Kloska Arena: Sonntag kommt die DHO und die SG 25

2.Mannschaft: Gegen die SGS 25!

Was verbirgt sich hinter SGS 25? Es handelt sich um die Sportgemeinschaft Rinnen/ Sistig-Krekel,

die seit Beginn der Saison diesen Namen angenommen haben. Das Team kommt am Sonntag um 13

Uhr zu uns in die Kloska-Arena. Nach der unglücklichen Niederlage unserer Jungs zu Auftakt ist

das für die Mannschaft um Jürgen Hallmann und Ali Basiri Poor erst das zweite Spiel. Und da

wollen wir an die Leistung aus der Schlussphase des ersten Spiels anknüpfen, damit dieses Mal die

Punkte in Nierfeld bleiben. An den Fans wird es nicht liegen, sie werden die Mannschaft wieder

engagiert unterstützen!