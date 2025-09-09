Klever Tor-Spektakel beim Saisonstart

Dieser Auftakt der beiden Klever Nachwuchs-Mannschaften in der höchsten Klasse des Fußball-Verbandes Niederrhein macht Appetit auf mehr. Denn zum Start gab es vor allem eins: reichlich Tore. Die B-Junioren des 1. FC Kleve feierten ihre Rückkehr in die Niederrheinliga mit einem 4:3 (4:3)-Erfolg im Heimspiel gegen des FSV Duisburg. Aberwitzige sieben Tore in Durchgang eins sprechen eine Sprache für sich.

Davon zeigte sich der 1. FC Kleve unbeeindruckt: Vadim Sladkov (11., 20.) und Inricke Chejou (16.) drehten das Spiel innerhalb von zehn Minuten. Dem FSV Duisburg gelang zwar noch der Treffer zum 3:3 (33.). Doch Sladkov (36.) hatte auch darauf wenig später die passende Antwort parat. Kurioserweise musste in Durchgang zwei dann keiner der beiden Keeper mehr hinter sich greifen – Chancen zu weiteren Treffern hatte es durchaus gegeben.

Die ersten 40 Minuten am Bresserberg hinterließen auch Niko Hegemann, der den Klever Nachwuchs mit Lukas Nakielski und Ole Kahl coacht, komplett baff. „Es war eine völlig verrückte erste Hälfte“, sagte Hegemann, dessen Schützlinge nach Gegentoren in der dritten und achten Minute bereits früh einem Zwei-Tore-Rückstand hinterhergelaufen waren.

„Beide Mannschaften hätten noch wenigstens ein Tor machen können. Am Ende haben sich unsere Jungs den Sieg über eine gute Willens- und Charakterleistung verdient. Sie haben eine hohe Laufbereitschaft gezeigt und die Zweikämpfe gut angenommen“, sagte Niko Hegemann.

Hochzufrieden war auch Bart Denissen, Trainer der B-Juniorinnen des VfR Warbeyen, die ihr erstes Saisonspiel in der Niederrheinliga beim Aufsteiger TSV Solingen mit 13:0 (8:0) gewannen. Robin Roovers gelang dabei ein Dreierpack (2., 30., 46.). Die übrigen Tore der U-17-Juniorinnen des VfR, die direkt an die Spitze stürmten, erzielten Matilda Derksen (9., 17.), Lucy Aland (15., 31.), Silja Peters (34., 39.), Tyra Janssen (42., 61.), Stella Peerenboom (76.) und Sophie Kühne (77.).

„Wir wollten das Spiel von Anfang an bestimmen. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben die Räume, die uns gerade in der ersten Halbzeit angeboten wurden, sehr gut bespielt. Ich habe richtig schöne Tore gesehen und bin stolz auf die Mannschaft“, sagte Bart Denissen, der mit seinem Team einen Spitzenplatz anpeilt. Der Coach übte aber auch einen Hauch von Kritik. „In der zweiten Halbzeit wollte jede Spielerin ein Tor schießen. Da müssen wir noch ein bisschen wachsen und mehr den Ball laufen lassen.“

In der Grenzlandliga der A-Junioren feierte der 1. FC Kleve zum Auftakt einen 12:0 (3:0)-Erfolg über den VfL Rheinhausen. Joshua Annang (27.), Emil Oerding (32., 38.), Ilyas Miri (47.), Jakob Riddermann (57.), Niklas van Betteray (59., 72., 74.), Tom Rogmann (70.), Matteo Cagnazzo (77., 87.) und Amir Ernst erzielten die Tore.

Bei der 3:5 (3:1)-Niederlage der JSG SV Straelen/SV Veert beim GSV Moers brachten Elwin Reinke (16.), Jacob Schmitz (26.) und Liam Neukirch (29.) die Gäste zunächst mit 3:0 in Führung. Fünf Moerser Treffer (32., 55., 63., 78., 90.+2) entrissen der JSG den schon sicher geglaubten Sieg.

In der B-Junioren-Grenzlandliga trennten sich Siegfried Materborn und der 1. FC Kleve im Derby mit 2:2 (1:1). Nach dem Materborner Führungstreffer durch Kamal Alomari (17.) hatten Theo Boßmann (24.) und Abubakar Jalloh (55.) die Partie zwischenzeitlich gedreht. Prince Ngesang (63.) sorgte für den Endstand.

In der C-Junioren-Grenzlandliga kassierte Siegfried Materborn durch Gegentore in der zwölften, 50., 56. und 57. Minute eine 1:4 (0:1)-Auftaktniederlage beim SC TuB Mussum. Mehdi Lamssiah erzielte den Ehrentreffer der Gäste (66.). Der 1. FC Kleve siegte im Parallelspiel durch Treffer von Rohat Sevim (2.), Jonah Strobrawe (35.+1, 61.), Lukas Rehfeldt (48., 59.) und Felix Wenn (70.+1) mit 6:0 (2:0) gegen den VfB Homberg.