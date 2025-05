Klosterfelde festigt Rang eins, Neuruppin fegt Werderaner FC weg

Bereits in der 3. Minute brachte Anton Bryzhchuk die Hausherren mit 1:0 in Führung. Doch der schnelle Ausgleich durch Florian Matthäs in der 5. Minute ließ kurz Spannung aufkommen. Danach dominierte Neuruppin. Abdelkarim Koussi erzielte in der 31. Minute das 2:1, ehe erneut Anton Bryzhchuk in der 42. Minute zum 3:1 traf. Nach der Pause legte Cashion Andrew London in der 61. Minute das 4:1 nach, drei Minuten später erhöhte Alec Kögler auf 5:1. Maksym Kyrylov trug sich in der 76. Minute mit dem 6:1 ebenfalls in die Torschützenliste ein, ehe Cashion Andrew London mit seinem zweiten Treffer in der 87. Minute sogar das 7:1 erzielte. In der letzten Minute betrieb Lukas Schulze mit dem 7:2 nur noch Ergebniskosmetik.