Klöppel führt an: Die Elf des Jahres der Bezirksliga 4 Mittelrhein

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.
Timon Götzenich (24) vom SG Stolberg: 25 Einsätze, sechs Nominierungen für die Elf der
Woche
Manuel Klöppel (24) von der Germania Eicherscheid: 26 Einsätze, zwei Tore und vier Vorlagen, acht Nominierungen für die Elf der Woche
Dominik da Silva (29) vom SV Waldfeucht-Bocket: 26 Einsätze, drei Tore und drei Vorlagen, vier Nominierungen für die Elf der Woche
Mirco Klee (29) vom TV Konzen: 23 Einsätze, vier Tore und zwei Vorlagen, vier Nominierungen für die Elf der Woche
🖼️ Zur Grafik der Elf des Jahres in voller Auflösung
Pascal Willems (37) vom SV Alemannia Mariadorf: 22 Einsätze, neun Tore und 15 Vorlagen, sechs Nominierungen für die Elf der Woche
Elmehdi Majbour (30) vom VfR Würselen: 25 Einsätze, acht Tore und 12 Vorlagen, sechs Nominierungen für die Elf der Woche
Florent Sadiku (29) von der Germania Hilfrath: 26 Einsätze, vier Tore und drei Vorlagen, fünf Nominierungen für die Elf der Woche
Johan van Helden (22) von der DJK Haaren und vom SV Alemannia Mariadorf: 26 Einsätze, sechs Tore und 15 Vorlagen, fünf Nominierungen für die Elf der Woche
Tim Wilden (33) von der Germania Eicherscheid: 28 Einsätze, 24 Tore und 19 Vorlagen, sieben Nominierungen für die Elf der Woche
Jeremy Labas (28) vom Kohlscheider BC: 28 Einsätze, 28 Tore, sechs Nominierungen für die Elf der Woche
Ferhat Akar (28) vom Rhenania Richterich: 26 Einsätze, 19 Tore und vier Vorlagen, sechs Nominierungen für die Elf der Woche
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.