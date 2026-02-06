Kleve: Vier Spiele mit mehr Actionpotenzial als ein Netflix-Sonntag

Wer sagt eigentlich, dass Ausflüge am Wochenende nur dann Spaß machen, wenn Hunderte Euro investiert werden oder der halbe Hausstand mitgeschleppt wird? Der Amateurfußball im Kreis Kleve hat nach der Winterpause wieder Fahrt aufgenommen und bietet alles, was ein echtes Fußballwochenende braucht: Spannung, Emotionen – und die Möglichkeit, sich die Füße abzufrieren. Aber im Ernst: Ein paar Euro inne Täsch reichen völlig, um Fußball, Bier und Stadionwurst quasi vor der Haustür zu genießen. Hier kommen die vier heißesten Ausflugstipps.
Wer es schön usselig mag und Amateurfußball unter Flutlicht liebt, ist am Freitagabend um 20 Uhr im Heribert-Ramrath-Stadion in Pfalzdorf genau richtig. Die heimische Alemannia empfängt die SGE Bedburg-Hau. Beide Teams sind mit einer Niederlage in die Bezirksliga-Rückrunde gestartet: Pfalzdorf verlor beim TuS Xanten, die SGE ging gegen die DJK Twisteden leer aus. Die Devise dürfte lauten: „Zum Auftakt nur warmgelaufen – jetzt erst recht.“
Am Sonntag um 15.30 Uhr gibt es einen Leckerbissen für Fans von David-gegen-Goliath-Duellen. Der Tabellendritte DJK Twisteden, der am vergangenen Wochenende fünf Buden gegen die SGE Bedburg-Hau gemacht hat, empfängt den TSV Weeze, der um den Klassenerhalt kämpft. Der Favorit will oben dranbleiben, der Außenseiter will beweisen, dass der letzte Sieg kein Zufall war. Beide Teams haben also etwas zu verlieren – und genau deshalb könnte es richtig unterhaltsam werden. Und noch eine brisante Erinnerung: Das Hinspiel gewann der TSV Weeze mit 2:1.
Und wat is jetzt eigentlich mit den Sportfreunden Broekhuysen? Der Tabellenzweite konnte am vergangenen Wochenende nicht auflaufen, weil der Platz des TuS Stenern unbespielbar war. Am kommenden Sonntag empfängt das Team den TuS Xanten und will sich im Rennen um den Aufstieg zurückmelden. Ein Testspiel am Dienstagabend gegen den SV Budberg sollte dafür sorgen, dass die Broekhuysener Knochen in Bewegung bleiben. Zahlt sich das am Sonntag auf der heimischen Anlage Op den Bökel aus?
Während im Fußball-Kreis Kleve/Geldern die Kreisliga A noch in der Winterpause schlummert, geht’s in der A-Liga Rees/Bocholt schon wieder richtig zur Sache. Am Sonntag um 14.30 Uhr steht das Duell der Duelle auf dem Programm. Der RSV Praest hat den VfB Rheingold Emmerich zu Gast. Werbung muss man für diesen Kracher nicht machen – die Zuschauer kommen ohnehin. Die Favoritenrolle ist klar verteilt, und doch wirkt die Tabelle fast wie eine verkehrte Welt: Der Aufsteiger VfB mischt vorne mit, der Bezirksliga-Absteiger RSV steckt erneut im Abstiegskampf. Das Hinspiel endete 3:2 für Rheingold – folgt jetzt die Revanche