Klosterfelde: "Der Berliner AK ist für mich eine absolute Wundertüte"

Nach dem intensiven 1:1-Unentschieden gegen die TSG Neustrelitz am vergangenen Wochenende, bei dem Anton Kanther den frühen Rückstand durch Luca Müller egalisierte, blickt die SG Union 1919 Klosterfelde optimistisch auf die personelle Lage. Trainer Lucio Geral kann zum vorletzten Akt der Spielzeit wieder auf einen breiteren Kader zurückgreifen. „Wir haben einige gesperrte Spieler wieder zur Verfügung und wollen daher unseren positiven Trend in der Rückrunde fortsetzen“, betont der Coach der Unioner gegenüber FuPa vor dem Gang in die Hauptstadt.

Der Berliner AK als unberechenbare Hürde

Die Analyse des kommenden Gegners gestaltet sich für die Klosterfelder komplex. Der Berliner AK hat sich in den vergangenen Wochen wechselhaft präsentiert. Lucio Geral beschreibt die Situation wie folgt: „Der Berliner AK ist für mich eine absolute Wundertüte. Zuhause gab es klare Niederlagen gegen den F.C. Hansa Rostock II und den SV Tasmania Berlin. Auswärts feierten sie dafür Siege in Wismar und eine unfassbare Aufholjagd beim SV Lichtenberg 47.“ Diese Unbeständigkeit macht die Vorbereitung für die SG Union 1919 Klosterfelde zu einer taktischen Herausforderung.

Ein Duell der Generationen im Poststadion

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Altersstruktur der Berliner. Die Unioner, die selbst eine vitale Entwicklung genommen haben, treffen auf eine noch unerfahrenere Truppe. „Vom Durchschnittsalter ist der Gegner noch mal jünger als unsere aktuelle Startelf, es wird spannend“, konstatiert Lucio Geral. Diese jugendliche Unbekümmertheit des Berliner AK könnte im Kampf um den Klassenerhalt zu einem entscheidenden Faktor werden, was die Aufgabe für die Union nicht leichter macht.

Schwere Prognose im Zeichen des Abstiegskampfes

Die tabellarische Konstellation sorgt für eine zusätzliche emotionale Aufladung der Partie. Während die SG Union 1919 Klosterfelde mit 49 Punkten stabil im oberen Drittel rangiert, zählt für Berlin mit 33 Punkten jeder Zähler gegen den Abstieg. „Eine Prognose zum Ausgang des Spiels ist also schwer abzugeben, auch weil es beim Berliner AK noch um den Klassenerhalt geht“, erklärt Lucio Geral. Die Unioner müssen sich darauf einstellen, dass der Gegner mit maximaler Leidenschaft alles in die Waagschale werfen wird.

Erinnerungen an den knappen Hinspielerfolg

Mut macht der Blick zurück auf das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison. Im Hinspiel behielt die SG Union 1919 Klosterfelde vor 165 Zuschauern mit einem 2:1-Sieg die Oberhand. Damals brachte Caner Özcin die Union früh in Führung, bevor Abdulkadir Beyazit per Foulelfmeter für den Berliner AK ausglich. Den entscheidenden Treffer zum Heimsieg markierte schließlich Thilo Gildenberg. Ein ähnlicher Ausgang würde den positiven Trend der Klosterfelder Rückrunde kurz vor dem Saisonfinale krönen.