Klosterhardt am Freitag bei TuSEM, RWE II in Lauerstellung

Mit jeder Woche rückt für die DJK Arminia Klosterhardt der Griff nach dem Meistertitel näher. Am Freitag gegen TuSEM Essen (8. Mai, 19.45 Uhr, FuPa berichtet live) könnte der nächste Schritt dahingehend gemacht werden. Dahinter lauert Rot-Weiss Essen II auf einen Ausrutscher des Primus und will unterdessen das eigens erklärte "Minimalziel" der Bezirksliga-Aufstiegsrelegation schnellstmöglich dingfest machen. Nächste Hürde wäre dabei das Duell mit der Zweitvertretung der Sportfreunde Niederwenigern. Der SV Burgaltendorf könnte seine Mini-Chance auf Platz zwei mit einem Erfolg gegen die SF Königshardt am Leben halten. Im Kaller hofft die DJK Arminia Lirich auf das nächste Erfolgserlebnis gegen den FC Blau-Gelb Überruhr.
Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Zur Tabelle
32. Spieltag
15.05.26 Fortuna Bottrop - Heisinger SV
16.05.26 DJK Arminia Lirich 1920 - SpVgg Steele
17.05.26 Sportfreunde Niederwenigern II - Fatihspor Essen 2001
17.05.26 SuS Haarzopf - Spvgg Sterkrade-Nord
17.05.26 Dostlukspor Bottrop - Rot-Weiss Essen II
17.05.26 Vogelheimer SV - SV Burgaltendorf
17.05.26 FC Blau-Gelb Überruhr - Sportfreunde Königshardt
17.05.26 DJK Arminia Klosterhardt - VfB Frohnhausen
17.05.26 SpVgg Sterkrade 06/07 - TuSEM Essen 1926
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