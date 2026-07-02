Klever C-Junioren steigen in die Niederrheinliga auf Die C-Junioren des 1. FC Kleve haben den Aufstieg in die Niederrheinliga perfekt gemacht. Nach dem 3:1 gegen den FC Kray besiegelte ein Ergebnis aus Hilden die Qualifikation. Wie das Team von Tom Schönrock die Saison krönte. von RP / Nils Hendricks · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Die C-Junioren des 1. FC Kleve sind in die Niederrheinliga aufgestiegen. – Foto: Tom Klesper

Der erste Streich ist vollbracht: Die C-Junioren des 1. FC Kleve haben sich als erstes von drei Nachwuchsteams aus dem Fußballkreis Kleve/Geldern über die Aufstiegsspiele für die Niederrheinliga qualifiziert. Der 6:0-Erfolg des VfB Hilden gegen Arminia Lirich besiegelte am Dienstagabend die Qualifikation der Klever, die nun zur kommenden Saison in der höchsten Verbandsspielklasse an den Start gehen werden. Den Grundstein dafür hatte das Team von Tom Schönrock und Enrico Enskat bereits einen Tag zuvor gelegt.

3:1 gegen FC Kray: Klever Talente machen Aufstieg perfekt Mit dem 3:1 (3:0) gegen den FC Kray gewannen die Klever Talente auch ihr zweites Spiel in der Vierergruppe und machten einen großen Schritt in Richtung Aufstieg. Durch den Erfolg des VfB Hilden stehen beide Mannschaften nun bei sechs Punkten und können am letzten Spieltag nicht mehr von den ersten beiden Plätzen verdrängt werden. „Wir haben die ganze Saison darauf hingearbeitet, die Qualifikation möglichst erfolgreich zu bestreiten, und haben das meines Erachtens auch eindrucksvoll geschafft. Jeder einzelne Spieler hat sich im Laufe der Saison weiterentwickelt und es sich verdient, im nächsten Jahr in der Niederrheinliga zu spielen“, sagte ein sichtlich stolzer Tom Schönrock.