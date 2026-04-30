Kleve/Geldern: Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

SV Rindern – SGE Bedburg-Hau (Freitag, 20 Uhr) . Für den SV Rindern ist die Bezirksliga-Saison gelaufen. Wie so oft in der Vergangenheit wird sich die Mannschaft irgendwo im oberen Mittelfeld einpendeln – nicht mehr und nicht weniger. Aktuell greift das Team noch einmal in den Kampf um den Klassenerhalt ein. Am vergangenen Sonntag musste man sich nach 3:1-Führung mit einem 3:3 beim TuS Xanten begnügen, der damit seinen Vorsprung von zwei Punkten auf die Abstiegszone behaupten konnte. Am Freitagabend stellt sich die SGE Bedburg-Hau an der Wasserburg vor, die aktuell Relegationsplatz 15 belegt. Die Verantwortlichen des Klubs liebäugeln zwar aus Kostengründen mit einer sportlichen Zukunft in der Kreisliga A. Doch die Mannschaft findet sich offenbar keineswegs mit dem Abstieg ab und ließ zuletzt einer unglücklichen Niederlage beim Spitzenreiter VfL Rhede ein 3:2 gegen den Hamminkelner SV folgen. Im Hinspiel gab’s ein 2:2 – auch diesmal möchte die SGE unbedingt etwas Zählbares mitnehmen.
DJK Twisteden – Sportfreunde Broekhuysen (Sonntag, 15.30 Uhr) . Weil die Konkurrenz schwächelt, dürfte sich der VfL Rhede die Bezirksliga-Meisterschaft nicht mehr nehmen lassen. Am Sonntag treffen die beiden Verfolger aufeinander, die sich um eine Verlängerung der Saison bewerben. Der Tabellendritte kassierte zuletzt ein 0:1 beim Abstiegskandidaten Alemannia Pfalzdorf und hat damit eine optimale Ausgangsposition im Kampf um Platz zwei verspielt, der zur Teilnahme an einer Aufstiegsrunde berechtigt. Immerhin kann die DJK Twisteden mit einem Heimsieg bis auf einen Punkt an die Sportfreunde Broekhuysen heranrücken, die aktuell von ihrer Bestform meilenweit entfernt sind. Für die Gäste geht’s nach einer Reihe von Ausrutschern wohl nur noch darum, irgendwie Platz zwei zu retten, um dann in der Extraschicht noch einmal in Richtung Landesliga anzugreifen.
FC Aldekerk – TSV Nieukerk (Sonntag, 15 Uhr) . Derbyzeit in Kerken. An der Kempener Landstraße geht es für die Gastgeber nicht nur darum, ihre Vormachtstellung in der Gemeinde unter Beweis zu stellen. Im Hinspiel setzte sich der aktuelle Tabellendritte der Kreisliga A Kleve/Geldern mit 3:0 durch. Bei vier Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Materborn und einem Zähler auf den Tabellenzweiten Viktoria Winnekendonk lebt der Traum von der Bezirksliga-Rückkehr noch. Der TSV Nieukerk hat sich in den vergangenen Wochen von der Abstiegszone abgesetzt und kann ganz entspannt ins Derby gehen. Ein Sieger steht vorab schon fest – der Kassierer des FC Aldekerk freut sich über eine Rekordeinnahme.
SuS Kalkar – SG Keeken-Schanz (Sonntag, 15 Uhr) . Sechs Mannschaften befinden sich fünf Spieltage vor dem Saisonende in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern noch in akuter Abstiegsgefahr. Besonders dramatisch ist die Situation für den Tabellenletzten SuS Kalkar, der zuletzt drei Spiele in Folge in den Sand gesetzt und mittlerweile bereits 79 Gegentreffer kassiert hat. Gegen die SG Keeken/Schanz, die sich im halbwegs gesicherten Mittelfeld aufhält, muss ein Sieg her – ansonsten geht die neue Spielgemeinschaft Kalkar/Hönnepel-Niedermörmter in der nächsten Saison wahrscheinlich in der Kreisliga C an den Start.
SF Broekhuysen II – SC Auwel-Holt (Sonntag, 15 Uhr) . Die Rechnung ist einfach: Mit vier Siegen und einem Remis kann der Gastgeber die Meisterschaft in der Gruppe zwei der Kreisliga B Kleve/Geldern perfekt machen. Der größte Stolperstein auf dem Weg in Richtung Aufstieg lauert am Sonntag. Der Tabellendritte aus Auwel-Holt gewann das Hinspiel mit 3:1 und wird versuchen, den Lokalrivalen noch einmal zu ärgern. Noch-Spitzenreiter SV Straelen muss tatenlos zuschauen, kann aber im Falle einer Niederlage der Sportfreunde mit den Vorbereitungen für die Meisterfeier beginnen.