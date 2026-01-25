 2026-01-20T07:14:11.657Z

Broekhuysen gewann deutlich.
Broekhuysen gewann deutlich. – Foto: Cindy Jahn

Klever Bezirksliga-Teams liefern Tore wie am Fließband

Kurz vor dem Rückrundenstart haben die Bezirksliga-Teams im Kreis Kleve spektakuläre und torreiche Testspiele absolviert. Welche Fußball-Mannschaften haben bei der Generalprobe besonders überzeugt?

Das letzte Testspiel-Wochenende im Kreis Kleve liegt hinter den Bezirksliga-Teams. Kurz vor dem Start in die Rückrunde haben die Trainer die letzte Chance genutzt, ihre Mannschaften zu testen. Und die Generalproben hatten es in sich: Mehrere Teams lieferten echte Torfestivals.

Torreiche Generalproben: Bezirksliga-Teams aus dem Kreis Kleve in Topform

Der SV Rindern hat die Vorbereitung mit einem kleinen Schützenfest beendet und damit Wiedergutmachung für die Test-Niederlagen vor einer Woche betrieben. Das Team gewann mit 5:1 (1:1) beim A-Ligisten SpVgg Rheurdt-Schaephuysen, der ab der 70. Minute in Unterzahl spielte. Der Platzverweis war offenbar auch der Dosenöffner für die Rinderner, denn vier der fünf Treffer fielen in der Überzahl-Phase.

Heute, 15:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
2
3
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
1
8
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
VV Alblasserdam
VV AlblasserdamVV Alblasserdam
8
2
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
0
4
Abpfiff

Ebenfalls deutlich siegte Alemannia Pfalzdorf gegen den niederländischen Verein VV Alblasserdam, der in der „Vierden Klasse“ (vergleichbar mit der deutschen Kreisliga B) spielt. Mit 8:2 (3:1) gewannen die Pfalzdorfer. Am Sonntag folgte dann noch ein 2:2 (1:0) gegen A-Ligist Viktoria Winnekendonk. Eine Pfalzdorfer Niederlage verhinderte Nick Helmus mit seinem Ausgleichstreffer in der 89. Minute.

Der Kevelaerer SV spielte kurzfristig beim Bezirksligisten SSV Grefrath und nicht – wie ursprünglich geplant – gegen den VfB Uerdingen. In Grefrath sprang ein 4:0 (0:0)-Sieg für den KSV heraus. Alle Tore fielen zwischen der 50. und 66. Minute.

In Torlaune schossen sich die Sportfreunde Broekhuysen beim A-Ligisten FC Aldekerk. Mit 8:1 (4:1) fertigten sie den FCA ab. Damit unterstrich das Team seine Ambitionen im Aufstiegskampf. Erfolgreichster Torschütze war Nick Ernst mit drei Treffern. Einen Tag zuvor hatten die Broekhuysener ein 6:1 (3:0) gegen den TSV Wachtendonk-Wankum gefeiert. Auch der SV Haldern beendete die Testspiel-Phase wieder torreich. Nach dem 5:2 gegen den SV Vrasselt vor einer Woche folgte nun ein 4:0 (3:0) gegen den A-Ligisten VfR Mehrhoog.

Knappe Niederlagen: Letzte Erkenntnisse in den finalen Testspielen

Knapp leer ging die SGE Bedburg-Hau im Heimspiel gegen den A-Liga-Spitzenreiter Siegfried Materborn aus. Die Gäste führten zur Pause sogar mit 2:0 und legten in der 67. Minute das 3:0 obendrauf. Die SGE konterte mit zwei späten Anschlusstreffern zum 2:3. Zu mehr reichte es nicht mehr.

Der TSV Weeze verlor sein Heimspiel gegen den A-Ligisten Uedemer SV mit 1:3 (0:1). Der USV führte mit 2:0 und spielte ab der 62. Minute in Überzahl, weil ein TSV-Spieler die Rote Karte gesehen hatte. Die Weezer kamen dennoch auf 1:2 heran, doch die Uedemer stellten den alten Abstand in der Schlussphase wieder her.

Die DJK Twisteden absolvierte ihre Generalprobe gegen den Bezirksligisten SV Thomasstadt Kempen und ging mit 1:2 (1:1) leer aus. Die sonst so offensivstarke DJK erzielte keinen eigenen Treffer. Die zwischenzeitliche 1:0-Führung resultierte aus einem Eigentor der Gäste.

Viktoria Goch II musste sich auch geschlagen geben. Beim A-Ligisten SV Sevelen verlor das Team mit 2:3 (1:2). Routinier Philipp Langer erzielte den Siegtreffer (77.) für den SVS.

