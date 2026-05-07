Klingenbrunn ist wieder auf Kurs: Heinzl und Wilhelm verlängern

Der TSV Klingenbrunn setzt auch in der kommenden Spielzeit auf Kontinuität an der Seitenlinie: Patrick Heinzl und Co-Trainer Philipp Wilhelm haben ihre Verträge bereits vor einigen Wochen ligenunabhängig verlängert. Damit geht die "Fatimaelf“, die in diesem Jahr ihr 60-jähriges Vereinsjubiläum feiert, mit einem bewährten Gespann in die neue Saison.
Aktuell kämpft der TSV noch um den direkten Klassenerhalt in der Kreisklasse Regen und hat bei zwei ausbleibenden Spielen aktuell fünf Punkte Vorsprung vor dem SV Lalling, der jedoch den direkten Vergleich für sich entschieden hat.
"Beide Trainer leisten hervorragende Arbeit und haben die Mannschaft spürbar weiterentwickelt. Besonders die Integration und Förderung unserer jungen Talente trägt Früchte. Die Spieler gewinnen unter ihrer Leitung sichtlich an Stabilität und Spielverständnis", betont Spartenleiter Julian Fruth. Die vorzeitige Verlängerung sei zudem ein klares Bekenntnis zu einer nachhaltigen sportlichen Ausrichtung. Auch abseits des Rasens zeichne sich das Duo durch außerordentliches Engagement aus. Fruth ergänzt: "Das Vertrauensverhältnis zwischen Patrick und Philipp ist exzellent. Die Abstimmung funktioniert reibungslos, mehr gibt es da eigentlich nicht hinzuzufügen."
Die Spartenleitung des TSV sieht in der aktuellen Entwicklung großes Potenzial für die Zukunft und ist überzeugt, dass sich die Mannschaft unter der Leitung des Trainerteams weiterhin in die richtige Richtung entwickeln wird. Chefanweiser Heinzl fühlt sich am Fuße des Großen Rachels pudelwohl: "Grundsätzlich gabs hinsichtlich der weiteren Zusammenarbeit nicht viel zu überlegen, weshalb ich für kommende Saison bereits frühzeitig ligenunabhängig zugesagt habe. Klingenbrunn ist ein top geführter Verein und allem voran die Zusammenarbeit mit meinen den beiden Spartenleitern sowie meinem "Co" Fipsi macht mir unglaublich viel Spaß. Vor allem unsere jungen Spieler haben viel Potenzial, was in Kombi mit unseren erfahrenen Hasen eine sehr gute Basis für die Zukunft darstellt. Sportlich gesehen wollen wir natürlich so schnell wie möglich den direkten Klassenerhalt schaffen und werden in den letzten beiden Spielen alles versuchen, dies auch zu erreichen.“