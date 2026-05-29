Kleve/Geldern: Diese Spiele solltet ihr im Blick haben

Anholt kämpft um den Klassenerhalt – Foto: Pascal Derks

Westfalia Anholt – Sportfreunde Broekhuysen (Sonntag, 15 Uhr). Die beiden Bezirksligisten werden die Abschlussfahrt höchstwahrscheinlich etwas nach hinten verlegen müssen. Während die Bezirksliga-Rivalen sich bereits am ersten Sonntag im Juni in die Sommerpause verabschieden, dauert die Saison für beide Mannschaften noch etwas längern. Durch den Rückzug der SGE Bedburg-Hau rückt die Westfalia noch auf Relegationsplatz 15 hoch und wird sich am Mittwoch, 10. Juni (Heimspiel), und Sonntag, 14. Juni, mit dem Viertletzten der Bezirksliga-Gruppe 5 (aktuell 1. FC Mülheim-Styrum) um den Klassenerhalt duellieren. Die Sportfreunde kämpfen hingegen am 14. und 17. Juni um den Aufstieg in die Landesliga. Vorher heißt es noch Kräfte schonen.

So., 31.05.2026, 15:15 Uhr Uedemer SV Uedemer SV Siegfried Materborn Materborn 15:15 live PUSH

Uedemer SV – SV Siegfried Materborn (Sonntag, 15.15 Uhr). Am vorletzten Spieltag der Kreisliga A Kleve/Geldern kann der Uedemer SV den Gegner aus Materborn, der monatelang das Feld angeführt hat, mit einem Sieg von der Tabellenspitze verdrängen. Beide Mannschaften hätten dann 67 Punkte auf dem Konto, der direkte Vergleich spräche für den USV. Das heißt aber noch gar nichts. Denn parallel könnte der FC Aldekerk als lachender Dritter mit einem Heimsieg gegen den TSV Wachtendonk-Wankum Platz eins erobern. Die Zuschauer dürfen sich auf eine spannende Angelegenheit freuen. Die Formkurve der vergangenen Wochen spricht für die Torfabrik aus Uedem, die bislang 112 Saisontreffer produziert hat.

TSV Nieukerk – SGE Bedburg-Hau II (Sonntag, 15 Uhr). Der Gastgeber hat sich mit einer starken Rückrunde den Klassenerhalt der Kreisliga A Kleve/Geldern mehr als verdient. Für die SGE Bedburg-Hau, deren erste Mannschaft vor gerade einmal zwei Jahren noch in der Landesliga spielte, entscheidet sich hingegen am „Aermen Düwel“ die sportliche Zukunft. Der Verein zieht bekanntlich seine „Erste“ zurück. Sollte die Reserve, aktuell mit 18 Punkten Tabellenletzter, in Nieukerk verlieren, geht der Neuaufbau in der Kreisliga B über die Bühne. Ansonsten hat die Mannschaft noch eine Minimalchance auf den Klassenerhalt.

Zweifache Partystimmung

SG Kessel/Ho-Ha – Siegfried Materborn II (Freitag, 20 Uhr). Die Meister-T-Shirts sind gedruckt, das Bier steht kalt, die große Aufstiegsparty auf dem Sportplatz an der Bahnstraße in Hassum kann beginnen. Der von Thomas von Kuczkowski trainierte Tabellenführer der B-Liga-Gruppe 1 hat sich die Rückkehr ins Kreisliga-Oberhaus mehr als verdient. Die Mannschaft hat im Jahr 2026 noch kein Meisterschaftsspiel verloren. Gegen die Materborner Reserve reicht bereits ein Unentschieden zum Titelgewinn, da die Spielgemeinschaft den direkten Vergleich mit Verfolger SV Bedburg-Hau auf ihrer Seite hat. Soll heißen: Die Anhänger des Gastgebers dürfen sich nach dem Abpfiff auf eine lange Nacht freuen.

Arminia Kapellen – SV Straelen (Sonntag, 15 Uhr). Auch an der Straelener Römerstraße ist erstmals nach einer langen Durststrecke wieder Partystimmung angesagt. Thomas Geist, erfahrener Trainer des Tabellenführers, betont zwar unermüdlich, dass jedes Spiel mit 0:0 anfängt. Da hat er zweifelsohne recht. Doch in Spielen mit Straelener Beteiligung hat die Nullnummer in der Regel nicht lange Bestand – die Grün-Gelben haben in bislang 26 Meisterschaftsspielen in der B-Liga-Gruppe 2 sage und schreibe 149 Treffer erzielt. Der SV Straelen wird sich auf dem Weg zurück ins Kreisliga-Oberhaus auch an der Fleuth nicht aufhalten lassen.