 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Klosterhardt am Freitag bei TuSEM, RWE II in Lauerstellung

Bezirksliga, Gruppe 6: Rot-Weiss Essen II wird am Freitag auf Unterstützung aus der eigenen Stadt hoffen. TuSEM Essen empfängt nämlich Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt.

von Markus Becker · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
Marcel Landers kann mit Arminia Klosterhardt den nächsten Schritt zum Meistertitel machen.
Marcel Landers kann mit Arminia Klosterhardt den nächsten Schritt zum Meistertitel machen. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

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Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Mit jeder Woche rückt für die DJK Arminia Klosterhardt der Griff nach dem Meistertitel näher. Am Freitag gegen TuSEM Essen (8. Mai, 19.45 Uhr, FuPa berichtet live) könnte der nächste Schritt dahingehend gemacht werden. Dahinter lauert Rot-Weiss Essen II auf einen Ausrutscher des Primus und will unterdessen das eigens erklärte "Minimalziel" der Bezirksliga-Aufstiegsrelegation schnellstmöglich dingfest machen. Nächste Hürde wäre dabei das Duell mit der Zweitvertretung der Sportfreunde Niederwenigern. Der SV Burgaltendorf könnte seine Mini-Chance auf Platz zwei mit einem Erfolg gegen die SF Königshardt am Leben halten. Im Kaller hofft die DJK Arminia Lirich auf das nächste Erfolgserlebnis gegen den FC Blau-Gelb Überruhr.

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So., 10.05.2026, 13:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
13:30live

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
15:15

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
15:30live

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
15:00

Morgen, 20:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
20:00live

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
15:15live

So., 10.05.2026, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
16:00

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
15:00

Morgen, 19:45 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
19:45live

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Zur Tabelle

So geht es weiter

32. Spieltag
15.05.26 Fortuna Bottrop - Heisinger SV
16.05.26 DJK Arminia Lirich 1920 - SpVgg Steele
17.05.26 Sportfreunde Niederwenigern II - Fatihspor Essen 2001
17.05.26 SuS Haarzopf - Spvgg Sterkrade-Nord
17.05.26 Dostlukspor Bottrop - Rot-Weiss Essen II
17.05.26 Vogelheimer SV - SV Burgaltendorf
17.05.26 FC Blau-Gelb Überruhr - Sportfreunde Königshardt
17.05.26 DJK Arminia Klosterhardt - VfB Frohnhausen
17.05.26 SpVgg Sterkrade 06/07 - TuSEM Essen 1926

Hier geht es zum Spielplan

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