Erfolgreiche Trainer: Damian Apfeld (v.l.), Dirk Tönnies und Daniel Klinger. – Foto: Blazy, Gohl, Dreimann

Klinger mit Schiri-Appell - Apfeld ordnet Platz 1 ein, Tönnies das 0:2 Oberliga-Niederrhein-Podcast: Daniel Klinger gewinnt zwar mit seinem VfL Jüchen-Garzweiler, kassiert mit seiner Mannschaft aber auch drei rote Karten und appelliert deshalb an den Schiedsrichter. Während Damian Apfeld über die Tabellenführung von Ratingen 04/19 spricht, ordnet Dirk Tönnies die Niederlage seiner SpVg Schonnebeck und allgemein die Oberliga Niederrhein ein.

In der 8. Folge des Oberliga-Niederrhein-Podcasts spricht Host Anton Wagener mit den Trainern Daniel Klinger vom VfL Jüchen-Garzweiler, Damian Apfeld von Ratingen 04/19 und Dirk Tönnies von der SpVg Schonnebeck. Außerdem stehen die Spieler Yannick Geisler von Ratingen und Andres Gerardo Gomez Dimas vom VfB Homberg im Fokus.

Klinger gewinnt zwar mit seinem VfL Jüchen-Garzweiler und bleibt weiter ungeschlagen, kassiert mit seiner Mannschaft aber auch drei rote Karten gegen den VfB 03 Hilden und appelliert deshalb an den Schiedsrichter. Während Apfeld über die Tabellenführung von Ratingen 04/19 spricht, ordnet Tönnies die Niederlage seiner SpVg Schonnebeck gegen den SC St. Tönis und allgemein die Oberliga Niederrhein ein.