Klosterfelde: "Wir hatten ausreichend Zeit, Rathenow zu analysieren"

Nach dem leidenschaftlichen 2:1-Sieg gegen den SV Siedenbollentin vor zweieinhalb Wochen, bei dem Leon Walter und Irfan Brando die Treffer markierten, folgte für die Unioner eine ungewohnte Phase der Ruhe. Zwei freie Wochenenden in Folge unterbrachen den Rhythmus, doch der Coach sieht darin auch Vorteile für die mentale Frische. Lucio Geral blickt reflektiert auf die vergangenen Tage zurück: „Die zwei freien Wochenenden hintereinander haben natürlich für etwas Leerlauf gesorgt, aber die Zeit wurde auch genutzt, um zu regenerieren, zu reflektieren, den Kopf mal auszuschalten und neue Kräfte zu sammeln.“

Trotz der Erholungsphase geht die SG Union 1919 Klosterfelde geschwächt in das Duell mit dem Tabellenvierzehnten. Die medizinische Abteilung und das Trainerteam müssen den Ausfall von drei Leistungsträgern kompensieren, was die taktische Ausrichtung beeinflussen wird. „Aktuell ist unsere Personalsituation leicht verändert zu den letzten Wochen“, erklärt Lucio Geral. Er muss improvisieren: „Mit Simo Collins rotgesperrt, Jannick Wolter mit Schienbeinkopfverletzung und Meisour Mohamed mit Innenbandverletzung fehlen drei wichtige Säulen.“

Revanche für die dramatische Hinspielniederlage

Das Aufeinandertreffen mit dem FSV Optik Rathenow weckt Erinnerungen an eine der bittersten Partien der Hinrunde. Damals unterlag Klosterfelde zu Hause mit 1:2, obwohl sich zahlreiche Chancen boten. In einem Spiel, das von einer beispiellosen Elfmeter-Misere geprägt war, scheiterten sowohl Philip Einsiedel als auch Caner Özcin am Rathenower Torhüter Simeon Hawwary. Auf der Gegenseite hielt Kilian Schubert einen Strafstoß von Nima Amiri. Während Yohji Irvan Koré damals doppelt für die Optiker traf, blieb für Union nur der Anschlusstreffer durch Caner Özcin. Auch die Gelb-Rote Karte für Gia Huy Phong konnte die Niederlage damals nicht mehr abwenden.

Fokus auf den Start in die englische Woche

In der Tabelle der NOFV-Oberliga Nord rangiert die Union mit 38 Punkten derzeit auf dem vierten Platz, in Schlagdistanz zur TSG Neustrelitz, während der SV Tasmania Berlin und der SV Lichtenberg 47 enteilt scheinen. Um den Anschluss an die Spitze zu wahren, wurde die Vorbereitung auf die Havelstädter akribisch vorangetrieben. Lucio Geral betont die Entschlossenheit seiner Mannschaft: „Wir hatten ausreichend Zeit, Rathenow zu analysieren und uns vorzubereiten. Wir wollen unbedingt sofort erfolgreich in eine englische Woche starten.“ Das Ziel ist klar: Die Serie von sieben Siegen soll trotz der Ausfälle ausgebaut werden.