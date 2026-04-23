Klosterfelde: "Sie haben sicherlich richtig Druck in der Situation"

Nach dem Dämpfer gegen die Rostocker Reserve am vergangenen Spieltag herrscht in Klosterfelde keineswegs Krisenstimmung, sondern konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Die erste Niederlage der Rückrunde soll ein einmaliger Ausrutscher bleiben. Trainer Lucio Geral gab gegenüber FuPa die Marschroute vor: „Wir wollen nach der ersten Niederlage in der Rückrunde gegen Croatia wieder eine Siegerspur finden. Wir bereiten uns jetzt intensivst auf den Gegner und die neue Aufgabe vor.“ Das Team brennt darauf, die Scharte aus der Vorwoche auszuwetzen und in der Fremde dreifach zu punkten.

Ein Rückkehrer und ein neuer personeller Rückschlag

Die personellen Vorzeichen für das Gastspiel beim S.D. Croatia Berlin sind gemischt. „Bei uns ist Simo Collins zurück nach Rotsperre. Leider hat sich dafür Ian Kroh im Rostock-Spiel verletzt. Er wird uns jetzt zwei Wochen fehlen“, erklärt Lucio Geral. Die Rückkehr von Simo Collins verleiht der Mannschaft zusätzliche Stabilität, während das Team die Abwesenheit von Ian Kroh im Kollektiv auffangen muss.

Respekt vor dem Druck des Gegners im Tabellenkeller

Die tabellarische Ausgangslage spricht zwar für die Unioner, doch die psychologische Komponente ist nicht zu unterschätzen. Die SG Union 1919 Klosterfelde rangiert mit 42 Punkten auf dem vierten Platz, während der Gegner als Tabellenfünfzehnter sportlich mit 19 Punkten mit dem Rücken zur Wand steht. „Wir wollen da auf jeden Fall wieder drei Punkte holen. Croatia steckt im Abstiegskampf. Sie haben sicherlich auch richtig Druck in der Situation“, schätzt Lucio Geral die Lage ein. Der Trainer weiß um die Gefährlichkeit von Mannschaften, die verzweifelt um den Klassenerhalt kämpfen.

Die 50-Punkte-Marke als ambitioniertes Saisonziel

Trotz der komfortablen Tabellensituation denkt man in Klosterfelde nicht daran, die Zügel schleifen zu lassen. Der Blick ist fest nach oben gerichtet, um die Spielzeit mit einem maximalen Erfolgserlebnis abzuschließen. „Wir wollen weiter fleißig Punkte sammeln, um das bestmögliche Tabellenergebnis herzustellen. Bei noch fünf Spielen wollen wir dann natürlich versuchen, so viel wie möglich Richtung 50 Punkte zu schaffen“, so das klare Ziel von Lucio Geral. Der Optimismus für das anstehende Wochenende ist groß: „Dementsprechend klappt das hoffentlich am Sonntag dann auch schon wieder, dass wir da einen gewissen kleinen Teilerfolg für uns haben.“

Positive Vorzeichen durch das Hinspielergebnis

Mut macht zudem der Blick auf das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison. Im Hinspiel behielt die SG Union 1919 Klosterfelde vor 225 Zuschauern mit einem 3:1-Heimsieg die Oberhand. Damals legte Caner Özcin mit einem Doppelpack bereits früh den Grundstein, ehe Philip Einsiedel in der zweiten Halbzeit alles klar machte. Den Ehrentreffer für Berlin erzielte seinerzeit Baran Daskan. Dieses Erfolgserlebnis im Hinterkopf, will die Union nun auch auswärts gegen Croatia bestehen und den vierten Tabellenplatz verteidigen.