 2026-06-23T10:23:26.695Z

Transfers

Klinger bleibt, Tomelzick wird Co-Trainer beim VfL Sittensen

Nach Platz drei als Aufsteiger hat der VfL Sittensen die Vertragsverlängerung mit Torben Klinger bekanntgegeben und mit Mathis Tomelzick einen Rückkehrer für das Trainerteam vorgestellt.

von FuPa Rotenburg · Heute, 10:40 Uhr · 0 Leser
Torben Klinger (l.) und Mathis Tomelzick (r.)
Torben Klinger (l.) und Mathis Tomelzick (r.) – Foto: VfL Sittensen

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Torben Klinger
Torben Klinger
Mathis Tomelzick
Mathis Tomelzick

Der VfL Sittensen hat auf Instagram die Vertragsverlängerung von Torben Klinger bekanntgegeben. Nach Angaben des Vereins blicken beide Seiten auf eine erfolgreiche gemeinsame Saison zurück. Deshalb sei schnell klar gewesen, den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortzusetzen.

Klinger wird den VfL Sittensen damit auch in der kommenden Saison als Trainer betreuen.

Neben der Vertragsverlängerung gibt es eine weitere personelle Veränderung. Mathis Tomelzick kehrt nach einem halben Jahr im Ausland nach Sittensen zurück.

Künftig wird Tomelzick die 1. Herren als Co-Trainer unterstützen. Darüber hinaus soll er bei Bedarf auch für die zweite Mannschaft als Spieler zur Verfügung stehen.

Nach Angaben des Vereins sprechen vor allem sein Ansehen innerhalb der Mannschaft, seine positive Art sowie seine Erfahrungen als Jugendtrainer für die neue Aufgabe.

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