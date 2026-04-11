Kloster Oesede siegt im Torfestival - Wellingholzhausen gewinnt Derby Wichtige Punkte im Abstiegskampf und Spannung im Rennen um Platz zwei von Michael Eggert · Heute, 21:02 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Andreas LITZE Richter

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Am Freitagabend standen in der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - zwei Begegnungen auf dem Programm, die sowohl im Tabellenkeller als auch im oberen Drittel Bedeutung hatten. Während sich der TV Wellingholzhausen im Derby knapp durchsetzte, behauptete der VfL Kloster Oesede in einem torreichen Spiel seine Ambitionen im Aufstiegsrennen.

SC Lüstringen – VfL Kloster Oesede 3:4 (2:1) Offener Schlagabtausch mit spätem Ausschlag zugunsten der Gäste

Der VfL Kloster Oesede erwischte den besseren Start: Moritz Koch verwandelte früh einen Foulelfmeter, nachdem Laurin Hülsmann zu Fall gebracht worden war. Die Gastgeber reagierten jedoch noch vor der Pause effektiv. Kevin Schmidt und Betim Beluli drehten die Partie zur 2:1-Führung für den SC Lüstringen. Nach dem Seitenwechsel übernahm Kloster Oesede rasch wieder die Kontrolle. Innerhalb von zehn Minuten trafen Leon-Harm Tiemann und Laurin Hülsmann zur erneuten Führung (3:2). Die Antwort der Hausherren folgte umgehend: Can Tallarita glich mit einem Distanzschuss zum 3:3 aus. Den entscheidenden Treffer erzielte schließlich Lukas Cruys Mitte der zweiten Halbzeit zum 4:3 für die Gäste. In der Schlussphase blieb die Partie intensiv und umkämpft, weitere Tore fielen jedoch nicht.

Gino Mistretta erzielt das Tor des Tages für den TV Wellingholzhausen – Foto: Fupa

Lüstringens Trainer Can Özalp bewertete die Begegnung als ausgeglichen: Ein Unentschieden wäre aus seiner Sicht ein gerechtes Ergebnis gewesen. Mit dem Auswärtssieg wahrt Kloster Oesede seine Chancen auf den zweiten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt.

SuS Buer – TV Wellingholzhausen 0:1 (0:1) Mistretta sichert Derbyerfolg und wichtige Punkte im Abstiegskampf. Im Derby zwischen dem SuS Buer und dem TV Wellingholzhausen setzte sich der Gast in einer von Beginn an umkämpften Partie knapp durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Gino Mistretta in der 40. Minute – es war bereits sein elfter Saisontreffer. Nach der Führung verteidigte Wellingholzhausen konsequent und ließ kaum klare Chancen der Gastgeber zu. Der knappe Erfolg hat große Bedeutung im Tabellenkeller: Das Team von Trainer Florian Vornholt konnte die Abstiegsränge verlassen. Bereits am kommenden Donnerstag steht für Wellingholzhausen die nächste wichtige Aufgabe an, wenn um 19 Uhr das Duell mit dem TuS Glane folgt.