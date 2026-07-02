Klever C-Junioren steigen in die Niederrheinliga auf

Der erste Streich ist vollbracht: Die C-Junioren des 1. FC Kleve haben sich als erstes von drei Nachwuchsteams aus dem Fußballkreis Kleve/Geldern über die Aufstiegsspiele für die Niederrheinliga qualifiziert. Der 6:0-Erfolg des VfB Hilden gegen Arminia Lirich besiegelte am Dienstagabend die Qualifikation der Klever, die nun zur kommenden Saison in der höchsten Verbandsspielklasse an den Start gehen werden. Den Grundstein dafür hatte das Team von Tom Schönrock und Enrico Enskat bereits einen Tag zuvor gelegt.
Mit dem 3:1 (3:0) gegen den FC Kray gewannen die Klever Talente auch ihr zweites Spiel in der Vierergruppe und machten einen großen Schritt in Richtung Aufstieg. Durch den Erfolg des VfB Hilden stehen beide Mannschaften nun bei sechs Punkten und können am letzten Spieltag nicht mehr von den ersten beiden Plätzen verdrängt werden.
„Wir haben die ganze Saison darauf hingearbeitet, die Qualifikation möglichst erfolgreich zu bestreiten, und haben das meines Erachtens auch eindrucksvoll geschafft. Jeder einzelne Spieler hat sich im Laufe der Saison weiterentwickelt und es sich verdient, im nächsten Jahr in der Niederrheinliga zu spielen“, sagte ein sichtlich stolzer Tom Schönrock.
Nach dem 24:0-Auftakterfolg bei Arminia Lirich sah der FC-Trainer am Montagabend, wie seine Schützlinge auch gegen den FC Kray bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg stellten. Nach Treffern von Noah Ahmadi (15.), Matteo Bonnet (26.) und Vincent Muskat (28.) führten die Klever bereits zur Halbzeit mit 3:0.
Dass die Gäste nach der Pause noch auf 1:3 verkürzten (55.), brachte den FC nicht aus der Ruhe. Am Samstag um 15 Uhr kommt es im abschließenden Gruppenspiel zum Duell mit Mitaufsteiger VfB Hilden. „Da wollen wir noch einmal einen schönen Abschluss schaffen. Danach können wir gemeinsam den Aufstieg feiern“, sagte Tom Schönrock.