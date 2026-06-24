Klinger bleibt, Tomelzick wird Co-Trainer beim VfL Sittensen Nach Platz drei als Aufsteiger hat der VfL Sittensen die Vertragsverlängerung mit Torben Klinger bekanntgegeben und mit Mathis Tomelzick einen Rückkehrer für das Trainerteam vorgestellt. von FuPa Rotenburg · Heute, 10:40 Uhr · 0 Leser

Torben Klinger (l.) und Mathis Tomelzick (r.) – Foto: VfL Sittensen

Der VfL Sittensen hat auf Instagram die Vertragsverlängerung von Torben Klinger bekanntgegeben. Nach Angaben des Vereins blicken beide Seiten auf eine erfolgreiche gemeinsame Saison zurück. Deshalb sei schnell klar gewesen, den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortzusetzen.

Klinger wird den VfL Sittensen damit auch in der kommenden Saison als Trainer betreuen. Neben der Vertragsverlängerung gibt es eine weitere personelle Veränderung. Mathis Tomelzick kehrt nach einem halben Jahr im Ausland nach Sittensen zurück.