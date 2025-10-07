Klever Nachwuchs nimmt die kleine Talfahrt ganz gelassen

Bei den B-Junioren des 1. FC Kleve ist die anfängliche Euphorie nach drei Siegen aus den ersten drei Spielen bereits verflogen. Am sechsten Spieltag der Niederrheinliga kassierte der Nachwuchs vom Bresserberg eine 0:2 (0:1)-Niederlage beim TSV Bayer Dormagen – die dritte in Serie. In der Tabelle belegt das Team, das von Lukas Nakielski, Niko Hegemann und Ole Kahl trainiert wird, nun Platz acht.

Ein Gegentor in der vierten Minute hatte die Klever Gäste bereits früh vor Herausforderungen gestellt. In der Schlussphase sorgten die Gastgeber dann nach einem Konter mit dem Treffer zum 2:0 (77.) für die Entscheidung. FC-Trainer Hegemann wusste das Ergebnis im Anschluss einzuordnen. „Man muss es so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Wir haben keine Mannschaft, mit der du in dieser Liga jeden Gegner schlägst. Mit unserer Punkteausbeute und unserer Platzierung sind wir trotzdem zufrieden. Wenn wir das nächste Spiel wieder gewinnen, haben wir trotzdem einen top Saisonstart hingelegt“, sagte er.

Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen haben in der Niederrheinliga hingegen weiterhin eine weiße Weste. Am Sonntag gewann das Team von Coach Bart Denissen auch sein fünftes Saisonspiel. Vor eigenem Publikum setzte sich der VfR mit 3:0 (0:0) gegen ETB SW Essen durch und zog der Konkurrenz an der Tabellenspitze auf drei Zähler davon. Nach einer torlosen ersten Halbzeit hatten Robin Giezen (67.), Robin Roovers (75.) und Silja Peters (79.) innerhalb von wenigen Minuten für klare Verhältnisse gesorgt. „Essen hat sich mit einer Fünferkette von Anfang an hinten reingestellt und wollte über Konter kommen. Wir haben kleine Chancen bekommen, müssen aber noch ein bisschen bissiger sein. Nach dem 1:0 musste der Gegner ein bisschen mehr aufmachen und wir haben Lücken bekommen. Die Mädels haben das souverän gemacht und am Ende hochverdient gewonnen“, sagte Denissen.

In der A-Junioren-Grenzlandliga eroberte der 1. FC Kleve mit einem 10:0 (5:0)-Erfolg über den 1. FC Lintfort die Tabellenführung. Jannes Wels (4.), Joshua Annang (7.), Amir Ernst (13.), Maxim Wilken (19.), Mats Ernst (33.), Niklas van Betteray (48.), Emil Oerding (60.), Jonas Eul (62.) und Matteo Cagnazzo (80., 83.) waren die neun Klever Torschützen.

Der SV Straelen verlor sein Auswärtsspiel beim FC Neukirchen-Vluyn mit 1:3 (0:1). Marc Bons traf zum zwischenzeitlichen 1:2 (71.). Die Gegentore fielen in der 7., 50. und 90. Minute. In der Grenzlandliga der B-Junioren kassierte der 1. FC Kleve beim SV Budberg eine 0:6 (0:2)-Niederlage. Die Gegentore fielen in der 26., 40., 45., 49., 53. und 70. Spielminute. Der SV Straelen behielt beim VfB Homberg unterdessen mit 2:0 (1:0) die Oberhand. Ein Doppelpack von Fynn Eymael (33., 54.) reichte, um Platz vier zu verteidigen. Siegfried Materborn und die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen trennten sich 3:3 (2:3). Kamal Alomari (18.), Luca Gruteser (34.) und Prince Ngesang (41.) fanden mit ihren Treffern die passenden Antworten auf die Treffer der JSG (7., 18., 32.). In der Tabelle verbesserten sich die Materborner auf den neunten Rang.

In der C-Junioren-Niederrheinliga erreichte der 1. FC Kleve beim OSC Rheinhausen nach Rückstand noch ein 1:1 (0:1). Jonah Stobrawe (52.) hatte den Rheinhausener Treffer (14.) in Durchgang zwei egalisiert. Siegfried Materborn feierte beim 4:3 (2:0) über den VfL Repelen seinen ersten Saisonsieg. Nach Toren von Abdul Jalloh (27., 30.), Franciszek Tur (45.) und einem Eigentor der Gäste (50.) wurde es in der Schlussphase noch einmal spannend, weil der VfL Repelen innerhalb von zehn Minuten (51., 58., 60.) aus einem 0:4 ein 3:4 machte.