Klingenbrunn ist wieder auf Kurs: Heinzl und Wilhelm verlängern Die Fatima-Elf steht in der Kreisklasse Regen kurz vor dem Klassenerhalt von Thomas Seidl · Heute, 10:10 Uhr · 0 Leser

Patrick Heinzl (zweiter von links) und Philipp Wilhelm (zweiter von rechts) führen den TSV Klingenbrunn auch kommende Saison an – Foto: Fruth

Der TSV Klingenbrunn setzt auch in der kommenden Spielzeit auf Kontinuität an der Seitenlinie: Patrick Heinzl und Co-Trainer Philipp Wilhelm haben ihre Verträge bereits vor einigen Wochen ligenunabhängig verlängert. Damit geht die "Fatimaelf“, die in diesem Jahr ihr 60-jähriges Vereinsjubiläum feiert, mit einem bewährten Gespann in die neue Saison.

Aktuell kämpft der TSV noch um den direkten Klassenerhalt in der Kreisklasse Regen und hat bei zwei ausbleibenden Spielen aktuell fünf Punkte Vorsprung vor dem SV Lalling, der jedoch den direkten Vergleich für sich entschieden hat.





"Beide Trainer leisten hervorragende Arbeit und haben die Mannschaft spürbar weiterentwickelt. Besonders die Integration und Förderung unserer jungen Talente trägt Früchte. Die Spieler gewinnen unter ihrer Leitung sichtlich an Stabilität und Spielverständnis", betont Spartenleiter Julian Fruth. Die vorzeitige Verlängerung sei zudem ein klares Bekenntnis zu einer nachhaltigen sportlichen Ausrichtung. Auch abseits des Rasens zeichne sich das Duo durch außerordentliches Engagement aus. Fruth ergänzt: "Das Vertrauensverhältnis zwischen Patrick und Philipp ist exzellent. Die Abstimmung funktioniert reibungslos, mehr gibt es da eigentlich nicht hinzuzufügen."



