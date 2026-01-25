Klever Bezirksliga-Teams liefern Tore wie am Fließband

In Torlaune schossen sich die Sportfreunde Broekhuysen beim A-Ligisten FC Aldekerk. Mit 8:1 (4:1) fertigten sie den FCA ab. Damit unterstrich das Team seine Ambitionen im Aufstiegskampf. Erfolgreichster Torschütze war Nick Ernst mit drei Treffern. Einen Tag zuvor hatten die Broekhuysener ein 6:1 (3:0) gegen den TSV Wachtendonk-Wankum gefeiert. Auch der SV Haldern beendete die Testspiel-Phase wieder torreich. Nach dem 5:2 gegen den SV Vrasselt vor einer Woche folgte nun ein 4:0 (3:0) gegen den A-Ligisten VfR Mehrhoog.