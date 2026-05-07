Klosterhardt am Freitag bei TuSEM, RWE II in Lauerstellung

Marcel Landers kann mit Arminia Klosterhardt den nächsten Schritt zum Meistertitel machen. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Mit jeder Woche rückt für die DJK Arminia Klosterhardt der Griff nach dem Meistertitel näher. Am Freitag gegen TuSEM Essen (8. Mai, 19.45 Uhr, FuPa berichtet live) könnte der nächste Schritt dahingehend gemacht werden. Dahinter lauert Rot-Weiss Essen II auf einen Ausrutscher des Primus und will unterdessen das eigens erklärte "Minimalziel" der Bezirksliga-Aufstiegsrelegation schnellstmöglich dingfest machen. Nächste Hürde wäre dabei das Duell mit der Zweitvertretung der Sportfreunde Niederwenigern. Der SV Burgaltendorf könnte seine Mini-Chance auf Platz zwei mit einem Erfolg gegen die SF Königshardt am Leben halten. Im Kaller hofft die DJK Arminia Lirich auf das nächste Erfolgserlebnis gegen den FC Blau-Gelb Überruhr.