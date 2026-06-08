 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Klosterfelde siegt in Gartz - Velten holt sich Platz drei

Landesklasse Nord: Ein Spieltag voller Wendungen: Strausberg nur Unentschieden, Wriezen und Birkenwerder überraschen.

von LS · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Tom Krompa

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LK Nord Brandenburg
SC Templin
BW Wriezen
Strausberg
Birkenwerder

29. Spieltag der Landesklasse Nord: Acht Partien wurden ausgetragen und hinterließen ihre Spuren in der Tabelle. Strausberg erzielte als feststehender Meister ein Unentschieden, Klosterfelde gewann in Gartz und festigte Rang vier, Velten siegte in Schönow und rückte auf Platz drei vor. Die Ergebnisse von Prenzlau–Gramzow und Joachimsthal–Lunow/Oderberg lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

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Fr., 05.06.2026, 18:00 Uhr
FSV Rot-Weiß Prenzlau
FSV Rot-Weiß PrenzlauRW Prenzlau
VfB Gramzow
VfB GramzowVfB Gramzow
2
2
Abpfiff

Vor 1012 Zuschauern lieferten sich der FSV Rot-Weiß Prenzlau und der VfB Gramzow ein packendes und hochemotionales Duell. Die Hausherren erwischten einen Traumstart, als Danny Blume bereits in der 1. Minute das Tor zum 1:0 erzielte. Derselbe Spieler, Danny Blume, baute die Führung in der 26. Minute mit dem Treffer zum 2:0 weiter aus.

In der zweiten Halbzeit schafften die Gäste jedoch den Anschluss, als Pascal Lange in der 62. Minute zum 2:1 traf. Die Situation für die Prenzlauer verschärfte sich, als Lukas Theel in der 71. Minute die Gelb-Rote Karte sah. In Unterzahl mussten die Gastgeber in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5) noch den Ausgleich hinnehmen, den Kai Hansche zum 2:2-Endstand markierte.

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Fr., 05.06.2026, 19:30 Uhr
FSV Schorfheide Joachimsthal
FSV Schorfheide JoachimsthalJoachimsthal
SpG Lunow/Oderberg
SpG Lunow/OderbergSpG Lunow/Oderberg
4
4
Abpfiff

Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer bei der Begegnung zwischen dem FSV Schorfheide Joachimsthal und der SpG Lunow/Oderberg. In dieser geschichtsträchtigen Partie begann es bereits in der Anfangsphase, als Max Wörpel in der 3. Minute das 1:0 für die Heimelf erzielte. Danach drehten die Gäste jedoch stark auf: Eric Meyer glich in der 21. Minute zum 1:1 aus, ehe Moritz Linke in der 33. Minute das 1:2 markierte. Die Spielgemeinschaft legte weiter nach, als Maxime Gertz in der 40. Minute auf 1:3 erhöhte und Friedrich Goldbeck in der 43. Minute sogar das 1:4 erzielte.

Doch die Joachimsthaler zeigten eine beachtliche Moral und kämpften sich zurück. Erneut Max Wörpel verkürzte in der 73. Minute auf 2:4. In der Schlussphase machte Johann Wolf in der 85. Minute mit dem 3:4 die Partie wieder spannend. Der viel umjubelte Ausgleich zum 4:4-Endstand gelang schließlich Lazaros Kesof in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5).

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Sa., 06.06.2026, 12:00 Uhr
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896 II
1. SV Oberkrämer 11
1. SV Oberkrämer 11Oberkrämer
3
0
Abpfiff

Sachsenhausen gewann das Mittagsspiel souverän. Nick Dammenhayn brachte die Gastgeber in der 55. Minute in Führung, Christopher Groll baute den Vorsprung in der 85. und 88. Minute mit einem Doppelpack zum 3:0-Endstand aus. Oberkrämer blieb ohne Torerfolg. Sachsenhausen klettert mit 41 Punkten auf Rang fünf, Oberkrämer verbleibt mit 35 Punkten auf Platz zwölf.

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr
BSV Rot-Weiß Schönow
BSV Rot-Weiß SchönowBSV Schönow
SC Oberhavel Velten
SC Oberhavel VeltenVelten
2
3
Abpfiff

Velten setzte sich knapp, aber verdient durch. Leonard Steiner brachte Schönow in der 21. Minute in Führung, Marvin Kammhoff glich für Velten in der 32. Minute aus. Lorenz Runow drehte die Partie in der 56. Minute zugunsten der Gäste, Tom Siegert erhöhte in der 75. Minute auf 3:1. Hannes Krüger traf in der 77. Minute noch zum 2:3-Anschlusstreffer für Schönow, doch mehr gelang den Gastgebern nicht. Velten verbessert sich mit 50 Punkten auf Rang drei. Schönow fällt mit 41 Punkten auf Platz sechs zurück.

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr
FC Strausberg
FC StrausbergStrausberg
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde II
1
1
Abpfiff

Der Meister kam gegen den Vierzehnten nicht über ein Unentschieden hinaus. Strausberg ging durch Sven Müller in der 69. Minute in Führung, doch Tymofii Babych glich für Ahrensfelde in der 78. Minute aus. Strausberg steht mit 67 Punkten weiterhin souverän auf Platz eins. Ahrensfelde holt einen wertvollen Punkt und klettert mit 33 Punkten auf Rang 14.

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr
1. FV Eintracht Wandlitz
1. FV Eintracht WandlitzFV Wandlitz
FSV Blau-Weiß Wriezen
FSV Blau-Weiß WriezenBW Wriezen
2
3
Abpfiff

Wriezen gewann eine dramatische Partie in letzter Sekunde. Marian Goldbach brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung, ein Eigentor bescherte Wandlitz in der 26. Minute den Ausgleich. Friedrich Tänzer stellte in der 51. Minute die Wriezen-Führung wieder her, Paul Roller glich für Wandlitz in der 66. Minute erneut aus. In der 90.+1 Minute traf Guilherme Quintino Carrion zum 3:2-Endstand und sicherte Wriezen drei Punkte in allerletzter Sekunde. Wriezen verbessert sich mit 32 Punkten auf Rang 16, punktgleich mit Birkenwerder auf Platz 15. Wandlitz verbleibt mit 35 Punkten auf Rang elf.

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr
Birkenwerder BC 1908
Birkenwerder BC 1908Birkenwerder
SC Victoria 1914 Templin
SC Victoria 1914 TemplinSC Templin
4
3
Abpfiff

Ein hochdramatisches Spiel mit einem Tor tief in der Nachspielzeit. Tom-Piet Ziemann schoss Birkenwerder mit Treffern in der 2. und 19. Minute früh auf 2:0. Amon Vetter verkürzte für Templin in der 14. Minute auf 1:2, Dominic Webers erhöhte in der 35. Minute wieder auf 3:1 für Birkenwerder. Jules Lennart Kurzweg (58.) und Adrian Bierhals (67.) drehten die Partie für Templin zum 3:3. Doch in der 90.+7 Minute erzielte Birkenwerder durch ein Eigentor den 4:3-Endstand - ein spätes Glück für die Gastgeber. Birkenwerder verbessert sich mit 32 Punkten auf Rang 15. Templin fällt mit 38 Punkten auf Platz acht zurück.

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Gartz
SV Blau-Weiß 90 GartzBW Gartz
SG Union 1919 Klosterfelde
SG Union 1919 KlosterfeldeKlosterfelde II
2
3
Abpfiff

Das Duell zwischen dem Tabellenzweiten und dem Vierten endete mit einer Überraschung. Marian Mecklenburg brachte Gartz in der 24. Minute in Führung, doch Klosterfelde drehte die Partie: Tim Dünow traf in der 41. Minute zum Ausgleich, Jompe Lischewski erhöhte in der 55. Minute auf 2:1 für die Gäste, Sebastian Huger legte in der 58. Minute nach. Pawel Andrzejewski verkürzte für Gartz in der 75. Minute auf 2:3, doch mehr war für den Gastgeber nicht drin. Klosterfelde springt mit 46 Punkten auf Rang vier. Gartz hält mit 52 Punkten Rang zwei — der Vorsprung auf Velten beträgt noch zwei Punkte vor dem letzten Spieltag.

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