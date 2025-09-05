Klever Niederrheinligisten haben ambitionierte Ziele

Am Wochenende steigt auch der Nachwuchs im Kreis Kleve in die Saison 2025/26 ein. Nur die B-Junioren des 1. FC Kleve und die U-17-Juniorinnen des VfR Warbeyen haben sich für die Niederrheinliga, die höchste Klasse auf Verbandsebene, qualifiziert. Sieben weitere Teams laufen in den Grenzlandligen auf, wo sie auf Konkurrenten aus den Kreisen Rees/Bocholt und Moers treffen.

Die Eindrücke aus der Saisonvorbereitung stimmen das Trainer-Trio positiv. Zum Auftakt empfängt der 1. FC Kleve am Sonntag, 11 Uhr, den FSV Duisburg im Stadion am Bresserberg. „Wir haben versucht, eine gute Grundlage für unsere beiden Ziele zu schaffen. Jetzt freuen wir uns sehr auf das erste Spiel gegen den FSV Duisburg, der Stammgast in der B-Junioren-Niederrheinliga ist. Deshalb erwarten wir einen richtig starken Gegner“, sagt Hegemann.

Die beiden Aushängeschilder des Kreises gehen mit großen Ambitionen in der Niederrheinliga ins Rennen. Beim Nachwuchs des 1. FC Kleve hat man zwei Ziele formuliert. „Wir wollen die Jungs bestmöglich entwickeln und ausbilden. Gleichzeitig wollen wir es dem Jahrgang nach uns ermöglichen, dass er wieder in der Qualifikationsrunde für Niederrheinliga spielen kann“, sagt Niko Hegemann, der sich bei den B-Junioren die Arbeit an der Seitenlinie mit Lukas Nakielski und Ole Kahl teilt.

Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen sind am Sonntag, 11 Uhr, beim Aufsteiger TSV Solingen gefordert. Trainer Bart Denissen will mit seinem Team, das sich in einem Umbruch befindet, wieder oben angreifen. „Zehn Spielerinnen sind geblieben, zwölf sind dazugekommen. Die Eindrücke aus dem Training und den Testspielen sind gut“, sagt Denissen.

In der vergangenen Saison sicherte sich der VfR-Nachwuchs den dritten Rang. „Ein Platz unter den besten drei Mannschaften ist auch das Ziel für diese Saison“, sagt Denissen, der langfristig in Richtung Regionalliga schaut. „Wenn wir um die Meisterschaft mitspielen können, wäre das natürlich schön. Das ist aber in dieser Saison noch kein Muss. Zunächst wollen wir das Auftaktspiel gegen Solingen gewinnen und gut in die Saison starten.“

A-Junioren in der Grenzlandliga vertreten

In der A-Junioren-Grenzlandliga ist der Kreis durch den 1. FC Kleve und die JSG SV Straelen/SV Veert vertreten. Kleve empfängt zum Auftakt am Sonntag, 11 Uhr, den VfL Rheinhausen, die JSG ist zeitgleich beim GSV Moers gefordert. Eine Altersklasse tiefer gibt es zum Auftakt gleich ein Derby. Siegfried Materborn erwartet am Sonntag, 11 Uhr, das U-16-Team des 1. FC Kleve.

In der Grenzlandliga der C-Junioren halten Siegfried Materborn und der 1. FC Kleve die Fahne der Kreisstadt hoch. Bereits am Samstag, 15 Uhr, sind die Materborner beim SC TuB Mussum gefordert. Der 1. FC Kleve tritt parallel beim VfB Homberg an.