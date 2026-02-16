Kloster Lehnin spielt 1:1 trotz 3 Platzverweisen, LSV Neustadt mit 8:1

– Foto: SV Dallgow

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Was für ein nervenaufreibendes Drama in Stahnsdorf! Vor 33 Zuschauern entwickelte sich ein echter Fußball-Krimi voller Leidenschaft. Den ersten Jubelsturm entfachte Corvin Michalak (14.) für die Hausherren, doch die Antwort der Gäste folgte prompt: Maksymilian Boczek (25.) glich aus, bevor Malte Weise (42.) und Jonas Günther (43.) die Partie noch vor der Pause mit einem Doppelschlag komplett drehten. In der Schlussphase bebte der Platz: Timon Rückwald (86.) und Jannis Oberbarnscheidt (90.) glichen in einer unglaublichen Aufholjagd zum 3:3 aus – pure Ekstase beim RSV! Doch die Freude währte nur Sekunden, denn Jonas Häberle (90.+2) markierte in der Nachspielzeit den Siegtreffer für die BSG Stahl. Ein hochemotionales Herzschlagfinale, das die Zuschauer fassungslos zurückließ.

SV Ziesar 31 – SV Dallgow 47 0:3

Ein glanzvoller Auftritt der Gäste in Ziesar! Vor 56 Zuschauern bewies der SV Dallgow 47 absolute Entschlossenheit und Siegeswillen. Florian Thamm (29.) brachte sein Team mit dem Führungstreffer auf Kurs, bevor Mirko Hans (40.) noch vor dem Seitenwechsel für Jubelstürme bei den Gästen sorgte. Die Hausherren stemmten sich mit viel Herz gegen die drohende Niederlage, doch Dallgow blieb eiskalt. Den emotionalen Schlusspunkt setzte erneut Florian Thamm (87.), der kurz vor dem Ende alles klar machte und den Auswärtssieg perfekt versiegelte.

FSV Babelsberg 74 II – SG Geltow 6:2

Ein furiose Tor-Gala in Babelsberg, die die Herzen der Heimfans höher schlagen ließ! Marius Fuhrmann (13.) und Maximilian Hoffmann (31.) legten furios los, auch wenn Laszlo Kovacs (31.) für Geltow postwendend antwortete. Nach dem Seitenwechsel brannte der FSV ein wahres Feuerwerk ab: Oscar Swaner versetzte die Zuschauer mit einem leidenschaftlichen Doppelpack (49., 52.) in Freude. Zwar keimte bei Geltow durch Nadim Merrikh Yazdi (59.) noch einmal kurz Hoffnung auf, doch Jakob Karl Lenz (73.) und Julius Valentin Malow (90.) machten den fulminanten Heimsieg endgültig perfekt. Ein berauschender Fußballnachmittag voller Offensivkraft.

SG Eintracht Friesack – SG Michendorf II abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

SV Germania 90 Berge – SV Kloster Lehnin 1:1

Ein hochemotionaler Schlagabtausch, der von unbändiger Leidenschaft und glühender Intensität geprägt war! Vor 136 Zuschauern brachte Sebastian Galle (29.) die Gäste aus Lehnin zunächst in Führung. In der zweiten Halbzeit kochten die Emotionen auf dem Platz endgültig über: Erst sahen Leon Raue (61.) auf Berger Seite und Paul Anton Montag (62.) für Lehnin jeweils die Rote Karte. In einer hitzigen Atmosphäre, in der auch Florina-Alin Rascarache (73.) mit Gelb-Rot vom Feld musste, bewies Germania Berge Moral: Daniel Cikin (76.) markierte den umjubelten Ausgleich. In einer dramatischen Schlussphase sah auch noch Max Stirkat (90.) die Ampelkarte. Ein nervenaufreibender Nachmittag, an dem beide Teams bis zum Äußersten gingen.

Kreisoberliga Niederlausitz

