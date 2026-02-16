Klingnau-Akteur zu Dübendorf - Bewegung bei Emmenbrücke

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Interregio-Gruppe 4 werden laufend aktualisiert.
Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.
AS Castello
Trainer: Gioele Croci Torti, Davide Kleimann
Zugänge: Leonardo Bonsi (FC Locarno), Emin Karabasic (FC Morbio), Luigi Di Lauro (AS Novazzano)
Abgänge: Andrea Gygax (FC Ceresio), Joco Stojanovic (FC Collina d'Oro), Samuele Lago (FC Mendrisio), Mattia Pomponio (AS Coldrerio)
FC Gambarogno
Trainer: Tazio Peschera
Zugänge: Ronnie Pesenti (FC Pratteln)
Abgänge: Angelo Fetta (FC Riviera)
Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der Interregio-Gruppe 4 getätigt
FC Locarno
Trainer: Matteo Morandi
Zugänge: Simone Riccio (FC Lugano II), Leon Ramadani (Ausland)
Abgänge: Mirko Ritzer (FC Ascona), Leonardo Bonsi (AS Castello)
FC Malcantone
Trainer: Omer Copelli
Zugänge: Thomas Candeloro (AS Coldrerio)
Abgänge: Marcial Onix Marongiu (Italien)
FC Rothrist
Trainer: Milos Lazarevic
Zugänge: Gianni Barile (SC Schöftland)
Abgänge: Adis Mesic (FC Erlinsbach)
FC Rotkreuz
Trainer: Roland Schwegler
Zugänge: Nathan Kisisa Kahumba (FC Bulle), Bujar Lika (zuletzt FC Schaffhausen), Elvedin Causi (Zug 94)
Abgänge: Mohamed-Salah Chaibi (?), Philipp Thomas Jauch (?), Nikola Maksimovic (FC Klingnau), Dennis Boakye (FC Dietikon)
FC Sursee
Trainer: Sascha Imholz
Zugänge:
Abgänge:
SC Cham II
Trainer: Elvis Velic
Zugänge: Luca Bühler (FC Sempach), Lois Rölli (FC Sempach)
Abgänge: Luca Rinaldo (?), Ebrima Kohler (?)
SC Emmen
Trainer: Sandro Marini
Zugänge:
Abgänge: Florant Veseli (FC Emmenbrücke)
