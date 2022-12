Klos: „Immer mehr Zuschauer sind Täter“ Moers: Jakob Klos, Schiedsrichter-Obmann aus Moers, sieht einen negativen Trend.

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit der A-Liga-Partie im Stadion am Halfmannsweg zwischen Borussia Veen und dem OSC Rheinhausen entscheidet Jan Christian Behnisch (Rumelner TV) auf Freistoß, als plötzlich ein Zuschauer aufs Spielfeld rennt, den Schiedsrichter erst aufs Übelste beleidigt und ihn dann auch noch bedroht. Nachdem sich der Mann beruhigt hatte, pfeift der Unparteiische das Spiel wieder an, spricht später aber mit Jakob Klos, dem Schiedsrichter-Obmann im Fußballkreis Moers, über den Vorfall, der für einen negativen Trend steht. Seit Saisonbeginn häufen sich die Vorfälle mit Zuschauern, die aktiv ins Spiel eingreifen, sagt der 36-Jährige im Interview.

Herr Klos, hätte Jan Christian Behnisch die Partie nach der verbalen Attacke abbrechen dürfen?

Jakob Klos: "Das ist nicht so einfach zu beantworten, weil nicht eindeutig im Regelwerk aufgeführt. Er hat es in dieser Situation aber schon richtig gemacht, wieder anzupfeifen. Wahrscheinlich wäre es bei einem Abbruch zu einer Neuansetzung des Spiels gekommen. Ich wünsche mir eine übergeordnete Anweisung vom Verband, dass wir Schiedsrichter in solchen Fällen sogar abbrechen sollen. Denn leider ist es in dieser Saison ein Phänomen, dass Zuschauer auf den Platz rennen oder anderweitig dafür sorgen, dass ein Spiel unterbrochen werden muss oder vorzeitig endet. Das zeigen auch die steigenden Zahlen zu diesen Vorkommnissen in allen Kreisen im Fußballverband Niederrhein."

Also gab es am vergangenen Wochenende noch weitere Vorfälle wie in Veen?

Klos: "Leider ja. In Hamborn in der Oberliga im Spiel gegen Uerdingen prügelten sich Zuschauer auf der Tribüne, in der B-Jugend-Niederrheinliga in Hilden wurde ein Schiedsrichter von einem Zuschauer so heftig bedroht, dass die Polizei gerufen werden musste, in den Kreisen Düsseldorf und Oberhausen haben sich bei E-Jugend-Spielen Eltern daneben benommen. Das nimmt echt langsam dramatische Züge an."

Hört sich so an, als ob sich das Problem der verbalen wie körperlichen Gewalt vom Spielfeld auch neben das Spielfeld verlagert hat?