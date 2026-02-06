Kleve: Vier Spiele mit mehr Actionpotenzial als ein Netflix-Sonntag

Am Sonntag um 15.30 Uhr gibt es einen Leckerbissen für Fans von David-gegen-Goliath-Duellen. Der Tabellendritte DJK Twisteden, der am vergangenen Wochenende fünf Buden gegen die SGE Bedburg-Hau gemacht hat, empfängt den TSV Weeze, der um den Klassenerhalt kämpft. Der Favorit will oben dranbleiben, der Außenseiter will beweisen, dass der letzte Sieg kein Zufall war. Beide Teams haben also etwas zu verlieren – und genau deshalb könnte es richtig unterhaltsam werden. Und noch eine brisante Erinnerung: Das Hinspiel gewann der TSV Weeze mit 2:1.

Sportfreunde Broekhuysen: Zurück im Aufstiegsrennen?

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten

Und wat is jetzt eigentlich mit den Sportfreunden Broekhuysen? Der Tabellenzweite konnte am vergangenen Wochenende nicht auflaufen, weil der Platz des TuS Stenern unbespielbar war. Am kommenden Sonntag empfängt das Team den TuS Xanten und will sich im Rennen um den Aufstieg zurückmelden. Ein Testspiel am Dienstagabend gegen den SV Budberg sollte dafür sorgen, dass die Broekhuysener Knochen in Bewegung bleiben. Zahlt sich das am Sonntag auf der heimischen Anlage Op den Bökel aus?

Derbyalarm in der Kreisliga A Rees/Bocholt: RSV Praest gegen VfB Rheingold Emmerich So., 08.02.2026, 14:30 Uhr