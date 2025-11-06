 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Der 1. FC Kleve ist im Kellerduell unter Druck.
Der 1. FC Kleve ist im Kellerduell unter Druck. – Foto: Arno Wirths

Kleve unter Druck, KFC in Dingden und Ratingen empfängt ETB

Fünf Kracherspiele bietet die Oberliga Niederrhein am Freitagabend. Unter anderem im Einsatz sind der KFC Uerdingen, Ratingen 04/19, VfB Homberg und VfL Jüchen.

Mit gleich fünf Partien startet die Oberliga Niederrhein am Freitagabend in den 13. Spieltag - und die haben es auch gleich in sich. Im Kellerduell treffen der 1. FC Kleve und SV Biemenhorst aufeinander, im Verfolgerduell reist der VfB Homberg zum VfB Hilden, der KFC Uerdingen will bei Blau-Weiß Dingden dreifach punkten und zu einem besonderen Wiedersehen kommt es, wenn Spitzenreiter Ratingen 04/19 den ETB SW Essen empfängt. Außerdem ist auch noch der VfL Jüchen gegen die Sportfreunde Baumberg gefordert.

________________

Volles Programm am Freitagabend

Live: VfB Hilden - VfB Homberg

Morgen, 19:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
19:30

________________

Live: Ratingen 04/19 - ETB SW Essen

Morgen, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
19:30

________________

Live: 1. FC Kleve - SV Biemenhorst

Morgen, 19:30 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
19:30

________________

Live: Blau-Weiß Dingden - KFC Uerdingen

Morgen, 20:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
20:00live

________________

Live: VfL Jüchen - Sportfreunde Baumberg

Morgen, 20:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
20:00live

________________

Diese Partie gibt es am Samstag

Live: TSV Meerbusch - SV Sonsbeck

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
14:00live

________________

Das sind die Spiele am Sonntag

SpVg Schonnebeck - FC Büderich

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
15:00

________________

Live: 1. FC Monheim - Holzheimer SG

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
15:00live

________________

Live: SC St. Tönis - DJK Adler Union Frintrop

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:30live

________________

Das ist der nächste Spieltag

14. Spieltag
Sa., 15.11.25 16:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - 1. FC Monheim
Sa., 15.11.25 16:00 Uhr KFC Uerdingen - SpVg Schonnebeck
Sa., 15.11.25 16:30 Uhr SV Biemenhorst - TSV Meerbusch
So., 16.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Baumberg - SC St. Tönis 1911/20
So., 16.11.25 14:30 Uhr Holzheimer SG - VfB 03 Hilden
So., 16.11.25 14:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Blau-Weiß Dingden
So., 16.11.25 15:30 Uhr FC Büderich - 1. FC Kleve
Fr., 21.11.25 19:30 Uhr VfB Homberg - Ratingen 04/19
Sa., 22.11.25 13:30 Uhr SV Sonsbeck - VfL Jüchen-Garzweiler

________________

