Klingenbrunn trennt sich von Pertler und holt Heinzl

Nach knapp eineinhalb Jahren ist die Zeit von Sven Pertler als Spielertrainer beim TSV Klingenbrunn vorzeitig zu Ende gegangen. Der Kreisklassist aus dem Landkreis Freyung-Grafenau, der vor dieser Saison in der Regener Gruppe eingegliedert wurde, hat sich von dem ehemaligen Landesliga-Fußballer getrennt. Als Nachfolger installierte der Klub Patrick Heinzl, der bis vor ein paar Monaten den SV Achslach coachte und zuletzt als Spieler für den SV 22 Zwiesel aktiv war.
"Wir gehen mit Sven nicht im Bösen auseinander, aber die Entwicklung in den letzten Wochen war nicht gut. Aus den vergangenen sieben Partien haben wir lediglich vier Punkte geholt und wir sind zu dem Entschluss gekommen, eine Veränderung vornehmen zu wollen. Mit anderen Ideen und einer neuen Ansprache hoffen wir auf eine Trendwende", informiert Klingenbrunns Abteilungsleiter Thomas Hruschka.
Sven Pertler kann seine Demission nur schwer nachvollziehen: "Dass es nach den Abgängen, die wir im Sommer hatten, eine schwierige Saison werden wird, war von vornherein klar. Dazu kam dann noch das Spieler wie Wilhelm und Schafhauser verständlicherweise etwas kürzer treten wollten. Die erneute schwere Verletzung von Philipp, bei dem ich mich für die tolle Zusammenarbeit nochmal ausdrücklich bedanken möchte, machte es natürlich nicht unbedingt leichter. Wir haben es aber dennoch geschafft, die Truppe neu aufzustellen, junge Spieler einzubauen und ein Team zu formen, das charakterlich einwandfrei ist und immer bereit war, alles zu geben. Wir haben gegen den Tabellenführer Ruhmannsfelden II eine überragende Mannschaftsleistung gezeigt und verdient gewonnen. Gegen eine starke Bernrieder Truppe hätten wir uns ein Unentschieden verdient gehabt - und das trotz der weitern schweren Verletzung unseres Kapitäns und Antreibers Hannes Pröll. Die Mannschaft stand immer hinter mir, das sieht man auch an den ganzen positiven Rückmeldungen der Spieler. Leider sahen das manche Leute im Verein anscheinend anders. Trotzdem war es für mich eine sehr schöne Zeit in Klingenbrunn. Danke an dieser Stelle an Bebe und Andy für die Unterstützung und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Patrick Heinzl, der schon in Rinchnach mein Co-Trainer war, wünsche ich alles Gute für die restliche Saison. Er bekommt eine überragende Truppe, die sich den Klassenerhalt verdient wird."