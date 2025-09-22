 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Erfolgreiche Trainer: Damian Apfeld (v.l.), Dirk Tönnies und Daniel Klinger.
Erfolgreiche Trainer: Damian Apfeld (v.l.), Dirk Tönnies und Daniel Klinger. – Foto: Blazy, Gohl, Dreimann

Klinger mit Schiri-Appell - Apfeld ordnet Platz 1 ein, Tönnies das 0:2

Oberliga-Niederrhein-Podcast: Daniel Klinger gewinnt zwar mit seinem VfL Jüchen-Garzweiler, kassiert mit seiner Mannschaft aber auch drei rote Karten und appelliert deshalb an den Schiedsrichter. Während Damian Apfeld über die Tabellenführung von Ratingen 04/19 spricht, ordnet Dirk Tönnies die Niederlage seiner SpVg Schonnebeck und allgemein die Oberliga Niederrhein ein.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

In der 8. Folge des Oberliga-Niederrhein-Podcasts spricht Host Anton Wagener mit den Trainern Daniel Klinger vom VfL Jüchen-Garzweiler, Damian Apfeld von Ratingen 04/19 und Dirk Tönnies von der SpVg Schonnebeck. Außerdem stehen die Spieler Yannick Geisler von Ratingen und Andres Gerardo Gomez Dimas vom VfB Homberg im Fokus.

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

Klinger gewinnt zwar mit seinem VfL Jüchen-Garzweiler und bleibt weiter ungeschlagen, kassiert mit seiner Mannschaft aber auch drei rote Karten gegen den VfB 03 Hilden und appelliert deshalb an den Schiedsrichter. Während Apfeld über die Tabellenführung von Ratingen 04/19 spricht, ordnet Tönnies die Niederlage seiner SpVg Schonnebeck gegen den SC St. Tönis und allgemein die Oberliga Niederrhein ein.

_____

Der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" gehört genau wie das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

So lief der 6. Spieltag der Oberliga Niederrhein

Gestern, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
2
1

Sa., 20.09.2025, 16:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
2
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
3
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
1
3
Abpfiff

Fr., 19.09.2025, 19:30 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
3
4
Abpfiff

Fr., 19.09.2025, 19:30 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
0
2

Sa., 20.09.2025, 16:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
0
1
+Video

Gestern, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
1
2
Abpfiff

Gestern, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
2
4
Abpfiff

Oberliga-Podcast #7: Entwarnung bei Knops, Aufschwung des FC Büderich

In der 7. Folge des Oberliga-Niederrhein-Podcasts drückt Bekim Kastrati seine Unzufriedenheit über den Saisonstart des SC St. Tönis aus, gibt aber Entwarnung bei Mario Knops. Besser ist Stimmung beim FC Büderich und Sebastian Siebenbach. Im Fokus: Lennon Jung und Marcio Blank.

_____

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

Aufrufe: 022.9.2025, 10:52 Uhr
André NückelAutor