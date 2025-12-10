Klosterfelde im Höhenflug: Fällt in Neustrelitz die nächste Marke?

Am Freitag, 12. Dezember, um 20 Uhr tritt die SG Union 1919 Klosterfelde am 13. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord bei der TSG Neustrelitz an. Nach dem 5:0-Erfolg gegen Tennis Borussia Berlin geht es für den Aufsteiger um wichtige Punkte im umkämpften Tabellenmittelfeld.

Die Bilanz von fünf Siegen, fünf Remis und fünf Niederlagen spiegelt die enge Leistungsdichte wider, in der sich das Team bewegt. Die 20 Punkte bedeuten Rang acht – mittendrin im Herzen der Tabelle und in unmittelbarer Nähe zu mehreren Konkurrenten.

Die SG Union 1919 Klosterfelde reist mit gewachsenem Selbstvertrauen nach Neustrelitz. Der 5:0-Erfolg bei Tennis Borussia Berlin war ein klares Zeichen für die Offensivstärke und Entschlossenheit, die das Team aktuell auszeichnet. Mit 27 erzielten Treffern und einem Torverhältnis von 27:21 unterstreicht Klosterfelde, dass der Aufsteiger in dieser Liga nicht nur mithält, sondern Spiele auch dominieren kann.

Neustrelitz als direkter Nachbar in der Tabelle

Die TSG Neustrelitz steht mit 22 Punkten auf Platz sieben und liegt damit nur zwei Zähler vor Klosterfelde. Die Mannschaft weist sieben Siege, ein Unentschieden und sechs Niederlagen auf. Das Torverhältnis von 27:21 zeigt ebenfalls eine Mannschaft, die offensiv Akzente setzen kann und in engen Spielen häufig Lösungen findet.

Für Klosterfelde bedeutet dieses Duell also einen direkten Vergleich auf Augenhöhe. Ein Auswärtserfolg in Neustrelitz würde nicht nur einen unmittelbaren Sprung nach vorn ermöglichen, sondern auch die eigene Position im dichten Mittelfeld festigen.

Ein Tabellenbild voller Bewegung

Ein Blick auf die Tabelle zeigt, wie dynamisch sich die Oberliga Nord präsentiert. An der Spitze setzen Tasmania und Lichtenberg mit 34 beziehungsweise 31 Punkten den Ton. Dahinter aber wird das Feld breit und unberechenbar: Zwischen Platz drei und Platz elf liegen nur fünf Punkte.

Für Klosterfelde eröffnet sich in diesem Umfeld die Möglichkeit, mit einem weiteren erfolgreichen Auftritt in die obere Tabellenhälfte vorzustoßen. Gleichzeitig bleibt der Abstand nach unten gering, was die Bedeutung jedes einzelnen Spiels zusätzlich erhöht.

Auswärtsspiel mit Signalwirkung

Der Auftritt in Neustrelitz findet unter Bedingungen statt, die Klosterfelde zusätzliche Energie verleihen könnten. Der klare Auswärtssieg in Berlin zeigte, dass die Mannschaft in der Lage ist, auswärts dominant aufzutreten und mit Effizienz zu überzeugen.

Mit dieser Erfahrung im Rücken geht der Aufsteiger selbstbewusst in die Partie am Freitagabend. Ein weiterer Erfolg würde nicht nur für wichtige Punkte sorgen, sondern auch ein deutliches Zeichen setzen: Klosterfelde ist bereit, mehr als nur eine solide Saison zu spielen – das Team will sich nachhaltig im oberen Mittelfeld behaupten.