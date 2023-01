Klose will trotz Koc-Abgang und trauriger Phase den Weg weitergehen FC Körle hat noch zwei Nachholspiele

"Wir haben noch zwei Nachholspiele, daher hat die momentane Tabelle für mich keine Bedeutung", beginnt Trainer Günter Klose sein Resümee der Hinrunde mit dem FC Körle, der sich nach dem Abstieg aus der Gruppenliga nun in der Kreisoberliga im Mittelfeld etabliert hat. Das Polster zur gefährlichen Zone beträgt sechs Punkte plus die möglichen Zähler aus den verlegten Partien.

"Ich bin mit dem Erreichten zufrieden. Nach dem Abstieg galt es, eine neue, junge Mannschaft zu formen", erklärt der oberste Übungsleiter der 69er, der am 23. Januar mit der Vorbereitung beginnt. Mitte Januar startet sein Co-Trainer Luis Taube bereits mit einem Fitnesstraining.

"Die Zusammenarbeit mit dem kompletten Trainerteam – Co-Trainer Luis Taube und die beiden Trainer der 2. Mannschaft Friedhelm Prinz und André Degenhardt – läuft nahezu perfekt, was sich auch auf die Mannschaften überträgt. Wir haben fast 30 Spieler in jedem Training und da muss man sich schon gut absprechen, was auch immer klappt", betont Klose, und erklärt: "Die Mannschaft hat sich schneller gefunden, als wir alle gedacht haben. Und das nicht nur auf, sondern vor allem auch neben dem Platz."

Ertrag des guten Klimas sind satte 25 Punkte aus den bislang 25 Spielen. Aber neben diesem durchaus positiven Verlauf gab es auch bittere Stunden. "Ich glaube wir haben alle gemeinsam eine sehr traurige Erfahrung machen mussten, auf die ich aber aus Respekt gegenüber der Familie nicht näher eingehen möchte. Dies war auch für mich die schwierigste Phase in meiner langen Trainerlaufbahn", deutete Klose nur an, was ihm und seiner Truppe wohl heftig zu schaffen gemacht hat.