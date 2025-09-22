Klinger mit Schiri-Appell - Apfeld ordnet Platz 1 ein, Tönnies das 0:2

In der 8. Folge des Oberliga-Niederrhein-Podcasts spricht Host Anton Wagener mit den Trainern Daniel Klinger vom VfL Jüchen-Garzweiler, Damian Apfeld von Ratingen 04/19 und Dirk Tönnies von der SpVg Schonnebeck. Außerdem stehen die Spieler Yannick Geisler von Ratingen und Andres Gerardo Gomez Dimas vom VfB Homberg im Fokus.
>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp
Klinger gewinnt zwar mit seinem VfL Jüchen-Garzweiler und bleibt weiter ungeschlagen, kassiert mit seiner Mannschaft aber auch drei rote Karten gegen den VfB 03 Hilden und appelliert deshalb an den Schiedsrichter. Während Apfeld über die Tabellenführung von Ratingen 04/19 spricht, ordnet Tönnies die Niederlage seiner SpVg Schonnebeck gegen den SC St. Tönis und allgemein die Oberliga Niederrhein ein.
Der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" gehört genau wie das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
In der 7. Folge des Oberliga-Niederrhein-Podcasts drückt Bekim Kastrati seine Unzufriedenheit über den Saisonstart des SC St. Tönis aus, gibt aber Entwarnung bei Mario Knops. Besser ist Stimmung beim FC Büderich und Sebastian Siebenbach. Im Fokus: Lennon Jung und Marcio Blank.