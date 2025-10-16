Sven Pertler ist beim TSV Klingenbrunn von seinen Aufgaben entbunden worden – Foto: Robert Geisler

Klingenbrunn trennt sich von Pertler und holt Heinzl Der Tabellenelfte der Kreisklasse Regen hat einen Wechsel auf der Kommandobrücke vorgenommen Verlinkte Inhalte präsentiert von KK Regen Klingenbrunn Sven Pertler Patrick Heinzl

Nach knapp eineinhalb Jahren ist die Zeit von Sven Pertler als Spielertrainer beim TSV Klingenbrunn vorzeitig zu Ende gegangen. Der Kreisklassist aus dem Landkreis Freyung-Grafenau, der vor dieser Saison in der Regener Gruppe eingegliedert wurde, hat sich von dem ehemaligen Landesliga-Fußballer getrennt. Als Nachfolger installierte der Klub Patrick Heinzl, der bis vor ein paar Monaten den SV Achslach coachte und zuletzt als Spieler für den SV 22 Zwiesel aktiv war.

"Wir gehen mit Sven nicht im Bösen auseinander, aber die Entwicklung in den letzten Wochen war nicht gut. Aus den vergangenen sieben Partien haben wir lediglich vier Punkte geholt und wir sind zu dem Entschluss gekommen, eine Veränderung vornehmen zu wollen. Mit anderen Ideen und einer neuen Ansprache hoffen wir auf eine Trendwende", informiert Klingenbrunns Abteilungsleiter Thomas Hruschka.







Sven Pertler kann seine Demission nur schwer nachvollziehen: "Dass es nach den Abgängen, die wir im Sommer hatten, eine schwierige Saison werden wird, war von vornherein klar. Dazu kam dann noch das Spieler wie Wilhelm und Schafhauser verständlicherweise etwas kürzer treten wollten. Die erneute schwere Verletzung von Philipp, bei dem ich mich für die tolle Zusammenarbeit nochmal ausdrücklich bedanken möchte, machte es natürlich nicht unbedingt leichter. Wir haben es aber dennoch geschafft, die Truppe neu aufzustellen, junge Spieler einzubauen und ein Team zu formen, das charakterlich einwandfrei ist und immer bereit war, alles zu geben. Wir haben gegen den Tabellenführer Ruhmannsfelden II eine überragende Mannschaftsleistung gezeigt und verdient gewonnen. Gegen eine starke Bernrieder Truppe hätten wir uns ein Unentschieden verdient gehabt - und das trotz der weitern schweren Verletzung unseres Kapitäns und Antreibers Hannes Pröll. Die Mannschaft stand immer hinter mir, das sieht man auch an den ganzen positiven Rückmeldungen der Spieler. Leider sahen das manche Leute im Verein anscheinend anders. Trotzdem war es für mich eine sehr schöne Zeit in Klingenbrunn. Danke an dieser Stelle an Bebe und Andy für die Unterstützung und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Patrick Heinzl, der schon in Rinchnach mein Co-Trainer war, wünsche ich alles Gute für die restliche Saison. Er bekommt eine überragende Truppe, die sich den Klassenerhalt verdient wird."









Patrick Heinzl (li.) soll den TSV Klingenbrunn zum Klassenerhalt führen – Foto: Bernhard Enzesberger











Mit dem in Lindberg wohnhaften Patrick Heinzl konnte der ehemalige Bezirksligist einen erfahrenen Kicker verpflichten, der auch schon ein paar Trainerstationen hinter sich hat. "Pat kennen wir schon viele Jahre und sind der Meinung, dass er als Typ hervorragend zu uns passen wird. Als Spieler wird er uns ebenfalls ab der Winterpause weiterhelfen. Wir sind überzeugt, dass das funktioniert", meint Hruschka. Der 36-jährige Heinzl fiebert seiner neuen Aufgabe bereits entgegen: "Die Gespräche waren echt klasse. Ich freue mich riesig, dass mir der Verein in der momentanen Lage das Vertrauen schenkt. Zudem stimmt die Perspektive, denn viele Jungs sind erst frisch aus der Jugend rausgekommen. Dazu kommen erfahrene Führungsspieler wie Wilhelm, Pröll und Co. - das ist echt sehr gut und mit Sicherheit kreisklassentauglich."







Die Zeit beim SV 22 Zwiesel geht für den Routinier schneller als gedacht zu Ende: "Mit dem SV war nach meinem kurzfristigen Wechsel im Sommer im Vorhinein alles abgesprochen. Wir haben vereinbart, wenn etwas lukratives als Trainer für mich kommt, dann wird der Vertrag aufgelöst. Dafür bin ich dankbar und wünsche den Jungs nur das Beste." Sven Pertler hat es bei seinem letzten Einsatz für Klingenbrunn am Sprunggelenk erwischt und erst eine MRT-Untersuchung wird Klarheit über die Schwere der Verletzung bringen. Der 35-Jährige hat nicht vor, eine längere Pause einzulegen: "Wenn eine Tür zu geht, geht eine andere auf. Sollte sich etwas interessantes ergeben, möchte ich nach der Winterpause gerne wieder angreifen."