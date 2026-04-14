Klosterfelde gegen Mahlsdorf: Verfolgerduell mit viel Gewicht

---

Klosterfelde geht nach dem 1:1 in Rathenow in dieses Nachholspiel. Michel Sobek brachte die Mannschaft in der 47. Minute in Führung, ehe Luka Zdep in der 71. Minute per Foulelfmeter ausglich. Mit 39 Punkten steht der Aufsteiger auf Rang vier. Ein Heimsieg würde die starke Saison weiter veredeln und den Blick nach oben offenhalten.

Mahlsdorf gewann zuletzt 2:0 gegen den Berliner AK und hat damit auf Rang fünf zu Klosterfelde aufgeschlossen. Anthony Worm traf in der 45. Minute, Nils Wilko Stettin entschied die Partie in der 83. Minute per Foulelfmeter. Dieses Nachholspiel ist damit ein direktes Kräftemessen zweier punktgleicher Mannschaften, die beide die Chance auf einen wichtigen Sprung in der Tabelle wittern.