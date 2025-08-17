Klingelingeling, Klingelingeling - Thalmassing hört den Wecker!

Nach zwei Minuten klingelte es erstmals im Labertaler Gebälk. Hofer, Hofer - Kammermeier. Ein paar Augenblicke später, Hofer - Hofer: Ludi über rechts, Andy vorm Tor. 2:0. Die Roosters spielbestimmend, Labertal brauchte gute 20 Minuten um sich zu berappeln. Hinreiner brach dann mal durch, Nellissen stoppte ihn per Foul und musste dann folgerichtig mit 10 Minuten Zeitstrafe vom Feld. Thalmassing aber weiter im Vorwärtsgang, Nöllgen brach durch, lief alleine aufs Tor - legte quer, Labertal klärt. Dann traf Phil Karchs nach einem Freistoß, Abseits. Hofer Andy köpfte noch eine Flanke von Kammermeier über den Kasten ehe die Gäste mehr ins Spiel kamen. Hodzic auf Gerl (welcher weiß die Redaktion nicht genau) Reicherseder aus dem Tor, der Ball geht aufs Tor, doch Nesslauer C. kann unbedrängt klären. Die Labertaler Elf nun besser in der Partie, doch Thamassing stand sicher in der Defensive. Nach einer halben Stunde scheiterte Nöllgen erneut frei vorm Tor, diesmal an Eibensteiner. Dann musste Hodzic nach zweimaligem Meckern mit 10 Minuten vom Feld. Bis zum Pausentee passierte nichts mehr, Labertal wollte, brachte aber nichts mehr zustande.

Hälfte zwei begann wie die Erste. Doppelschlag Thalmassing. Doppelschlag Kammermeier und Hofer. Zunächst setzte Ludi Hofer Kammermeier in Szene, Hodzics Grätsche zu spät, der Youngster umkurvt noch Eibensteiner und schiebt locker ein. Thalmassing weiter auf dem Gaspedal und zeigte gekonnt wer Herr im Haus ist. Hofer L. mit einem Freistoß, Kopfball vom Bruderherz Andy, dieser lässt den Ball auf Hüfthöhe über den Haaransatz gleiten und streichelt ihn ins lange Eck. Nach einer Stunde stellte Kammermeier auf 5:0. Larry klärt einen zweiten Ball, genau in die Gasse, Kammermeier auf und davon, alleine aufs Tor und trifft links unten. Nun kamen unverständlicherweise viele Diskussionen auf. Beidseitig ließen sich Spieler und Gästezuschauer auf verbalen Austausch mit dem Unparteiischen ein. Dieser holte dann mal drei Spieler zusammen und setzte ein Statement. Zwei Minuten später musste dann Hofer L. vom Feld. Hat doch nicht gefruchtet. Die Roosters weiter im Vorwärtsgang. Binnen zwei Minuten verzeichnete der eingewechselte Tom Wittmann zwei Hochkaräter, frei vorm Tor. Leider wurde daraus nichts. Beim der zweiten Aktion verletzte sich Johannes Gerl vom FCL ohne Gegnereinwirkung. Gute Besserung an dieser Stelle. Den Schlusspunkt setzte dann abermals Kammermeier. Hofer L., durch die Gasse, Kammermeier vorm Tor - Tor. Hofer musste dann aufgrund eines Wortgefechts vom Feld mit GR. Überschattet wurde die Partie dann einige Minuten vor dem Ende durch eine schwere Verletzung von Mo Nellissen. Krankenwagen und Notarzt wurden gerufen, das Spiel ging nicht mehr weiter. Auch hier gute Besserung Moritz.