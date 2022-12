Klinge macht´s Wenn sich die Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena am 2. Januar des neuen Jahres im heimischen Ernst-Abbe-Sportfeld zum Trainingsauftakt trifft, wird dieser von René Klingbeil (41) geleitet.

Meldung des FC Carl Zeiss Jena

Der bisherige Co-Trainer der Jenaer Regionalligamannschaft wird neuer Cheftrainer des FCC und übernimmt somit das Zepter von Henning Bürger, dem Anfang November bis zum Jahresende die Verantwortung als Interimstrainer übertragen wurde. Er wird sich mit Beginn des neuen Jahres wieder auf die Arbeit als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums konzentrieren und bei der Umsetzung des Zukunftskonzepts eine wichtige Rolle übernehmen.

René Klingbeil: „Ich freue mich riesig über das in mich gesetzte Vertrauen und auf die mir übertragene Verantwortung. Die Arbeit mit der Mannschaft erfüllt mich, macht mir viel Freude und ist zudem in dieser ausgeglichenen Regionalliga eine spannende und besonders herausfordernde zugleich. Die nächsten Tage sind nun auf den Start der Vorbereitung ausgerichtet. Dazu gehört natürlich auch, dass wir uns gemeinsam über die Verteilung der Aufgaben innerhalb des Trainer- und Betreuerteams Gedanken machen, um bestmöglich aufgestellt die Rückrundenvorbereitung anzugehen.“

Henning Bürger (52): „Ich habe mich, als ich gebeten wurde, in einer für den FCC nicht einfachen Situation, Verantwortung zu übernehmen, dieser Herausforderung gestellt und habe dies auch gern getan. Die Arbeit mit der Mannschaft gemeinsam mit einem tollen Trainerteam hat mir Spaß gemacht und war zudem eine, in der es uns gemeinsam gelungen ist, die Mannschaft zu stabilisieren. Ich blicke also mit sehr guten Gefühlen auf diese Zeit zurück und freue mich aber auch, dass ich mich mit meiner Arbeit im Nachwuchsleitungszentrum wieder auf das konzentrieren kann, weshalb ich zu Beginn dieses Jahres zum FC Carl Zeiss Jena zurückkehrte. René Klingbeil und dem gesamten Trainer- und Betreuerteam, mit denen ich weiterhin in einem engen Austausch bleiben werde, wünsche ich natürlich alles Gute und viel Erfolg in dieser neuen Konstellation.“