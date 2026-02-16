 2026-02-09T08:36:21.830Z

Transfers

Klingnau-Akteur zu Dübendorf - Bewegung bei Emmenbrücke

Winter-Transferübersicht: 2. Liga interregional, Gruppe 4

von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 09:57 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

2. Liga inter, Gr. 4
FC Rotkreuz
Emmenbrücke
SC Cham II
SC Emmen

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Interregio-Gruppe 4 werden laufend aktualisiert.

Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.

AS Castello
Trainer: Gioele Croci Torti, Davide Kleimann
Zugänge: Leonardo Bonsi (FC Locarno), Emin Karabasic (FC Morbio), Luigi Di Lauro (AS Novazzano)
Abgänge: Andrea Gygax (FC Ceresio), Joco Stojanovic (FC Collina d'Oro), Samuele Lago (FC Mendrisio), Mattia Pomponio (AS Coldrerio)

FC Emmenbrücke
Trainer: André Grüter
Zugänge: Richard Nikaj (FC Schötz), Messanh Aimé Hunlede (SC Buochs), Lorin Mirashi (FC Perlen-Buchrain), Florant Veseli (SC Emmen)
Abgänge: Fabio Ehrat (Zug 94 II), Shayan Maroufi (FC Suhr), Simone Mekonen (FC Suhr), Iker Inesta Soro (FC Stans)

FC Gambarogno
Trainer: Tazio Peschera
Zugänge: Ronnie Pesenti (FC Pratteln)
Abgänge: Angelo Fetta (FC Riviera)

FC Härkingen
Trainer: Ogulcan Karakoyun
Zugänge:
Abgänge:

FC Hergiswil
Trainer: Bryan Würsch
Zugänge:
Abgänge:

FC Ibach
Trainer: Boris Jevremovic
Zugänge: Ardit Kadrija (SC Buochs)
Abgänge:

FC Klingnau
Trainer: Brahim Maloki
Zugänge: Nikola Maksimovic (FC Rotkreuz), Alpay Inaner (FC Neuenhof), Milos Ivanovic (FC Windisch), Marcel Rüegg (FC Kappelerhof), Gisbert-Tristan Zarambaud (FC Sirnach), Armand Emmanuel Blaide (FC Sirnach)
Abgänge: Muhammed Musab Aydin (SV Schaffhausen), Aleksandar Angelov (FC Brugg), Petar Josipovic (FC Neuenhof), Nino Simic (FC Dübendorf)

Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der Interregio-Gruppe 4 getätigt

FC Locarno
Trainer: Matteo Morandi
Zugänge: Simone Riccio (FC Lugano II), Leon Ramadani (Ausland)
Abgänge: Mirko Ritzer (FC Ascona), Leonardo Bonsi (AS Castello)

FC Malcantone
Trainer: Omer Copelli
Zugänge: Thomas Candeloro (AS Coldrerio)
Abgänge: Marcial Onix Marongiu (Italien)

FC Rothrist
Trainer: Milos Lazarevic
Zugänge: Gianni Barile (SC Schöftland)
Abgänge: Adis Mesic (FC Erlinsbach)

FC Rotkreuz
Trainer: Roland Schwegler
Zugänge: Nathan Kisisa Kahumba (FC Bulle), Bujar Lika (zuletzt FC Schaffhausen), Elvedin Causi (Zug 94)
Abgänge: Mohamed-Salah Chaibi (?), Philipp Thomas Jauch (?), Nikola Maksimovic (FC Klingnau), Dennis Boakye (FC Dietikon)

FC Sursee
Trainer: Sascha Imholz
Zugänge:
Abgänge:

SC Cham II
Trainer: Elvis Velic
Zugänge: Luca Bühler (FC Sempach), Lois Rölli (FC Sempach)
Abgänge: Luca Rinaldo (?), Ebrima Kohler (?)

SC Emmen
Trainer: Sandro Marini
Zugänge:
Abgänge: Florant Veseli (FC Emmenbrücke)

