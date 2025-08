Klingnau mit vielen Neuen - Umbau bei Rotkreuz nach Abstieg

So werde ich Vereinsverwalter bei FuPa Zürich



FC Gambarogno-Contone

Trainer: Tazio Peschera

Zugänge: Stefan Vidovic (FC Mendrisio), Jonathan Nyamekeh (FC Locarno), Facundo Episcopo (FC Cadenazzo), Nathan Heller (Vedeggio Calcio), Davide Libera (Losone Sportiva), Gentijan Dujaka (AC Taverne), Angelo Migliaccio (AC Arbedo-Castione)

Abgänge: Mirco Sargenti (FC Saint-Blaise), Nathan Muadianvita (AC Vallemaggia), Andrea Milano (AC Sementina), Aleandro Prati (FC Locarno), Seo Mattei (AC Vallemaggia), Manuel Jelmini (FC Ascona)



FC Härkingen

Trainer: Ogulcan Karakoyun

Zugänge: Jan Lüthy (FC Gerlafingen)

Abgänge:



FC Hergiswil

Trainer:

Zugänge: Jérôme Bühler (SC Buochs), Kevin Foster (FC Horw)

Abgänge:



FC Ibach

Trainer: Boris Jevremovic

Zugänge: Egidio Verta (Zug 94), Admir Novalic (FC Brunnen), Labinot Haziri (FC Rotkreuz)

Abgänge: Davide d'Acunto (FC Linth 04)



FC Klingnau

Trainer: Brahim Maloki

Zugänge: Angelo Canelli (FC Thalwil), Nino Simic (FC Thalwil), Haris Samardzic (SC YF Juventus II), Swan Bananaka Boduluki (Ausland), Fortune Till Karagnara Oumar (Ausland), Denis Stavrusev (FC Baden Nachwuchs), Eric Arekhandia (FC Oberglatt), Raoul Canzian (FC Wettingen), Atanas Angelov (FC Brugg), Tomislav Vranjes (FC Spreitenbach)

Abgänge: Drazen Zdravkovic (Zug 94), Nikola Maksimovic (FC Rotkreuz), Luca Spina (FC Wettingen), Oruc Teke (FC Lenzburg), Luka Stevic (FC Rotkreuz), Edison Veseli (FC Juventina Wettingen), Belmin Mrkonja (FC Muri)



FC Locarno

Trainer: Remy Frigomosca

Zugänge: Michael Kabamba (AC Taverne), Giovanni Italo (AC Taverne), David Riccio (Losone Sportiva), Luka Spasov (AC Tenero-Contra), Aleandro Prati (FC Gambarogno)

Abgänge: Patrick Rossini (US Semine), Jonathan Nyamekeh (FC Gambarogno-Contone), Ulisse Pelloni (FC Mendrisio), Ivan Facchin (US Semine), Loris Ziccardi (US Sant'Antonino), William Marinelli (FC Ligornetto), Bruno Martignoni (FC Mendrisio), Serigne Saliou Mbacke Thioune (Hamrun Spartans/MAL), Nikola Rancic (Serbien)



FC Malcantone

Trainer: Omer Copelli

Zugänge: Tiziano Villa (AC Taverne), Yanick Guerchadi (AC Taverne), Dušan Cvetković (AC Taverne)

Abgänge: Raul Pllumbi (FC Cadenazzo), Simone Bertani (FC Chiasso), Emanuele Bocci (Italien), Yunus Gulec (Italien)



FC Rothrist

Trainer: Milos Lazarevic

Zugänge: Sergio Casale (FC Wohlen), Sergej Mihajlovic (FC Thalwil), Colin Graber (FC Olten)

Abgänge: Luca Simmen (FC Langenthal), Edmir Dakaj (FC Besa Biel/Bienne), Sejdi Beqiri (FC Olten)



FC Rotkreuz

Trainer: Roland Schwegler

Zugänge: Eti Toska (FC Emmenbrücke), Nikola Maksimovic (FC Klingnau), Luka Stevic (FC Klingnau), Johannes Bühler (FC Zuzenhausen), Nelson Galvanelli (La Tamponnaise/FRA), Mohamed Almamy Camara (Al-Nairyah/SAU), Mateo Dodos (SC Goldau), Timo Weber (FC Luzern U19), Christ Ndongani Nkanga (Ausland), Giovanni Guzzo (FC Luzern U18)

Abgänge: Genc Krasniqi (Spieler-Trainer FC Hochdorf), Fabio Moor (FC Mendrisio), Björn Bonthuis (FC Tuggen), Joel Miranda (Zug 94), Ardi Molliqaj (Zug 94), Labinot Haziri (FC Ibach), Marvin Assane (FC Dietikon), Jeffry Kiabonga Kikanda (FC Dietikon), Gentrim Uka (FC Muri), Egzon Ramadani (FC Emmenbrücke), Christoffer Bopp (SC YF Juventus), Ronaldo Itoko Bondoy (FC Oetwil-Geroldswil)



FC Sursee

Trainer: Sascha Imholz

Zugänge: Shaban Krasniqi (FC Schenkon), Michael Akinrinmade (FC Wädenswil), Tchere Mulanga (FC Emmenbrücke), Loris Limacher (FC Ruswil)

Abgänge: Yves Erni (SC Emmen)



SC Cham II

Trainer:

Zugänge:

Abgänge: Tim Neziri (FC Seefeld), Mika Huwyler (FC Sins), Twain Bachmann (FC Luzern II)



SC Emmen

Trainer: Sandro Marini

Zugänge: Noah Gabriel (SC Kriens), Yves Erni (FC Sursee)

Abgänge:

