Heimmannschaft bleibt somit an der Spitze.

Die SpVgg Sterkrade 06/07 patzte erneut im Kampf um die Meisterschaft. Im Aufeinandertreffen mit dem SuS Haarzopf hagelte es eine 1:3-Pleite für den Favoriten. Matteo Viefhaus (34.), Felix Franken (56.), und Ben Ansorge (90.) trafen dabei für die Gäste aus Haarzopf. Damian Vergara Schlootz sorgte in der zweiten Minute der Nachspielzeit nur noch für Ergebniskosmetik. Durch die Niederlage rutschte Sterkrade auf den vierten Platz ab

Die erste Hälfte zwischen den Sportfreunden Niederwenigern II und dem SV Fortuna Bottrop hatte es in sich. Zunächst stellten Luca Fischer (5.) und Ben Maarten Jansen (29.) auf 2:0 für die Gäste, bevor Marlon Anthony Williams JR (30.) und Justin Barke (32.) den 2:2-Augleich besorgten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff brachte ein Eigentor Bottrop wieder auf die Siegesstraße. Im zweiten Abschnitt fiel kein weiterer Treffer und somit blieb die Fortuna an der Spitzengruppe der LIga dran, während die Sportfreunde auf den Relegationsplatz abrutschten.

Rot-Weiss Essen II setzte die Siegesserie auch gegen Fatihspor Essen fort und kletterte dadurch auf den zweiten Rang der Tabelle. Beim 3:0-Auswärtserfolg waren Torjäger Marcel Platzek (53., 89.) und Hamid Kuka (90+3.) erfolgreich. Für die Gäste war es somit der siebte Liga-Erfolg in Serie. Die Hausherren rutschten derweil auf einen direkten Abstigesplatz ab.

Das einzige Unentschieden des Spieltags gab es zwischen dem Heisinger SV und TuSEM Essen. Frederick Gipper sorgte für den 1:0-Vorsprung der Gäste (49.). Doch nur vier Minuten später war es Jonas Lippeck, der mit seinem 16. Saisontor ausglich (53.). Für die Hausherren war der Zähler mit Blick auf das untere Tabellendrittel wichtig.

Der VfB Frohnhausen hielt durch einen 5:1-Sieg über die Spvgg Sterkrade-Nord den Kontakt zu den oberen Rängen. Samir Laskowski (9., 90.) und Issa Adnan Said (58., 63.) waren gleich doppelt erfolgreich. Zudem traf noch Florian Usein für die Hausherren (24.). Auf Seiten der Gäste sorgte Oguzhan Mirac Cengiz für den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (13.). Den VfB trennen somit weiterhin nur vier Zähler von der Tabellenspitze. Heute, 15:30 Uhr Vogelheimer SV Vogelheim FC Blau-Gelb Überruhr BG Überruhr 9 1 Abpfiff Beim FC Blau-Gelb Überruhr hagelte es die nächste deutliche Pleite. Beim Vogelheimer SV geriet das Tabellenschlusslicht mit 1:9 unter die Räder. Während Faithful Gold-Toluhi für die Gäste zum zwischenzeitlichen 1:8 traf (74.), waren bei den Hausherren gleich acht verschiedene Spieler erfolgreich. Marc Nickel (15.), Mika Luis Pfundner (17.), Naoufal Nouri (21.), Emre Kilav (31., 59.), Edis-Cem Yilmaz (41.), David Dottai (45.), Janik Noah Eichmann (65.) und Yannik Schümberg erfolgreich (90.) durften sich über ein eigenes Tor freuen. Der FC verblieb somit abgeschlagen am Tabellenende. Die Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 6 Spieldaten: SV Burgaltendorf – SpVgg Steele 5:1

SV Burgaltendorf: Maximilian Luke Wagner, Leon Metke, Kai Nakowitsch, Georgios Ketsatis (74. Alkan Albayrak), Caspar Schelewski (56. Tim Karkau), Jason-Lee Gerhardt (72. Nico Van Der Heuvel), Jannis Böhner, Jonas Rölver (61. Schevan Rascho), Kevin Barra, Mehmet Can Köstekci, Michael Siminenko - Trainer: Andreas Krippel

SpVgg Steele: Dominik Langenberg, Dominic Hörstgen, Fabian Handke (46. Enosch Kpessou), Leon Tüns, Dominik Bongartz, Lirim Imeri, Maurice Jednicki, Erol Hermann (78. Thoma Bubullima), Asiato-Shouda Sanganaza (76. Bastian Lübeck), Louis Smeilus, Luis Richard (76. Niklas Edler) - Trainer: Dirk Möllensiep

Schiedsrichter: Ben Blank - Zuschauer: 154

Tore: 1:0 Michael Siminenko (13.), 2:0 Michael Siminenko (20.), 3:0 Kevin Barra (51.), 3:1 Louis Smeilus (77.), 4:1 Michael Siminenko (83.), 5:1 Schevan Rascho (90.+1) Sportfreunde Niederwenigern II – Fortuna Bottrop 2:3

Sportfreunde Niederwenigern II: Jan-Philipp Vonk, Sebastian Schnell, Marius Beyer, Malte Eckert, Benedikt Michael Thielecke, Leon Welticke, Sebastian Axt, Lutz Dahlhaus, Noe Jose Limas, Marlon Anthony Williams JR, Justin Barke - Trainer: Lars Diefenthal

Fortuna Bottrop: Philip Pusch, Marcel Hegemann, Hussein Solh, Luca Fischer (77. Amanuel Haile), Jan Larisch, Stefan Pitkowski (80. Emre Kilic), Ben Maarten Jansen, Hannes Ostgathe (73. Can Michalski), Danny Schrödl, Lennart Jablonski (80. Robin Nordmann), Niklas Wenderdel (89. Thilo Grollmann) - Trainer: Sebastian Stempel

Schiedsrichter: Serkan Piricek - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Luca Fischer (4.), 0:2 Ben Maarten Jansen (28. Foulelfmeter), 1:2 Marlon Anthony Williams JR (30.), 2:2 Justin Barke (31.), 2:3 Malte Eckert (45.+1 Eigentor) Dostlukspor Bottrop – Sportfreunde Königshardt 3:4

Dostlukspor Bottrop: Fabian Fricke, Arif Elyesa Mendil (60. Dogukan Turan), Baris Erdogan, Berat Arslan, Devin Yildirim (46. Tolga Yildirim), Khaled Al-Kadi (68. Hüssein El-Moussa), Nassim Ahkim, Ismail Talha Uzan, Jonah Konzer, Abbas Jaafar, Can Uçar - Trainer: Can Uçar

Sportfreunde Königshardt: Alexander Krobok, Nico Nachtigall, Dennis Schlenski (55. Berkay Akay), Mathias Grgic, Sven Ebbe Süsselbeck, Laurenz Hübinger (70. Finn Busian), Denis Karic, Charalambos Pommer, Silas Baffour, Simon Palmen (75. Lukas Hartmann), Tristan Joel Müller - Co-Trainer: Sven Matuszczak - Trainer: Kenan Hodzic

Schiedsrichter: Sascha Radusch (Duisburg) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Ismail Talha Uzan (33.), 1:1 Tristan Joel Müller (34.), 2:1 Tolga Yildirim (50.), 2:2 Laurenz Hübinger (54.), 2:3 Laurenz Hübinger (60.), 2:4 Silas Baffour (65.), 3:4 Dogukan Turan (73.) VfB Frohnhausen – Spvgg Sterkrade-Nord 5:1

VfB Frohnhausen: Marko Razic, Dasilva Mavinga Matondo, Taraba Carsten Kagnassim (75. Kevin Zamkiewicz), Milad Mansoori (70. Rida Hallak), Florian Usein, Issa Adnan Said (88. Jonas Yunus Erdogmus), Canel Ucan, Essowavana Gbegouni (88. Joel Martin Dinzolele), Samir Laskowski, Prince Chigamezu Igbozuruike, Muhammed Filizay (75. Ilyas Khazaz) - Co-Trainer: Yassine Oulhaji-Temsamani - Trainer: Chamdin Said

Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Michael Kunze, Malte Simon Benninghoff, Ife-Oluwa Awolaja (46. Maurice Brands), Jason Michael Schiewer (69. Dean Torben Nowoczin), Nico Spickermann, Fabian Drieschner (46. Lukas Kallweit), Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi, David Alexander Forbeck (62. Justin Beckmann), Danny Perenz, Oguzhan Mirac Cengiz (75. Thuto Schneider) - Trainer: Oguzhan Cuhaci

Schiedsrichter: Maikel de Almeida - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Samir Laskowski (9. Foulelfmeter), 1:1 Oguzhan Mirac Cengiz (13.), 2:1 Florian Usein (24.), 3:1 Issa Adnan Said (58.), 4:1 Issa Adnan Said (63.), 5:1 Samir Laskowski (90.) Fatihspor Essen 2001 – Rot-Weiss Essen II 0:3

Fatihspor Essen 2001: Akin Karakoyun, Orhan Dombayci, Sami Essa Suleiman, Can Tunctürk, Tolga Yigit, Samed Fidan (75. Emre Bektas), Jez Fremnong (71. Ali Imran Toy), Baki Caki, Oktay Cinar, Ayman Mallih, Kaan Kazim Karakus - Trainer: Adem Durmus

Rot-Weiss Essen II: Marcel Lenz, Burak Bahadir, Marvin Paulsen, Ole Nissen, Marcel Faber (90. Mirco Konarkowski), Mehmet Demirci (64. Timo Dargel), Orcun Mengenli, Marcel Platzek, Joel Bema (80. Jan-Luca Geurtz), Luis Förster (60. Hamid Kuka), Arda Islam (46. Randy-Tamufor Atanga-Akwen) - Trainer: Stefan Lorenz

Schiedsrichter: Abdelhak El Hattachi - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Marcel Platzek (53.), 0:2 Marcel Platzek (89.), 0:3 Hamid Kuka (90.+3) Heisinger SV – TuSEM Essen 1926 1:1

Heisinger SV: Julian Robert, Erhan Azatoglu, Lukas Gerrits, Lukas Hunhoff, Semih Cimen, Simon Tenberge, Steffen Köfler, Julian Bluni (73. Minwook Oh), Leon Frehmann, Tobias Köfler (90. Nik Leiler), Jonas Lippeck (83. Philipp Reichardt) - Trainer: Slavko Franjic - spielender Co-Trainer: Philipp Reichardt - Trainer: Frank Burchhardt

TuSEM Essen 1926: Leon Pires-Schulten, Fabian Riesener, Florian Pawelzik, Sergej Stahl, Rico Zölzer, Sanjay Bhandari, Lukas Paulun, Serkan Özer, Frederick Gipper, Philipp Alexander Glahn (69. Nico David Erbslöh), Leo Derksen - Trainer: Lucas Bründermann - Co-Trainer: Fabian Horn

Schiedsrichter: David Pünder (Duisburg) - Zuschauer: 38

Tore: 0:1 Frederick Gipper (49.), 1:1 Jonas Lippeck (53.) Vogelheimer SV – FC Blau-Gelb Überruhr 9:1

Vogelheimer SV: Martin Rätz, Yannik Schümberg, Marc Nickel (46. Haruto Ishizaki), Janik Noah Eichmann, Deniz Senol, David Dottai, Enes Yilmaz, Mika Luis Pfundner (70. Schafik Fraitat), Glory Samuel Kamamona, Naoufal Nouri, Emre Kilav (84. Edis-Cem Yilmaz) - Trainer: Carsten Isenberg

FC Blau-Gelb Überruhr: Julian Frings, Andreas Angerer, Chafiq Guettari, Eljvir Ahmet, Alexandru-Gabi Gheorghe, Adil Lamrini, Faithful Gold-Toluhi, Jumaru Nishikawa, Ryota Nomura, Mikail Evren Altun - Trainer: Sascha Tautges

Schiedsrichter: Max Zimmert - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Marc Nickel (15.), 2:0 Mika Luis Pfundner (17.), 3:0 Naoufal Nouri (21.), 4:0 Emre Kilav (31.), 5:0 Edis-Cem Yilmaz (41.), 6:0 David Dottai (45.), 7:0 Emre Kilav (59.), 8:0 Janik Noah Eichmann (65.), 8:1 Faithful Gold-Toluhi (74.), 9:1 Yannik Schümberg (90.) DJK Arminia Klosterhardt – DJK Arminia Lirich 1920 4:1

DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Meik Kunz (70. Lennart Elias Rühl), Vladyslav Azaronok, Emre Yalcin, Samuel Zegadlo (79. Meris Glogic), Fabian Abel (70. Phil Wolff), Niklas Gehrmann, Max Langerbein, Hamza Velic (61. Melvin Glogic), Jan-Niklas Pia (76. John Salobir) - Co-Trainer: Norman Seitz - Trainer: Marcel Landers

DJK Arminia Lirich 1920: Jonas Hartmann, Ben Pribbernow, Albin Alimusaj (75. Nils Beusing), Mehriz Fezzani, Eric Salobir, Anthony Annan, Daniel Enudi (76. Emil Mörs), Leroi Donovan Ndjiago (76. Tim Danel), Andre Peters, Ugochukwu Akubuike, Felix Beusing (66. Nabil Hamkar) - Co-Trainer: Torsten Nienhaus - Co-Trainer: Gerald Nana Osei Siebert

Schiedsrichter: Jan-Hendrik Helten (Bocholt) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Jan-Niklas Pia (13.), 1:1 Mehriz Fezzani (44.), 2:1 Samuel Zegadlo (46.), 3:1 Max Langerbein (58.), 4:1 Samuel Zegadlo (59.)

Rot: Nabil Hamkar (72./DJK Arminia Lirich 1920/Beleidigung) SpVgg Sterkrade 06/07 – SuS Haarzopf 1:3

SpVgg Sterkrade 06/07: Thomas Bach, Finn Müller, Lukas Geers, Mats Müller, Joel Bayram, Enver Ünal, Artur Stankewizius, Sverre Müller, Jannik Hoppe, Maximilian Felix Zachariasz, Damian Vergara Schlootz - Trainer: Lars Mühlbauer

SuS Haarzopf: Leon Krasniqi, Maximilian Härtel, Patrick Demme, Julian Piontek, Johannes Flatow, Marvin Pape, Matteo Viefhaus, Justin Kaiser, Michael Seidelmann, Yunosuke Seo, Felix Franken - Trainer: Matthias Walter

Schiedsrichter: Felix Tomasz Zakrzewski

Tore: 0:1 (34.), 0:2 (54.), 0:3 (90.), 1:3 Damian Vergara Schlootz (90.+2)