Klosterfelde: "Freue mich, dass wir die Hürde gemeistert haben"

Die Vorzeichen für die SG Union 1919 Klosterfelde waren vor dem Anpfiff in Rathenow alles andere als gewöhnlich. Trainer Lucio Geral musste seine Formation aufgrund der aktuellen Personallage umbauen und bewies dabei Mut zur Veränderung. Gleich vier Akteure rückten neu in die erste Elf und feierten damit eine Premiere unter seiner Regie. „Wir haben mit vier Startelf-Debütanten einen wichtigen und verdienten Punkt in Rathenow geholt“, bilanzierte der Coach nach der kampfbetonten Partie. In der Startformation standen neben Torhüter Kilian Schubert auch Rayko Kühn, Luca-René Heinrich, Ian Kroh, Emil Gustavus, Irfan Brando, Thilo Gildenberg, Gentuar Durmishi, Vico Mücke, Anton Kanther und Michel Sobek.

Das Spiel nahm kurz nach dem Seitenwechsel Fahrt auf, als die mitgereisten Anhänger der Union erstmals jubeln durften. In der 47. Minute war es Michel Sobek, der die Gäste mit 0:1 in Führung brachte und damit den couragierten Auftritt der neu zusammengestellten Mannschaft belohnte. In der Folge entwickelte sich eine zähe Auswärtshürde, bei der die Gastgeber jedoch zurück ins Spiel fanden. In der 71. Minute entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß für den FSV Optik Rathenow, den Luka Zdep sicher zum 1:1-Endstand verwandelte.

Zufriedenheit über den zählbaren Erfolg

Trotz des späten Ausgleichs überwog im Lager der SG Union 1919 Klosterfelde die Zufriedenheit über den Auftritt in der Fremde. Der Trainer lobte die Einstellung seiner Schützlinge, die sich gegen die robusten Rathenower behaupteten. „Ich freue mich, dass wir die Hürde auswärts mit einem zählbaren Ergebnis gemeistert haben“, erklärte Lucio Geral. Mit nun 39 Punkten belegt Klosterfelde den vierten Tabellenplatz.

Das Saisonziel vor heimischer Kulisse vor Augen

Der Blick richtet sich nun unmittelbar auf das kommende Nachholspiel, das eine besondere Bedeutung für den Verein hat. Bereits am Mittwoch, 15.04.2026, um 19.30 Uhr empfängt die Union den BSV Eintracht Mahlsdorf. Es ist die Chance, den letzten fehlenden Schritt zu machen. „Noch ein Unentschieden und die 40-Punkte-Marke ist geknackt, die unser Saisonziel in Klosterfelde ist“, betont Lucio Geral mit Blick auf die Statistik. Die Vorfreude auf das Flutlichtspiel gegen den Tabellenfünften ist groß: „Vielleicht veredeln wir dieses Ziel ja schon am Mittwoch zu Hause gegen Mahlsdorf.“