Klever C-Junioren nutzen Überzahl, U17 verkauft sich gut

In Durchgang eins egalisierte Sam Jansen (18.) nach Vorarbeit von Emil Oerding den Düsseldorfer Führungstreffer aus der fünften Minute. Nach dem Seitenwechsel ging die Fortuna erneut in Führung (48.), doch Wim Landers traf per Foulelfmeter zum 2:2 (55.). Auf die zwei weiteren Treffer der Gäste (59., 72.) fanden die Klever Talente keine Antwort mehr. „Wir waren sehr gut in der Partie, Düsseldorf hat sich die Zähne an uns ausgebissen. Es ist schade, dass wir unsere Konterchancen nicht nutzen konnten“, sagte Remmers.

Die von Ole Kahl trainierten Klever C-Junioren machten einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Nach dem 3:0 (1:0) beim Schlusslicht VfB Homberg ist die Mannschaft auf einem guten Weg, sich einen der vier begehrten Relegationsplätze zu sichern. Die erste Chance bietet sich am kommenden Samstag, wenn die Klever Talente den SV Straelen zum Kreisderby empfangen. Gegen den VfB Homberg bestritt die Kahl-Elf fast das gesamte Spiel in Überzahl, weil ein Homberger in der dritten Minute für eine Notbremse die Rote Karte gesehen hatte. Vadim Sladkov (13., 36.) und Moritz Ziemus (66.) sorgten mit ihren Treffern für den ungefährdeten Heimsieg. „Homberg hat es uns vor allem in der ersten Halbzeit nicht leicht gemacht. Wir haben uns die Chancen gut herausgespielt. Nach dem 2:0 war das Spiel entschieden“, sagte Ole Kahl.