Kleve/Geldern: Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

SV Rindern – SGE Bedburg-Hau (Freitag, 20 Uhr) . Für den SV Rindern ist die Bezirksliga-Saison gelaufen. Wie so oft in der Vergangenheit wird sich die Mannschaft irgendwo im oberen Mittelfeld einpendeln – nicht mehr und nicht weniger. Aktuell greift das Team noch einmal in den Kampf um den Klassenerhalt ein. Am vergangenen Sonntag musste man sich nach 3:1-Führung mit einem 3:3 beim TuS Xanten begnügen, der damit seinen Vorsprung von zwei Punkten auf die Abstiegszone behaupten konnte. Am Freitagabend stellt sich die SGE Bedburg-Hau an der Wasserburg vor, die aktuell Relegationsplatz 15 belegt. Die Verantwortlichen des Klubs liebäugeln zwar aus Kostengründen mit einer sportlichen Zukunft in der Kreisliga A. Doch die Mannschaft findet sich offenbar keineswegs mit dem Abstieg ab und ließ zuletzt einer unglücklichen Niederlage beim Spitzenreiter VfL Rhede ein 3:2 gegen den Hamminkelner SV folgen. Im Hinspiel gab’s ein 2:2 – auch diesmal möchte die SGE unbedingt etwas Zählbares mitnehmen.