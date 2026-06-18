Klöppel führt an: Die Elf des Jahres der Bezirksliga 4 Mittelrhein Die Spieler der Saison aus Sicht der FuPa-Community. von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Manuel Klöppel vom SV Germania Eicherscheid verbuchte acht Nominierungen für die Elf der Woche. – Foto: Andre Peters

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Das ist die Elf der Saison der Bezirksliga Mittelrhein Staffel 4 Torhüter Timon Götzenich (24) vom SG Stolberg: 25 Einsätze, sechs Nominierungen für die Elf der

Woche Abwehr Manuel Klöppel (24) von der Germania Eicherscheid: 26 Einsätze, zwei Tore und vier Vorlagen, acht Nominierungen für die Elf der Woche

Dominik da Silva (29) vom SV Waldfeucht-Bocket: 26 Einsätze, drei Tore und drei Vorlagen, vier Nominierungen für die Elf der Woche Mirco Klee (29) vom TV Konzen: 23 Einsätze, vier Tore und zwei Vorlagen, vier Nominierungen für die Elf der Woche

– Foto: red