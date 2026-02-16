Klingnau-Akteur zu Dübendorf - Bewegung bei Emmenbrücke

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Interregio-Gruppe 4 werden laufend aktualisiert.

Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.

FC HärkingenTrainer: Ogulcan KarakoyunZugänge:Abgänge:FC HergiswilTrainer: Bryan WürschZugänge:Abgänge:FC IbachTrainer: Boris JevremovicZugänge: Ardit Kadrija (SC Buochs)Abgänge:FC KlingnauTrainer: Brahim MalokiZugänge: Nikola Maksimovic (FC Rotkreuz), Alpay Inaner (FC Neuenhof), Milos Ivanovic (FC Windisch), Marcel Rüegg (FC Kappelerhof), Gisbert-Tristan Zarambaud (FC Sirnach), Armand Emmanuel Blaide (FC Sirnach)Abgänge: Muhammed Musab Aydin (SV Schaffhausen), Aleksandar Angelov (FC Brugg), Petar Josipovic (FC Neuenhof), Nino Simic (FC Dübendorf)

Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der Interregio-Gruppe 4 getätigt



FC Locarno

Trainer: Matteo Morandi

Zugänge: Simone Riccio (FC Lugano II), Leon Ramadani (Ausland)

Abgänge: Mirko Ritzer (FC Ascona), Leonardo Bonsi (AS Castello)



FC Malcantone

Trainer: Omer Copelli

Zugänge: Thomas Candeloro (AS Coldrerio)

Abgänge: Marcial Onix Marongiu (Italien)



FC Rothrist

Trainer: Milos Lazarevic

Zugänge: Gianni Barile (SC Schöftland)

Abgänge: Adis Mesic (FC Erlinsbach)



FC Rotkreuz

Trainer: Roland Schwegler

Zugänge: Nathan Kisisa Kahumba (FC Bulle), Bujar Lika (zuletzt FC Schaffhausen), Elvedin Causi (Zug 94)

Abgänge: Mohamed-Salah Chaibi (?), Philipp Thomas Jauch (?), Nikola Maksimovic (FC Klingnau), Dennis Boakye (FC Dietikon)



FC Sursee

Trainer: Sascha Imholz

Zugänge:

Abgänge:



SC Cham II

Trainer: Elvis Velic

Zugänge: Luca Bühler (FC Sempach), Lois Rölli (FC Sempach)

Abgänge: Luca Rinaldo (?), Ebrima Kohler (?)



SC Emmen

Trainer: Sandro Marini

Zugänge:

Abgänge: Florant Veseli (FC Emmenbrücke)

