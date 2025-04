Klosterfelde siegt spektakulär – Petershagen/Eggersdorf bleibt dran

– Foto: Franziska Lindhorst

In der Brandenburgliga ging es am 22. Spieltag hoch her: Tabellenführer SG Union 1919 Klosterfelde triumphierte in einer dramatischen Partie in Sachsenhausen, Verfolger SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf gewann mit Mühe in Zehdenick. Auch der 1. FC Frankfurt zeigte sich treffsicher, während der BSC Preußen 07 erneut deutlich unterlag.

In einer umkämpften Partie war es Lennart Jäger, der in der 37. Minute das entscheidende Tor des Abends erzielte. Fortuna Babelsberg war keineswegs chancenlos. Im Hinspiel hatte das Team gegen Neuruppin mit 2:0 gewonnen und reiste mit entsprechendem Selbstbewusstsein an. Doch an diesem Abend fehlte es den Gästen an der nötigen Durchschlagskraft im Angriff. Die Partie kippte endgültig in Richtung der Gastgeber, als Fortuna-Spieler Tim Dethloff in der 77. Minute die Rote Karte des Feldes gesehen hatte. Zudem Gäste-Spieler Chris Marcel Kaerger in der Nachspielzeit auch die Rote Karte.





---

In einer engen Partie setzte sich der Brandenburger SC Süd 05 dank eines Treffers von Patrick Richter in der 59. Minute mit 1:0 gegen den Werderaner FC Viktoria 1920 durch. Die Gastgeber verteidigten die knappe Führung konzentriert und stehen mit nun 30 Punkten auf Rang sieben. Werder verpasste den Sprung über die 30-Punkte-Marke. ---

Der 1. FC Frankfurt ließ den Gästen keine Chance. Bereits in der 12. Minute traf Danny Mank zur Führung. Niclas Weddemar erhöhte in der 61. Minute auf 2:0, ehe Herton Dongongbo in der 65. Minute für den zwischenzeitlichen Anschluss sorgte. Nur zwei Minuten später stellte Robin Grothe den alten Abstand wieder her, ehe John Lukas Sauer in der Nachspielzeit per Foulelfmeter den 4:1-Endstand besorgte (90.+3). ---

Was für ein Spektakel in Sachsenhausen: Die Gäste aus Klosterfelde gingen durch Michel Sobek bereits in der 11. Minute in Führung. Dominic Schöps glich in der 34. Minute aus. In der 56. Minute brachte Jean-Luca El Bani Klosterfelde erneut in Führung, doch Denis Duraku antwortete in der 67. Minute mit dem 2:2. Irfan Brando erzielte postwendend in der 69. Minute das 3:2 für die Gäste. In einer turbulenten Schlussphase traf zunächst Edgar Kordecki in der 90. Minute zum 3:3, doch Caner Özcin stellte mit einem Doppelschlag in derselben Minute – erst zum 4:3, dann zum 5:3 – den Endstand her. Klosterfelde behauptet damit eindrucksvoll die Tabellenspitze. ---

Fürstenwalde musste sich gegen den Aufsteiger SV Altlüdersdorf trotz engagierter Leistung geschlagen geben. Marcel Horchert traf in der 7. Minute zur frühen Führung für die Gäste. Ingo Wunderlich glich in der 48. Minute für die Gastgeber aus. Doch in der Schlussminute war es Iheb Ben Abdallah, der mit seinem Treffer in der 90. Minute den Auswärtssieg perfekt machte. ---

Der Tabellenzweite hatte beim Schlusslicht Zehdenick große Mühe. Bereits in der 11. Minute traf Ringo Kretzschmar zur Führung für Petershagen/Eggersdorf, gefolgt von einem Treffer von Moritz Wache in der 15. Minute. Zehdenick kämpfte sich im zweiten Durchgang zurück, doch mehr als der Anschlusstreffer durch Jan Heumer in der 85. Minute gelang nicht. Der Sieg sichert Petershagen/Eggersdorf weiterhin den zweiten Platz hinter Klosterfelde. ---

Lübben entschied das umkämpfte Duell mit einem frühen Treffer. Torben Brauer erzielte in der 24. Minute das einzige Tor der Partie. Bernau fand im weiteren Verlauf keine Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Gastgeber und verpasste den Ausgleich. ---